Nửa thế kỷ gắn kết y tế Việt Nam - Thụy Điển

Với nhiều người Việt Nam, cái tên “bệnh viện Thụy Điển” gợi nhắc những cơ sở y tế đã gắn bó với nhiều thế hệ. Nửa thế kỷ sau khi Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được khởi công tại Quảng Ninh, những kết nối từng được xây dựng từ các dự án bệnh viện đang tiếp tục mở rộng sang nghiên cứu y học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe.

Tháng 11/2026, Việt Nam và Thụy Điển sẽ kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế bằng Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026, diễn ra từ ngày 16-18/11 tại Hà Nội, Bắc Ninh và TP.HCM. Chuỗi sự kiện kéo dài ba ngày là dịp nhìn lại chặng đường hợp tác giữa hai nước, đồng thời trao đổi về cách phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong tương lai.

Chương trình dự kiến quy tụ đại diện cơ quan quản lý y tế, bệnh viện, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học sự sống. Các chủ đề được quan tâm gồm y tế số, y học chính xác, hiện đại hóa bệnh viện, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi đến thăm Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa bệnh viện với Viện Karolinska (Thụy Điển), hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non. Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam.

Từ những dấu ấn trong quá khứ

Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào năm 1969. Trong những năm tiếp theo, hợp tác y tế trở thành một trong những lĩnh vực nổi bật trong quan hệ giữa hai nước.

Sự hỗ trợ của Thụy Điển dành cho các dự án bệnh viện đã góp phần tạo nên những dấu ấn còn được nhắc nhớ đến ngày nay. Trong đó, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tại Quảng Ninh và Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội là hai công trình tiêu biểu, thường được người dân gọi thân thuộc là những “bệnh viện Thụy Điển”.

Năm 2026 đánh dấu 50 năm kể từ khi khởi công Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vào năm 1976, đồng thời là dịp nhìn lại quá trình hợp tác đã phát triển vượt ra ngoài việc xây dựng cơ sở y tế và cung cấp thiết bị.

Chuyên gia y tế Thụy Điển Eva Lindskog cùng con gái 4 tuổi chụp ảnh với các nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam.

Theo thời gian, hợp tác giữa hai nước mở rộng sang đào tạo chuyên môn, thực hành lâm sàng, nghiên cứu y học, chính sách y tế và nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe...

"Di sản lớn nhất của 50 năm hợp tác không chỉ nằm ở những công trình chúng ta đã xây dựng, mà còn ở tri thức, kỹ năng và các mối quan hệ vẫn đang tiếp tục được vun đắp và phát triển", Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Johan Ndisi, cho biết.

Theo Đại sứ, khi hệ thống y tế Việt Nam không ngừng đổi mới, hai nước cần phát huy nền tảng hợp tác sẵn có, tìm kiếm những giải pháp thiết thực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và nâng cao đời sống người dân.

Hội thảo Đổi mới Sáng tạo Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2025, diễn ra tại Hà Nội ngày 11/12/2025, nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam.

Mở rộng hợp tác cho những nhu cầu mới

Sau 50 năm hợp tác, Việt Nam và Thụy Điển hướng tới mở rộng các chương trình trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ y tế, y tế dự phòng và phát triển hạ tầng. Việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, bệnh viện và giới nghiên cứu được kỳ vọng giúp đưa các giải pháp công nghệ vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe.

Ông Marcus Persson, Tham tán Thương mại kiêm Giám đốc quốc gia của Business Sweden tại Việt Nam, nhận định các mục tiêu phát triển y tế của Việt Nam mở ra cơ hội thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua hợp tác giữa các đối tác hai nước.

“Thông qua hợp tác chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp, cơ sở y tế và các nhà nghiên cứu, chúng ta có thể góp phần nâng cao năng lực, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển những giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế của hệ thống y tế Việt Nam”, ông Persson nói.

Một hoạt động hướng dẫn y tế có sự tham gia của các bác sĩ Thuỵ Điển tại Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam.

Tham gia Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 có các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu Thụy Điển hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm AstraZeneca, Diaverum, Ericsson, EviBody, Getinge, Viện Karolinska (Karolinska Institutet), Surgical Science, Sweco và Swecare.

Phạm vi chuyên môn của các đơn vị trải rộng từ dược phẩm, chăm sóc chuyên khoa đến kết nối số, thiết bị y tế, mô phỏng lâm sàng, hạ tầng bệnh viện và nghiên cứu y học. Sự tham gia của các đối tác tạo không gian để các bên trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thảo luận về những giải pháp có thể đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tuần lễ Y tế Việt Nam - Thụy Điển 2026 do Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, Business Sweden và Viện Karolinska tổ chức, phối hợp với các đối tác trong khuôn khổ Team Sweden cùng các cơ sở y tế, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp của hai nước.

Bên cạnh việc nhìn lại những thành tựu trong 50 năm qua, chương trình hướng tới củng cố các mối quan hệ hợp tác hiện có và mở ra những lĩnh vực hợp tác mới. Mục tiêu là phát huy kinh nghiệm, tri thức và năng lực đã được tích lũy để đóng góp thiết thực cho đội ngũ nhân viên y tế, người bệnh và gia đình họ trong những năm tới.