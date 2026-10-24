Nửa thế kỷ vun đắp nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng

50 năm sau, nơi từng xa lạ đã trở thành quê hương thân thuộc của nhiều thế hệ. Từ những gia đình cần cù bám đất, bám làng đến những doanh nhân đưa nông sản vươn ra thị trường quốc tế và lớp trẻ theo đuổi những ý tưởng phát triển xanh, mỗi người đang viết tiếp câu chuyện nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng bằng sự cần cù lao động, gắn bó và khát vọng dựng xây tương lai.

Có những cuộc hành trình bắt đầu từ một quyết định của thời cuộc, nhưng giá trị để lại được vun đắp bằng cả cuộc đời của những con người tham gia hành trình ấy. Những người con Hà Nội đến xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng cách đây nửa thế kỷ là một câu chuyện như thế.

Rời những làng quê miền Bắc, có người mang theo kinh nghiệm làm nông nghiệp, có người giữ nghề thủ công truyền thống. Đến Tân Hà, Nam Ban, Láng Tranh, họ phải làm quen với khí hậu, thổ nhưỡng khác biệt, bắt đầu từ việc khai hoang, cải tạo đất, trồng lúa, đậu, bắp và tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp.

Những ngày đầu lập nghiệp không dễ dàng, nhưng bằng sức lao động và sự kiên trì, các gia đình từng bước gây dựng cuộc sống. Trong hành trình ấy, tình yêu quê cũ vẫn được gìn giữ, hòa vào tình cảm dành cho nơi ở mới.

Những vườn cà phê xanh ngát, những mái nhà yên bình và vùng quê ngày càng trù phú hôm nay là thành quả của hành trình 50 năm lập nghiệp, gắn bó và vun đắp nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng

Những kinh nghiệm sản xuất, nghề truyền thống và nếp sống mang theo từ miền Bắc được vận dụng linh hoạt, thích nghi với điều kiện địa phương. Còn vùng đất Lâm Đồng mở ra cơ hội để các gia đình an cư, lập nghiệp, nuôi dưỡng con cái trưởng thành.

Ông Nguyễn Văn Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Anh, thuộc thế hệ thứ hai của một gia đình lập nghiệp trên vùng đất Tân Hà Lâm Hà, vẫn nhớ những câu chuyện về thuở đầu gian khó của cha mẹ.

“Ba mẹ tôi lúc mới vào cũng làm vườn, trồng lúa, trồng đậu, trồng bắp. Sau này, khi cây cà phê phát triển, bà con tập trung trồng cà phê và có thu nhập tốt hơn”, ông Bảo chia sẻ.

Những vườn cà phê xanh ngát, những mái nhà yên bình và vùng quê ngày càng trù phú hôm nay là thành quả của hành trình 50 năm lập nghiệp, gắn bó và vun đắp nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng

Từ những mảnh vườn ban đầu, cây cà phê dần trở thành cây trồng chủ lực, giúp nhiều gia đình cải thiện đời sống. Cùng với đó, người dân phát triển dâu tằm, trồng trọt và duy trì những nghề thủ công truyền thống. Những khu dân cư dần hình thành, đường sá được cải thiện, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng mở rộng.

Ông Nguyễn Văn Phụng, sinh năm 1972, ở thôn Từ Liêm, xã Nam Ban Lâm Hà, vào vùng kinh tế mới năm 1980. Qua những năm tháng sinh sống trên vùng đất này, điều ông cảm nhận rõ nhất là cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá, sản xuất có điều kiện phát triển ổn định hơn.

Hơn 40 năm qua, nghề đan lát thủ công vẫn được các gia đình duy trì, từ những sản phẩm phục vụ chăn nuôi tằm đến hàng thủ công mỹ nghệ. Những đôi tay từng cần mẫn với công việc mưu sinh nay tiếp tục tạo ra giá trị kinh tế, đồng thời gìn giữ một phần ký ức quê nhà.

Nửa thế kỷ nhìn lại, nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng không chỉ nằm trong ký ức về những ngày đầu mở đất hay những câu chuyện vượt khó.

Tình nghĩa ấy được vun đắp từ những điều bình dị: một gia đình bền bỉ với ruộng vườn, một nghề truyền thống được gìn giữ, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên vùng đất mới rồi tiếp tục chọn nơi đây để dựng xây sự nghiệp. Quê cũ vẫn ở trong ký ức, còn Lâm Đồng đã trở thành nơi gửi gắm tương lai.

Từ những vườn cà phê, nương dâu và cơ sở sản xuất nhỏ của các gia đình đi trước, một thế hệ mới đã trưởng thành. Kế thừa đức tính cần cù, chịu khó, họ mạnh dạn bước vào thương trường, mở rộng thị trường và đưa sản phẩm địa phương đến nhiều quốc gia.

Trên vùng đất Tân Hà, ông Nguyễn Văn Bảo là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trưởng thành từ vùng kinh tế mới. Hiện nay, Công ty TNHH Bảo Anh xuất khẩu khoảng 40.000 tấn cà phê nhân mỗi năm, doanh thu ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh phân bón, hồ tiêu mang lại thêm khoảng 1.000 tỷ đồng doanh thu.

Từ những ngày gia đình gắn bó với vườn tược, cây cà phê đã trở thành nền tảng để ông Bảo phát triển hoạt động kinh doanh quy mô lớn hơn. Với ông, Lâm Đồng không chỉ là nơi gia đình chọn để lập nghiệp mà còn là quê hương thứ hai đã cho mình cơ hội trưởng thành. Thành quả hôm nay vì thế không chỉ là cơ nghiệp của riêng gia đình, mà còn gắn với mong muốn đóng góp cho cộng đồng trên mảnh đất đã nuôi dưỡng mình.

Bà Vũ Thùy Dung, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu Phước Sơn, tiếp nối hành trình lập nghiệp của gia đình bằng hoạt động xuất khẩu cà phê. Mỗi năm, doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 25.000 - 30.000 tấn cà phê nhân, đạt doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng

Tại xã Nam Ban Lâm Hà, bà Vũ Thùy Dung, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu Phước Sơn, cũng là đại diện của thế hệ thứ hai có gốc gác Hà Nội lập nghiệp trên đất Lâm Hà. Mỗi năm, doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 25.000 - 30.000 tấn cà phê nhân, đạt doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng, chủ yếu thị trường châu Âu và Mỹ.

Ông Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty TNHH Tơ lụa Huy Vạn Hạnh (bên trái) phát triển nghề dệt lụa gia đình, kết hợp kinh nghiệm truyền thống với công nghệ sản xuất hiện đại. Ông là một trong những doanh nhân trưởng thành từ vùng đất mới

Những hạt cà phê từ Lâm Hà ngày càng có cơ hội tiếp cận các thị trường đòi hỏi cao về chất lượng và tiêu chuẩn. Đằng sau hành trình ấy là sự tiếp nối từ những người nông dân bền bỉ chăm sóc vườn cây, những gia đình đặt nền móng cho vùng chuyên canh và những thế hệ doanh nhân tìm cách đưa nông sản quê nhà đi xa hơn.

Cũng tại Nam Ban Lâm Hà, ông Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty TNHH Tơ lụa Huy Vạn Hạnh, chọn con đường lập nghiệp gắn với nghề truyền thống của gia đình.

Gia đình ông đến vùng kinh tế mới từ năm 1978, mang theo nghề dệt lụa của quê mẹ ở miền Bắc. Những năm đầu, gia đình chủ yếu sản xuất thủ công, dựa vào sức người và sự góp sức của các thành viên, người thân, hàng xóm. Từ quy mô nhỏ, nghề được gìn giữ qua nhiều năm tháng, trở thành nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Năm 2015, công ty được thành lập. Từ nền tảng nghề truyền thống, doanh nghiệp từng bước tiếp cận công nghệ mới, kết hợp kinh nghiệm lâu đời với phương thức sản xuất hiện đại. Đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt quy mô khoảng 10 triệu USD, sản phẩm xuất khẩu sang Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ và tạo việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương mỗi năm.

Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, các thế hệ người Hà Nội đã cùng nhau xây dựng cuộc sống trên vùng đất Lâm Hà. Những nếp nhà, vườn cây và nghề truyền thống dần hình thành, trở thành nền tảng để con cháu tiếp tục học tập, lập nghiệp và đóng góp cho quê hương thứ hai

Với anh Huy, điều đáng quý không chỉ là sự phát triển của doanh nghiệp, mà còn là nghề của cha mẹ được tiếp nối, đổi mới và đứng vững trên vùng đất mới. Những giá trị văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp mang theo từ miền Bắc đã tìm được cách phát triển trong điều kiện của Lâm Đồng, góp phần tạo nên sự phong phú cho đời sống sản xuất tại địa phương.

Từ cà phê đến tơ lụa, mỗi doanh nghiệp là một câu chuyện về sự kế thừa và đổi mới. Những người đi trước trao lại cho con cháu đức tính cần cù, sự kiên nhẫn và kinh nghiệm làm ăn; vùng đất mới mở ra cơ hội để những giá trị ấy phát triển thành cơ nghiệp.

Trong hành trình đó, tình nghĩa Hà Nội - Lâm Đồng không chỉ được lưu giữ qua những câu chuyện gia đình, mà còn hiện diện trong những sản phẩm làm ra, những việc làm được tạo dựng và những đóng góp cho quê hương.

Nửa thế kỷ trôi qua, các thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ truyền thống cần cù, phát huy tinh thần sáng tạo, chung sức phát triển quê hương. Nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng vì thế không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà còn tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm thiết thực và khát vọng dựng xây tương lai

Nếu thế hệ đi trước đặt nền móng bằng sức lao động và sự bền bỉ, thế hệ hôm nay đang tìm kiếm những cách làm mới để phát triển quê hương theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm hơn.

Chị Đoàn Thị Cẩm Nhung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tạo xanh, đồng thời là chủ dự án về mô hình kinh tế tuần hoàn, lựa chọn bắt đầu từ cây cà phê quen thuộc của địa phương. Chị Nhung cùng các thành viên liên kết với nông dân, phát triển cà phê phin giấy, tận dụng vỏ cà phê làm trà và nghiên cứu sử dụng bã cà phê để sản xuất xà phòng hữu cơ.

Thay vì xem phụ phẩm là thứ bỏ đi, các bạn trẻ tìm cách tạo ra giá trị mới, giảm lãng phí và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. Mô hình vẫn đang được phát triển, nhưng cách tiếp cận ấy cho thấy nông sản quê nhà không chỉ là nguyên liệu sản xuất mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho những ý tưởng sáng tạo gắn với kinh tế xanh.

Gia đình chị Nhung cũng là những người đến xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Nếu thế hệ cha mẹ chọn khai hoang, trồng trọt và gây dựng cuộc sống từ những điều kiện ban đầu còn thiếu thốn, chị Nhung tiếp nối hành trình ấy bằng sáng tạo và tư duy mới. Con đường có thể khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là mong muốn đóng góp cho nơi đã nuôi dưỡng mình.

Sự tiếp nối ấy còn hiện diện trong đời sống của nhiều gia đình nông dân. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, sinh năm 1971, thôn Hà Trung, xã Đinh Văn Lâm Hà, vào vùng kinh tế mới năm 1981.

Từ việc trồng cà phê, dâu tằm, bà từng bước thích nghi với những thay đổi của sản xuất nông nghiệp, tìm hướng nâng cao giá trị kinh tế, vun vén cuộc sống gia đình.

