Nửa thế kỷ qua, những dấu tích vẫn kể chuyện lịch sử

Qua thời gian, một số hạng mục đã xuống cấp, đặt ra yêu cầu tu bổ, tôn tạo và bảo tồn đồng bộ.

Du khách tham quan căn hầm bên trong nhà làm việc tại Căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nơi lưu giữ dấu tích lịch sử của thời kỳ kháng chiến. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Khách tham quan tìm hiểu hiện vật, tư liệu lịch sử tại nhà trưng bày Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Công tác sưu tầm, bảo quản hiện vật, tư liệu lịch sử góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nhà làm việc của các lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam được phục chế, góp phần lưu giữ không gian lịch sử của căn cứ cách mạng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Hướng dẫn viên giới thiệu đến khách tham quan các hiện vật, tư liệu lịch sử quý tại nhà trưng bày Căn cứ Trung ương Cục miền Nam đến khách tham quan. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Không gian trưng bày tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam được đầu tư hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả giới thiệu, giáo dục truyền thống lịch sử. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Các hiện vật trưng bày tại Căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử của một thời kỳ đấu tranh cách mạng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Các hiện vật lịch sử được lưu giữ tại khu di tích, góp phần tái hiện chân thực cuộc sống và hoạt động của cán bộ, chiến sĩ tại căn cứ. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam được Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, với phạm vi nghiên cứu khoảng 291,25 ha, quy mô lập quy hoạch khoảng 241,25 ha. Ảnh: Giang Phương - TTXVN