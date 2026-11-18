Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long thăm hỏi, giúp đỡ em Võ Thị Thu Sương tiếp tục đến lớp. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Nửa thế kỷ kiên cường bám biển, giữ vững chủ quyền

Ngày 19/11/1976, Đồn Biên phòng 304 được thành lập tại ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (nay thuộc xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long). Trải qua 4 lần đổi tên, 2 lần thay đổi vị trí đóng quân, đơn vị hiện đóng tại ấp Thừa Long, xã Thới Thuận, giữ vị trí quan trọng trên tuyến biên giới biển của tỉnh.

Những ngày đầu thành lập, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, quân số ít, song cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám địa bàn, bám dân, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, đơn vị còn tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, củng cố cơ sở chính trị, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và xóa mù chữ cho học sinh trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long tuyên truyền ngư dân chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long đang quản lý, bảo vệ vùng biển có diện tích khoảng 3.384km², với 27km đường bờ biển, phụ trách 2 xã Thới Thuận và Bình Đại. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 1.010 cuộc tuần tra, với 6.061 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp điều tra, làm rõ 50/50 vụ việc vi phạm pháp luật hình sự. Trong đó, đơn vị chủ trì đấu tranh, làm rõ 11 vụ, 11 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và một đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; phối hợp xử lý 40 vụ, 59 đối tượng vi phạm pháp luật…

Trung tá Nguyễn Hoàng Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long cho biết, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định gần dân, hiểu dân, giúp dân là nhiệm vụ quan trọng. Hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định liên quan đã được tổ chức, thu hút hơn 10.500 lượt người tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Em Nguyễn Thái Biển được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long nhận làm "Con nuôi Đồn Biên phòng". (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Không chỉ tuyên truyền pháp luật, đơn vị còn triển khai hiệu quả các mô hình “Tiết học biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, hỗ trợ 18 lượt học sinh và nhận nuôi một em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điển hình là em Võ Thị Thu Sương, học sinh lớp 9, Trường trung học cơ sở Bình Thắng có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cha làm thuê với thu nhập bấp bênh, mẹ mắc bệnh, không có đất sản xuất. Nhiều năm qua, em được cán bộ, chiến sĩ biên phòng hỗ trợ học bổng, sách vở, dụng cụ học tập và xe đạp. Năm học 2025-2026, Sương đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Bà Võ Thị Nhỏ, bà ngoại của Sương, cho biết: “Nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, hai chị em Sương có thêm điều kiện tiếp tục học tập. Mỗi tháng, cháu được hỗ trợ 500 nghìn đồng để trang trải chi phí học tập. Sự quan tâm ấy không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để các cháu vươn lên”.

Một trường hợp khác là em Nguyễn Thái Biển, sinh năm 2013, học sinh lớp 7, Trường trung học cơ sở Thừa Đức. Do cha mẹ đi làm ăn xa, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, em sống cùng bà nội già yếu. Từ năm học lớp 6, Biển được đơn vị nhận làm “Con nuôi Đồn Biên phòng”, bố trí nơi ăn ở, học tập và phân công cán bộ trực tiếp chăm sóc, hướng dẫn học tập. Đơn vị còn vận động các nhà hảo tâm xây dựng căn nhà “Mái ấm biên cương” cho bà nội em, giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Nghĩa tình quân dân, vững bước trong giai đoạn mới

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long luôn chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và cứu hộ, cứu nạn. Trong đại dịch Covid-19, đơn vị có 123 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tại các tổ, chốt, điểm cách ly, điều tra, truy vết, vận chuyển nhu yếu phẩm; trao tặng 409 phần quà cho hộ nghèo, hộ bị phong tỏa và cử 12 lượt cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An trước đây.

Trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đơn vị đã huy động 113 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu thành công 11 phương tiện với 36 thuyền viên gặp nạn trên biển, đồng thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long trao nhà "Mái ấm biên cương" cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Thông qua vận động các nguồn lực xã hội, đơn vị đã trao tặng 21.164 phần quà, tổng trị giá gần 10,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà tình nghĩa, tình thương, đại đoàn kết, mái ấm biên cương; trao tặng 34 xe đạp cho học sinh nghèo và hỗ trợ địa phương 30 triệu đồng xây dựng công trình ánh sáng an ninh.

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, năm 2026, đơn vị cử 67 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lấy mẫu 186 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ Bình Đại, Thừa Đức và Thới Thuận, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đáng chú ý, 21 đảng viên của đơn vị được phân công tham gia sinh hoạt tại 21 chi bộ ấp, đồng thời phụ trách 42 hộ gia đình. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long nhiều lần được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng trong công tác bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, huấn luyện, phòng, chống thiên tai và tham gia phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long cứu hộ ngư dân gặp nạn trên biển. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đại tá Nguyễn Văn Triều, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, đánh giá, phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng địa bàn biên giới biển ngày càng vững mạnh.