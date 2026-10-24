Nức lòng với Sóng Festival trên phố đi bộ Hà Nội mùa thu
Với không gian công viên xanh mát trên phố đi bộ Trần Nhân Tông - Hà Nội, Sóng Festival 2026 mang đến trải nghiệm mới khi kết hợp thanh toán số với các hoạt động thương mại, mua sắm và vui chơi giải trí. Mô hình này không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ thanh toán hiện đại một cách tự nhiên mà còn mở ra cơ hội để các ngân hàng, tổ chức thanh toán tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nuc-long-voi-song-festival-tren-pho-di-bo-ha-noi-mua-thu-post1888267.tpo