Nửa thế kỷ giữ hương bếp bánh Việt

Bột- Thực phẩm Tài Ký lần thứ ba liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia

Hành trình 50 năm và lần thứ ba liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia

Năm 2026, chương trình Thương hiệu quốc gia lần thứ 10 có chủ đề: “Dòng chảy Thương hiệu Việt”. Công ty Cổ phần Bột- Thực phẩm Tài Ký (TAKYFOOD) lần thứ ba liên tiếp được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia trong dòng chảy ấy (năm 2022, 2024, 2026). Và TAIKYFOOD cũng có 50 năm hành trình rực rỡ của riêng mình.

Năm 1976, một cơ sở sản xuất bột năng nhỏ mang tên Tài Ký ra đời tại chợ Thị Nghè, TPHCM. Những bao bột năng ban đầu được chất trên chiếc xe đạp cũ, theo chân người sáng lập đi qua các khu chợ đến với những gian bếp gia đình. Từ sản phẩm đầu tiên, doanh nghiệp dần mở rộng sang bột gạo, bột nếp, bột bắp, bột chiên giòn và các dòng bột pha sẵn.

Bên cạnh các dòng bột cơ bản, Tài Ký phát triển thêm các sản phẩm bột bánh pha sẵn nhằm đơn giản hóa quá trình chế biến tại nhà. Theo định hướng của doanh nghiệp, đây cũng là một cách “đóng gói” và quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt, giúp những món bánh truyền thống dễ tiếp cận hơn với nhịp sống hiện đại.

Sau 50 năm, từ một cơ sở sản xuất nhỏ trở thành thương hiệu thực phẩm có sản phẩm hiện diện cả trong và ngoài nước với hai nhà máy và hơn 75 mặt hàng quen mặt với nhiều bà nội trợ Việt.

Bà Bùi Thị Thúy Loan- Tổng Giám đốc Tài Ký chia sẻ: “Nhìn lại hành trình nửa thế kỷ, từ một củ khoai còn sót lại nơi góc bếp, hai nhà sáng lập là ông Bùi Sa Nhung và bà Nguyễn Thị Xuân đã làm ra những mẻ bột đầu tiên, đến nay đã trở thành viên ngọc quý. Thế hệ kế nghiệp chúng tôi luôn tâm niệm mình phải luôn là ‘đất’ - đất để giữ gìn cội nguồn, đất để lưu giữ giá trị truyền thống, và đất là để sức sống ấy tiếp tục bám rễ, sinh sôi và vươn xa hơn nữa”.

Bà Bùi Thị Thúy Loan- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bột- Thực phẩm Tài Ký nhận vinh danh Thương hiệu quốc gia lần thứ 10 năm 2026

Theo bà Bùi Thị Thúy Loan, sản phẩm Tài Ký là một trong những sản phẩm nông nghiệp, được làm từ những nông sản mà nước nhà sẵn có, từ củ khoai củ sắn đến hạt gạo đặc sản của Việt Nam. Công ty đã lựa chọn hướng đi khác cho các loại hạt, là chế biến chuyên sâu rồi đưa ra thị trường, thay vì xuất thô giá trị thấp và thị trường hẹp.

Được công nhận Thương hiệu quốc gia lần thứ ba liên tiếp, bà Bùi Thị Thúy Loan cho rằng sự công nhận này không chỉ mang đến một lợi thế về giá trị thương hiệu của Công ty, mà cho thấy sản phẩm uy tín, chất lượng đã được công nhận, được “bảo chứng” để đưa ra thế giới, tự tin hơn trong đàm phán với đối tác.

Sẵn sàng cho hành trình mới

Từ năm 2004, Tài Ký đã từng bước đầu tư hệ thống nhà máy, trang thiết bị và nguồn nhân lực để xây dựng quy trình sản xuất theo các chuẩn mực mới. Đến nay, doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn, chứng nhận như FDA của Hoa Kỳ, FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, HALAL và Hàng Việt Nam chất lượng cao. Sản phẩm Tài Ký đã có mặt tại 34 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 4 châu lục, “chinh phục” nhiều thị trường châu Âu đánh giá khắt khe nhất về tiêu chuẩn chất lượng.

Tập thể đoàn kết của Tài Ký sẵn sàng cho hành trình mới, đưa thương hiệu Việt vươn xa

Với Tài Ký, dù đi vào gian bếp Việt hay được “bay” tới 34 quốc gia, vùng lãnh thổ, việc giữ được đặc trưng của món ăn có sử dụng sản phẩm vẫn được đặt lên hàng đầu. Dù cách chế biến, thói quen ăn uống có khác nhau, bột của Tài Ký vẫn không chỉ giúp giữ hương vị món ăn mà còn giúp người nội trợ có thêm lựa chọn thuận tiện hơn.

Hành trình 50 năm của một doanh nghiệp, một thương hiệu không dễ dàng, bởi doanh nghiệp đã phải trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử. Nhưng giữ vững được doanh nghiệp qua 50 năm là một thành tích không phải doanh nghiệp nào muốn cũng có được. Tài Ký bằng tâm huyết và trách nhiệm với người tiêu dùng, doanh nghiệp đã được ghi nhận. Được công nhận sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2026 là một minh chứng cho sự ghi nhận ấy. Đây không chỉ là một dấu mốc được vinh danh, được khen tặng, mà đây là sự ghi nhận bền bỉ về vị trí của sản phẩm trong căn bếp Việt, về một sản phẩm thiết yếu với các bà nội trợ.

Là thế hệ thứ hai của gia đình tiếp nối “nghề làm bột”, bà Bùi Thị Thúy Loan không chỉ giữ được chất lượng sản phẩm mà gia đình để lại, mà còn phát triển sản phẩm của Tài Ký để có những cải tiến để phù hợp với khách hàng gen Z, ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và phân phối sản phẩm, sản xuất bền vững.

“Chúng tôi trải qua nhiều giai đoạn rất khó khăn nhưng nhìn vào nỗ lực của thế hệ đi trước, chúng tôi cũng phải kiên quyết vượt qua khó khăn, đoàn kết lại để tiếp tục gây dựng thương hiệu này”- bà Bùi Thị Thúy Loan nói.

Nhận hai kỷ lục ở cột mốc 50 năm

Với một doanh nghiệp thực phẩm, khả năng thích ứng với cách tiêu dùng mới trong khi vẫn duy trì những giá trị cốt lõi một bài toán dài hạn. Tài Ký đang lựa chọn đi theo hai hướng song song: chuẩn hóa sản xuất để mở rộng thị trường và đầu tư cho những dự án ghi chép, lưu giữ văn hóa ẩm thực.

Từ năm 2018, bên cạnh hoạt động sản xuất, Tài Ký bắt đầu đầu tư cho các chương trình nghiên cứu, sưu tầm và ghi hình về văn hóa dân gian, làng nghề, món ăn truyền thống và những loại bánh đang dần mai một trong đời sống hiện đại.

Series phim tài liệu Điểm hẹn 7 ngày được thực hiện trên phạm vi cả nước, giới thiệu những nét đặc trưng về đời sống, phong tục, lễ hội, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian và ẩm thực của các cộng đồng dân tộc. Sau nhiều năm, dự án hoàn thành 54 tập phim cùng hệ thống hình ảnh tư liệu về 54 dân tộc Việt Nam.

Song song với đó là Tinh hoa bánh Việt, series về kho tàng bánh dân gian ba miền. 72 tập phim ghi lại từ những món quen thuộc như bánh giày, bánh chưng gù, bánh tét cốm dẹp đến nhiều loại bánh ít được biết đến hoặc đứng trước nguy cơ mai một.

Ngày 27/6, tại Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập, Tài Ký đón nhận hai chứng nhận từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Trong đó, Tinh hoa bánh Việt được xác lập là series phim tài liệu giới thiệu các món bánh dân gian truyền thống tiêu biểu ở ba miền Bắc - Trung - Nam với số lượng nhiều nhất. Điểm hẹn 7 ngày được ghi nhận ở hạng mục tôn vinh giá trị nội dung Kỷ lục Việt Nam, với Tài Ký là doanh nghiệp tư nhân tiên phong thực hiện series giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc tại 34 tỉnh, thành phố.

Tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia lần thứ 10 năm 2026, Công ty Cổ phần Bột- Thực phẩm Tài Ký vinh dự nằm trong 499 sản phẩm được vinh danh. Đây là sự ghi nhận với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Tài Ký trong suốt nửa thập kỷ xây dựng và trưởng thành.