Anh Phạm Thừa Khương (hàng trên, bên trái); anh Phạm Việt Hùng (hàng trên, bên phải); chị Vũ Thùy Dung (hàng dưới, bên trái); ông Nguyễn Văn Bảo (hàng dưới, bên phải) thế hệ thứ hai của những gia đình người Hà Nội lập nghiệp trên vùng đất Lâm Hà, Lâm Đồng

Anh Phạm Việt Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Việt Nam tại xã Tân Hà Lâm Hà, thuộc lớp người trẻ tiếp nối hành trình phát triển nông nghiệp trên vùng đất này.

Sự tham gia của người trẻ vào hoạt động hợp tác xã, liên kết sản xuất và tổ chức kinh tế nông nghiệp mở ra kỳ vọng về những cách làm mới, giúp nông dân phát huy lợi thế địa phương và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Các thế hệ thứ hai, thứ ba của những gia đình người Hà Nội cùng lớp người trẻ hôm nay đang tiếp nối hành trình lập nghiệp trên đất Lâm Hà, phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, chung sức phát triển kinh tế và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Những câu chuyện ấy khác nhau về nghề nghiệp, con đường lập nghiệp, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu dành cho quê hương được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Có người gìn giữ nghề của cha mẹ, có người phát triển nông sản thành hàng hóa xuất khẩu, có người tìm cách giảm phụ phẩm và bảo vệ môi trường. Mỗi lựa chọn đều góp phần làm giàu thêm giá trị của vùng đất đã gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ.

Nửa thế kỷ trước, những người con Hà Nội đến Lâm Đồng với mong muốn xây dựng cuộc sống mới. Họ mang theo ký ức quê nhà, đồng thời học cách gắn bó với vùng đất đón mình bằng tinh thần lao động và sự kiên trì.

Thế hệ trẻ của những gia đình người Hà Nội tiếp nối hành trình lập nghiệp trên đất Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Qua năm tháng, những người đi trước gây dựng cơ nghiệp, những người sinh ra và lớn lên trên đất mới tiếp tục phát triển, còn lớp trẻ hôm nay đang mở ra những hướng đi phù hợp với thời đại.

Bởi vậy, nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng không chỉ là sự gắn kết giữa hai địa phương được nhắc nhớ trong một dịp kỷ niệm, mà còn là mối duyên bền chặt giữa con người với vùng đất, giữa những giá trị mang theo từ quê cũ với những điều được vun đắp trên quê hương mới.

50 năm là dấu mốc để nhìn lại hành trình đã qua, nhưng cũng là dịp nhận ra những giá trị được gây dựng sẽ tiếp tục sinh sôi khi được trao truyền bằng tình yêu và trách nhiệm.

Nửa thế kỷ trôi qua, các thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ truyền thống cần cù, phát huy tinh thần sáng tạo, chung sức phát triển quê hương. Nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng vì thế không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà còn tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm thiết thực và khát vọng dựng xây tương lai

Từ những bước chân đầu tiên trên vùng đất mới đến những doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, từ nghề truyền thống được gìn giữ đến những ý tưởng kinh tế xanh của người trẻ, mỗi thế hệ đều đang góp một phần vào câu chuyện chung.

Trên miền quê Lâm Hà, Đạ Tẻh (Lâm Đồng) hôm nay, những hạt giống được gieo từ thuở đầu lập nghiệp vẫn tiếp tục nảy mầm trong vườn cây, nương dâu và trong khát vọng của con người.

Nửa thế kỷ nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng vì thế không chỉ được đo bằng những đổi thay của một vùng đất, mà còn bằng hành trình con người tìm thấy nơi thuộc về mình, cùng nhau vun đắp một tương lai ngày càng giàu đẹp, bền vững.

Nội dung: Chính Thành - Hoàng Sa (bài viết sử dụng hình ảnh tư liệu)

Trình bày: Nguyệt Nga

Ngày xuất bản: 24/10/2026