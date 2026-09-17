nubia NaviX Ultra ra mắt: Vi xử lý Snapdragon cực mạnh, pin 7100mAh và trợ lý AI tự sửa lỗi

Thương hiệu nubia vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại cao cấp NaviX Ultra, đánh dấu bước tiến đáng kể trong cuộc đua tích hợp trí tuệ nhân tạo vào thiết bị di động. Sản phẩm gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa nền tảng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, viên pin dung lượng lớn 7100mAh cùng hệ thống trợ lý ảo Doubao thông minh.

nubia NaviX Ultra ra mắt

Trợ lý AI Doubao với khả năng suy luận và tự sửa lỗi

Điểm nhấn công nghệ nổi bật nhất trên nubia NaviX Ultra là việc tích hợp sâu trợ lý ảo Doubao. Khác với các mô hình trợ lý giọng nói thông thường, Doubao có năng lực suy luận sâu, tự động bẻ khóa và chia nhỏ những tác vụ phức tạp thành nhiều công đoạn đơn giản để xử lý tuần tự.

Đặc biệt, hệ thống AI này có cơ chế tự thích ứng và khắc phục lỗi trực tiếp nếu xảy ra sự cố gián đoạn giữa chừng, đảm bảo chuỗi công việc của người dùng vận hành liền mạch. Nhờ khả năng duy trì ngữ cảnh mở rộng, Doubao xử lý chuẩn xác các yêu cầu dài hơi và có thể khái quát hóa kiến thức để ứng dụng giải quyết các tình huống tương tự trên nhiều phần mềm khác nhau.

Smartphone mới của nubia có nhiều tính năng AI thú vị

Cơ chế kích hoạt trực quan qua phím AI chuyên dụng

Để tối ưu hóa trải nghiệm tương tác với trí tuệ nhân tạo, nubia trang bị một phím bấm vật lý chuyên dụng tích hợp trực tiếp vào cảm biến vân tay của máy. Cơ chế điều khiển được chia thành nhiều thao tác tiện lợi:

Chạm nhẹ: Kích hoạt cửa sổ hướng dẫn nhanh trên giao diện.

Nhấn giữ: Bật chế độ điều khiển bằng giọng nói tức thì.

Chạm đúp: Thiết lập cuộc gọi video trực tiếp với AI Doubao.

Khi gọi video, Doubao tận dụng camera để phân tích thế giới thực theo thời gian thực. Bản chất là một mô hình AI đa phương thức, hệ thống tiếp nhận và xử lý đa dạng dữ liệu từ văn bản, hình ảnh cho tới âm thanh và video.

nubia NaviX Ultra có nút AI chuyên dụng

Hiệu năng phần cứng và công nghệ đóng gói năng lượng

Về mặt kỹ thuật, nubia NaviX Ultra được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ. Máy hỗ trợ chuẩn RAM LPDDR5X dung lượng tối đa 16GB và bộ nhớ lưu trữ UFS 4.1 dung lượng lên đến 1TB. Thiết bị vận hành trên giao diện người dùng Nebula AIOS 2 xây dựng trên nền Android 16.

Không gian hiển thị của máy sử dụng tấm nền LTPO OLED kích thước 6.78 inch, độ phân giải 1260 x 2800 pixel, tần số quét biến thiên từ 1 đến 144Hz và độ sáng tối đa đạt mức 4500 nits. Dù tích hợp viên pin lớn 7100mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W cùng sạc không dây 50W, thiết bị vẫn duy trì độ mỏng ấn tượng chỉ 7.6mm cùng trọng lượng 208g.

Khả năng nhiếp ảnh và giá phân phối

nubia NaviX Ultra trang bị hệ thống ba camera sau toàn diện, bao gồm cảm biến chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS, ống kính góc siêu rộng 50MP và camera tele 64MP hỗ trợ zoom quang 3x. Mặt trước của máy là camera selfie độ phân giải 32MP.

Tại thị trường Trung Quốc, sản phẩm đang được mở bán trên hệ thống trực tuyến của ZTE. Mức giá cho phiên bản tiêu chuẩn 12GB RAM/512GB ROM là 6,000 CNY (khoảng 23.26 triệu đồng), trong khi phiên bản cấu hình cao cấp nhất 16GB RAM/1TB ROM có giá 7,500 CNY (khoảng 29 triệu đồng).