Trường THPT Phú Nhuận nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM.

Ngày 21/11, Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận, TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 50 năm ngày truyền thống (24/11/1976-24/11/2026).

Tham dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại buổi lễ, ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trải qua 50 năm, Trường THPT Phú Nhuận đã có nhiều đổi thay, từ cơ sở cũ trên đường Đặng Văn Ngữ (giai đoạn 1976-2008) đến ngôi trường khang trang như hiện nay. Hành trình ấy ghi dấu sự đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, thầy cô, phụ huynh và học sinh.

Ông Trần Công Tuấn phát thông tin tại buổi lễ.

Ông Trần Công Tuấn bày tỏ sự tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh đã quan tâm, đồng hành, góp phần xây dựng nhà trường. Đặc biệt, những cống hiến của các thế hệ thầy cô cùng tình cảm của các thế hệ cựu học sinh đã góp phần vun đắp truyền thống, tạo nên bản sắc riêng của Trường THPT Phú Nhuận.

Gửi gắm đến học sinh hôm nay, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận mong muốn các em tiếp tục phát huy truyền thống nhà trường, nỗ lực học tập, rèn luyện nhân cách, sống có trách nhiệm và trở thành những người có ích cho xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM đánh giá cao những kết quả mà Trường THPT Phú Nhuận đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Ông Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi lễ.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, điều đáng trân trọng ở nhà trường không chỉ là những thành tích nổi bật mà còn ở sự phát triển thực chất, hài hòa giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà.

Hiện nay, 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có 46 thầy cô có trình độ thạc sĩ. Trường cũng là một trong những đơn vị tích cực triển khai Chương trình GDPT 2018, chủ động ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động dạy học, quản lý. Năm 2025, nhà trường được công nhận danh hiệu “Trường học số”, ghi nhận những nỗ lực đổi mới trong quản trị và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Những nỗ lực trong suốt nửa thế kỷ qua được Đảng, Nhà nước và thành phố ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu như Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2020, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006. Năm 2021, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM.

Nghi thức kết nối các thế hệ-50 năm hội tụ.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, những phần thưởng trên là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực của nhiều thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh. Giá trị bền vững của nhà trường còn được thể hiện qua niềm tin của phụ huynh và sự trưởng thành của các thế hệ học sinh, nhiều người đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị nhà trường tập trung vào ba định hướng trọng tâm gồm: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) một cách thực chất, hiệu quả; đồng thời kiên trì mục tiêu giáo dục toàn diện, xây dựng văn hóa học đường nhân văn, hiện đại.