Nửa thế kỷ hợp tác y tế Việt Nam-Thụy Điển

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi đến thăm Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa bệnh viện với Viện Karolinska (Thụy Điển), hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non. (Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam)

Tháng 11 này, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế bằng “Tuần lễ Y tế Thụy Điển-Việt Nam 2026”, chuỗi sự kiện kéo dài ba ngày nhằm nhìn lại chặng đường hợp tác chung và cùng thảo luận về cách những kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ có thể góp phần định hình một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho các thế hệ tương lai. Sự kiện cũng gắn với 50 năm kể từ khi khởi công Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí tại Quảng Ninh vào năm 1976.

Cụ thể, trong các ngày từ 16/11 đến 18/11/2026, tại Hà Nội, thành phố Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo ngành y tế, bệnh viện, nhà nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học sự sống.

Các nội dung thảo luận sẽ tập trung vào y tế số, y học chính xác, chăm sóc sức khỏe bền vững, hiện đại hóa bệnh viện, hợp tác nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Trang tin điện tử về "Tuần lễ Y tế". (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế cho thấy, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi Thụy Điển hỗ trợ xây dựng các bệnh viện lớn của Việt Nam, trong đó có Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển tại Uông Bí, Quảng Ninh và Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội. Ngày nay, hợp tác đã mở rộng sang các lĩnh vực như nghiên cứu y học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong y tế.

Vì thế, “Tuần lễ Y tế Việt Nam-Thụy Điển 2026” sẽ là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được đồng thời thảo luận về cách hai nước có thể tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác đó nhằm đáp ứng những nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang thay đổi của Việt Nam.

Ngài Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam)

Trao đổi với chúng tôi, ngài Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam khẳng định: “Di sản lớn nhất của 50 năm hợp tác không chỉ nằm ở những công trình chúng ta đã xây dựng mà còn ở tri thức, kỹ năng và các mối quan hệ vẫn đang tiếp tục được vun đắp và phát triển. Khi hệ thống y tế của Việt Nam không ngừng đổi mới, nhiệm vụ của chúng ta là phát huy nền tảng đó và tìm ra những giải pháp thiết thực để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, qua đó cải thiện cuộc sống của người dân”.

Theo ngài Đại sứ, trong quá trình phát triển hệ thống y tế, Việt Nam có nhiều cơ hội tăng cường hợp tác giữa các cơ sở khám chữa bệnh, giới nghiên cứu và doanh nghiệp. Từ các giải pháp số, công nghệ y tế đến y tế dự phòng và hạ tầng y tế, tiềm năng hợp tác nằm ở việc kết hợp chuyên môn và kinh nghiệm của Thụy Điển với thực tiễn và những ưu tiên của Việt Nam để tạo ra các giải pháp phù hợp, có thể triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, ông Marcus Persson, Tham tán Thương mại kiêm Giám đốc quốc gia của Hội đồng thương mại và đầu tư Thụy Điển (Business Sweden) tại Việt Nam, cho biết, những mục tiêu phát triển y tế của Việt Nam mở ra nhiều cơ hội kết hợp đổi mới sáng tạo và chuyên môn của Thụy Điển với kiến thức địa phương và các ưu tiên của Việt Nam.

“Thông qua hợp tác chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp, cơ sở y tế và các nhà nghiên cứu, chúng ta có thể góp phần nâng cao năng lực, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển những giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế của hệ thống y tế Việt Nam”, ông Marcus Persson nói.

“Tuần lễ Y tế Thụy Điển-Việt Nam 2026” diễn ra trong các ngày 16-18/11/2026 tại Hà Nội, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: y tế số, y học chính xác, chăm sóc sức khỏe bền vững, hợp tác nghiên cứu, hiện đại hóa bệnh viện và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, “Tuần lễ Y tế” sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp Thụy Điển và tổ chức nghiên cứu hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành y tế. Các đối tác được giới thiệu trong chương trình gồm AstraZeneca, Diaverum, Ericsson, EviBody, Getinge, Viện Karolinska (Karolinska Institutet-KI), Surgical Science, Sweco và Swecare. Chuyên môn của các đơn vị trải rộng từ dược phẩm, chăm sóc chuyên khoa đến kết nối số, y tế dự phòng, công nghệ và thiết bị y tế, mô phỏng lâm sàng, hạ tầng bệnh viện và nghiên cứu y học.

Chương trình do Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, Business Sweden và Viện Karolinska tổ chức, phối hợp các đối tác trong khuôn khổ Team Sweden cùng các cơ sở y tế, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp của hai nước.

Không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng, “Tuần lễ Y tế” còn hướng tới tạo cơ hội để các cá nhân và tổ chức học hỏi lẫn nhau, củng cố quan hệ hợp tác hiện có và mở ra những lĩnh vực hợp tác mới. Mục tiêu chung là phát huy thành quả của 50 năm qua, để chặng đường tiếp theo mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân viên y tế, người bệnh và gia đình họ.

Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Hợp tác y tế là một trong những trụ cột bền vững của quan hệ song phương, với sự hỗ trợ của Thụy Điển dành cho các dự án bệnh viện tiêu biểu và sự phát triển của ngành y tế Việt Nam từ những năm 1970. Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội và Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí tại Quảng Ninh, thường được nhiều người trìu mến gọi là những “bệnh viện Thụy Điển”, vẫn là những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử hợp tác giữa hai nước. Theo thời gian, hợp tác đã vượt ra ngoài lĩnh vực xây dựng bệnh viện và cung cấp thiết bị y tế, mở rộng sang đào tạo chuyên môn, thực hành lâm sàng, nghiên cứu, chính sách y tế và củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe. Ngày nay, các đối tác Thụy Điển và Việt Nam tiếp tục hợp tác để giải quyết những thách thức mới, bao gồm chuyển đổi số trong y tế, công nghệ y khoa tiên tiến, y tế dự phòng và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bền vững. Năm 2026, hai nước kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế, tôn vinh di sản được xây dựng từ các quan hệ đối tác giữa các tổ chức và những mối liên kết chuyên môn bền chặt, đồng thời hướng tới giai đoạn hợp tác tiếp theo. (Nguồn: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam).