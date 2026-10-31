Nửa thế kỷ ươm mầm tài năng nghệ thuật

Giáo viên, học sinh Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố.

Phía sau chặng đường ấy là tâm huyết của nhiều thế hệ thầy cô cùng những học trò mang theo tình yêu nghệ thuật để tiếp nối, lan tỏa các giá trị văn hóa trên vùng đất Đồng Nai.

“Ðịa chỉ” đào tạo nghệ thuật uy tín

Trường trung cấp VHNT Đồng Nai thành lập năm 1976, tiền thân là Trường nghiệp vụ Văn hóa thông tin Đồng Nai. Qua nhiều giai đoạn phát triển, nhà trường duy trì hoạt động đào tạo các chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn, góp phần cung cấp nhân lực cho các đơn vị VHNT của địa phương và các tỉnh, thành lân cận.

Gắn bó gần 40 năm với Trường trung cấp VHNT Đồng Nai, nhạc sĩ Cao Hồng Sơn (Ban Âm nhạc, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai) vẫn nhớ như in cơ duyên đến với mái trường này. Năm 1984, trong một lần về Đồng Nai thăm người thân, ông gặp gỡ cố Hiệu trưởng Nguyễn Văn Vy. Lắng nghe tiếng đàn guitar của ông qua 2 bản nhạc, thầy Vy đã ngỏ lời mời ông về trường công tác. Lời mời ấy đã mở ra hành trình lao động, sáng tạo, miệt mài giảng dạy, truyền lửa âm nhạc cho nhiều thế hệ học trò Đồng Nai của nhạc sĩ Cao Hồng Sơn.

Trường trung cấp VHNT Đồng Nai đang đào tạo 4 chuyên ngành gồm: nhạc cụ truyền thống, nhạc cụ phương Tây, thanh nhạc và múa. Trường luôn duy trì phương thức đào tạo chất lượng cao (mô hình 1 thầy, 1 trò). Nhờ sự chủ động trong công tác tiền trạm tuyển sinh, kết nối với các địa phương, già làng, trưởng bản…, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của trường luôn đạt và vượt mức (khoảng 80-100 học sinh/năm).

Bước vào năm học 2026-2027, nhà trường đang quản lý, đào tạo 301 học sinh; trong đó có 87 tân học sinh được chọn từ 352 hồ sơ dự tuyển. Đối với nhà trường, thành quả học tập của học sinh không chỉ nằm ở những con số khô khan trên bảng điểm, mà là kết tinh của hàng ngàn giờ say sưa với phím đàn, lời ca, tiếng hát, những động tác múa, cùng sự trưởng thành, vững vàng về bản lĩnh sân khấu của từng em.

Chia sẻ về cột mốc 50 năm thành lập trường, Thạc sĩ Phùng Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường trung cấp VHNT Đồng Nai xúc động bày tỏ: “Nửa thế kỷ là một chặng đường diệu kỳ! Những thành quả hôm nay đến từ sự nỗ lực không mệt mỏi của các em học sinh, từ ngọn lửa tận tụy của các thầy cô giáo và sự đồng hành lặng lẽ của quý phụ huynh. Bước vào năm học thứ 50, nhà trường cam kết tiếp tục lấy chất lượng đào tạo làm trung tâm, lấy đội ngũ nhà giáo làm nền tảng, lấy học sinh làm chủ thể; đẩy mạnh đào tạo thông qua các chương trình biểu diễn, hội thi, hội diễn và gắn liền với các hoạt động VHNT của thành phố”.

Ðưa kiến thức vào thực tế

Trong các chuyên ngành đào tạo của Trường trung cấp VHNT Đồng Nai, âm nhạc truyền thống được chú trọng với các loại nhạc cụ như: đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn t’rưng và sáo trúc. Bên cạnh giờ học chuyên môn, học sinh còn được tham gia biểu diễn, hội thi, hội diễn, giao lưu, qua đó rèn luyện kỹ năng sân khấu và vận dụng kiến thức vào thực tế. Đây cũng là cách nhà trường tạo điều kiện để các em tiếp nối, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Song song với hoạt động đào tạo, nhà trường còn tạo điều kiện để giáo viên, học sinh tham gia các chương trình giao lưu, biểu diễn quốc tế. Tiêu biểu như: biểu diễn tại Georgia năm 1989, Thái Lan năm 1994, Hàn Quốc vào các năm 1995, 2009 và 2011, Lào năm 2016, Ấn Độ năm 2025... Các hoạt động hợp tác hữu nghị được duy trì thường xuyên, mở ra không gian trải nghiệm rộng lớn, giúp học sinh rèn luyện bản lĩnh và quảng bá hình ảnh đất và người Đồng Nai ra thế giới.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan cho biết: Năm học 2026-2027 có ý nghĩa quan trọng đối với Trường trung cấp VHNT Đồng Nai khi nhà trường hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập. Đây cũng là năm học đầu tiên nhà trường triển khai nhiệm vụ đào tạo trong bối cảnh Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 của cả nước và thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

“Đây là cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với lĩnh vực VHNT. Văn hóa được xác định là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển. Các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có nghệ thuật biểu diễn, cần phát huy tiềm năng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - bà Loan nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan mong muốn với nền tảng 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường trung cấp VHNT Đồng Nai tiếp tục phát huy thế mạnh đào tạo nghệ thuật, kết nối với các đơn vị nghệ thuật, thiết chế văn hóa, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên (sinh viên tham gia học các chương trình do Trường trung cấp VHNT Đồng Nai liên kết đào tạo với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh) sau tốt nghiệp có cơ hội tham gia hoạt động chuyên môn, biểu diễn và phục vụ đời sống văn hóa của nhân dân. Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu, định hướng phát triển phù hợp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thành phố trong giai đoạn mới.

Trong hành trình nửa thế kỷ phát triển, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ Trường trung cấp VHNT Ðồng Nai, trở thành những nghệ sĩ tên tuổi, đóng góp quan trọng cho sự phát triển VHNT của Ðồng Nai. Có thể kể đến như: Nghệ sĩ Nhân dân Quế Anh, Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Vui, nghệ sĩ guitar Cao Hồng Hà, nghệ sĩ cải lương Thành Vinh, ca sĩ Hoài Nam…