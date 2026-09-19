Nửa thế kỷ phát triển và xu hướng phát triển của luật học Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Các diễn giả chia sẻ tham luận tại phiên toàn thể. (Ảnh: Vietnam+)

Diễn đàn Luật học Mùa Thu lần thứ 6, năm 2026 với chủ đề “Luật học Việt Nam: Nửa thế kỷ thành tựu và xu hướng phát triển trong kỷ nguyên mới” vừa được Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sáng nay, 19/9.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay diễn đàn nhằm tạo lập không gian trao đổi học thuật có chiều sâu, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam để cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển của luật học Việt Nam, ghi nhận những chuyển biến trong tư duy pháp lý và những đóng góp của khoa học pháp lý đối với quá trình xây dựng, đổi mới, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của đất nước. Từ nền tảng đó, diễn đàn cùng nhận diện các yêu cầu mới và định hướng phát triển của luật học trong giai đoạn phát triển mới.

Thông qua các tham luận và phiên thảo luận, diễn đàn tập trung nhận diện những giai đoạn, dấu mốc và thành tựu nổi bật của luật học Việt Nam từ năm 1976 đến nay; phân tích những đóng góp của luật học đối với quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh việc tổng kết những thành tựu đã đạt được, tại diễn đàn, các chuyên gia đã trao đổi, xác định các vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với luật học Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Những chuyển biến nhanh chóng của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, biến đổi khí hậu và sự xuất hiện của các quan hệ xã hội mới đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý, phương pháp nghiên cứu, nội dung và phương thức đào tạo luật.

Diễn đàn có sự tham gia đông đảo của các chuyên gia về luật học. (Ảnh: Vietnam+)

Diễn đàn vì vậy không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử, mà còn là cơ hội để các thế hệ học giả cùng trao đổi, đề xuất định hướng phát triển luật học Việt Nam trong tương lai; nâng cao năng lực kiến tạo thể chế; tăng cường sự kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và thực tiễn; thúc đẩy hợp tác học thuật trong nước và quốc tế.

Cụ thể, diễn đàn tập trung thảo luận các nhóm vấn đề lớn: lịch sử hình thành và những dấu mốc phát triển của Luật học Việt Nam; tư tưởng nền tảng và các lý thuyết pháp luật cơ bản; vai trò của các khoa học pháp lý trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; yêu cầu kiến tạo thể chế đáp ứng chiến lược phát triển đất nước; tác động của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo đối với nghiên cứu, giảng dạy và thực hành pháp luật; tiến trình hội nhập và khả năng tham gia kiến tạo các chuẩn mực pháp lý quốc tế của Việt Nam. Các nội dung được tiếp cận toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học pháp lý cơ bản, đến các lĩnh vực nghiên cứu của luật học chuyên ngành và khoa học luật quốc tế.

Các chuyên gia trao đổi tại diễn đàn. (Ảnh: Vietnam+)

Diễn đàn gồm phiên toàn thể và 5 phiên chuyên đề. Phiên toàn thể diễn ra sáng 19/9 với chủ đề “Nửa thế kỷ Luật học Việt Nam: Thành tựu, những vấn đề đặt ra và tầm nhìn kỷ nguyên mới” gồm chín tham luận của các nhà khoa học và chuyên gia uy tín. Các tham luận tập trung vào những giai đoạn phát triển của Luật học Việt Nam; nền tảng tư tưởng và lý luận pháp luật; vai trò của khoa học pháp lý trong hoàn thiện và cải cách hệ thống pháp luật; những yêu cầu mới đối với Luật học Việt Nam; chiến lược phát triển đất nước; đổi mới đào tạo luật; tư duy luật học so sánh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và tiến trình hội nhập quốc tế.

Các phiên chuyên đề được tổ chức đồng thời trong buổi chiều 19/9, đề tập trung vào những vấn đề đặt ra của luật học Việt Nam cũng như từng chuyên ngành luật hiến pháp, luật hành chính, luật tư liệu, luật hình sự và tố tụng hình sự, luật quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Với nội dung khoa học đa dạng, có tính liên ngành và gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, diễn đàn Luật học mùa Thu lần thứ 6 được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm những luận cứ khoa học và gợi mở chính sách có giá trị; góp phần đổi mới nghiên cứu, đào tạo luật và phát triển nền luật học Việt Nam hiện đại, có bản sắc, chủ động hội nhập và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay việc tổ chức Diễn đàn trong năm kỷ niệm 50 năm truyền thống của Trường Đại học Luật tiếp tục khẳng định vai trò và trách nhiệm của nhà trường trong việc phát triển khoa học pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao và đóng góp tri thức phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước./.