nubia NaviX Ultra ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite, pin 7100mAh cùng AI Doubao tự sửa lỗi

nubia đã chính thức trình làng mẫu điện thoại cao cấp NaviX Ultra, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong phân khúc thiết bị thông minh thế hệ mới. Sản phẩm gây ấn tượng khi kết hợp giữa nền tảng phần cứng hiệu năng cao với hệ thống trí tuệ nhân tạo được tích hợp sâu, giải quyết bài toán vận hành tự động và nâng cao trải nghiệm tương tác thường nhật của người dùng.

nubia NaviX Ultra ra mắt

Trợ lý AI Doubao và năng lực tự điều chỉnh quy trình tác vụ

Trọng tâm kỹ thuật tạo nên sự khác biệt cho nubia NaviX Ultra nằm ở mô hình AI Doubao. Khác với các mô hình ngôn ngữ thông thường chỉ tiếp nhận lệnh đơn lẻ, trợ lý Doubao trên thiết bị sở hữu khả năng suy luận đa tầng. Hệ thống có thể tự động bóc tách một nhiệm vụ phức tạp thành nhiều tiến trình nhỏ hơn để xử lý tuần tự.

Đặc biệt, công nghệ này giải quyết triệt để rủi ro đứt gãy tác vụ bằng cơ chế tự phát hiện và sửa lỗi trong quá trình thực thi. Khi gặp sự cố bất ngờ ở một bước trung gian, AI sẽ tự động điều chỉnh thuật toán thay vì dừng hoạt động, đảm bảo dòng công việc diễn ra liền mạch.

Smartphone mới của nubia có nhiều tính năng AI thú vị

Bên cạnh đó, Doubao hỗ trợ ngữ cảnh mở rộng, giúp duy trì mục tiêu của người dùng trong các phiên làm việc kéo dài mà không bị lệch hướng. Năng lực khái quát hóa cũng cho phép hệ thống học hỏi cơ chế vận hành từ một ứng dụng cụ thể, sau đó áp dụng để xử lý các vấn đề tương đương trên các nền tảng khác.

Tối ưu phần cứng tương tác thông qua phím AI chuyên dụng

Để rút ngắn thời gian tiếp cận các tính năng thông minh, nubia đã tích hợp trực tiếp phím AI chuyên dụng vào cảm biến vân tay của NaviX Ultra. Thiết kế công thái học này cho phép người dùng kích hoạt các chế độ làm việc mà không cần mở khóa hay duyệt qua menu phức tạp.

nubia NaviX Ultra có nút AI chuyên dụng

Cụ thể, thao tác chạm nhẹ sẽ mở cửa sổ hướng dẫn nhanh, trong khi thao tác nhấn giữ sẽ chuyển hệ thống sang cơ chế điều khiển giọng nói. Thao tác chạm đúp kích hoạt cuộc gọi video trực tiếp với AI. Nhờ khả năng xử lý đa phương thức bao gồm văn bản, âm thanh, hình ảnh và luồng video trực tiếp từ camera, trợ lý Doubao có thể phân tích môi trường thực tế xung quanh theo thời gian thực.

Cấu hình Snapdragon 8 Elite Gen 5 và công nghệ pin 7100mAh

Sức mạnh xử lý của nubia NaviX Ultra đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Máy cung cấp các tùy chọn bộ nhớ cao cấp với RAM LPDDR5X tối đa 16GB và bộ nhớ lưu trữ chuẩn UFS 4.1 dung lượng lên đến 1TB. Thiết bị vận hành trên nền tảng Nebula AIOS 2 tùy biến từ hệ điều hành Android 16.

Mặt trước của máy là màn hình LTPO OLED kích thước 6.78 inch, độ phân giải 1260 x 2800 pixel, tần số quét thích ứng 1-144Hz và độ sáng tối đa đạt 4500 nits. Dù trang bị thỏi pin dung lượng lớn 7100mAh, thiết bị vẫn duy trì độ mỏng 7.6mm cùng trọng lượng 208g. Hệ thống năng lượng hỗ trợ chuẩn sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 50W.

Hệ thống camera đa tiêu cự và thông tin mở bán

Khả năng ghi hình của nubia NaviX Ultra được đảm nhiệm bởi cụm ba camera sau. Cảm biến chính sở hữu độ phân giải 50MP tích hợp chống rung quang học OIS, đi kèm ống kính tele 64MP với khả năng zoom quang học 3x và cảm biến góc siêu rộng 50MP. Ở mặt trước, camera selfie 32MP phục vụ các tác vụ gọi video và chụp ảnh chân dung sắc nét.

nubia NaviX Ultra hiện được mở bán chính thức trên cửa hàng trực tuyến của ZTE tại Trung Quốc. Bản tiêu chuẩn với cấu hình RAM 12GB và bộ nhớ 512GB có giá niêm yết 6,000 CNY (khoảng 23.26 triệu đồng). Phiên bản cấu hình cao nhất với RAM 16GB và bộ nhớ 1TB được định giá ở mức 7,500 CNY (khoảng 29 triệu đồng).