Núa Ngam phòng, chống ma túy từ cơ sở

Công an xã Núa Ngam tuyên truyền người dân bản Ta Lét nâng cao cảnh giác, chung tay phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

Sau sáp nhập, địa bàn bản Ta Lét được mở rộng, Tổ An ninh trật tự bản duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát tại địa bàn để nắm tình hình. Những thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, đặc biệt là dấu hiệu liên quan đến ma túy, được kịp thời báo cáo Công an xã để xác minh, xử lý.

Anh Lò Văn Điệp, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự bản Ta Lét cho biết: Cùng với công tác tuần tra, chúng tôi phối hợp vận động người dân ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho tội phạm ma túy. Đến nay, 100% hộ dân đã ký cam kết phòng, chống ma túy tại khu dân cư. Cách làm này giúp công tác phòng ngừa được thực hiện ngay tại cộng đồng thôn, bản.

Với địa bàn rộng, lực lượng Công an xã xác định công tác phòng, chống ma túy phải bắt đầu từ việc nắm chắc tình hình cơ sở, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nâng cao nhận thức của người dân.

Lực lượng Công an xã thường xuyên xuống các thôn, bản, phối hợp với các đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tuyên truyền qua hệ thống phát thanh 232 lượt; đăng tải 1.256 bài viết trên mạng xã hội; tổ chức 38 lượt tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, bản, với 570 người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, những quy định của pháp luật và trách nhiệm của người dân trong phát hiện, tố giác hành vi vi phạm. Hình thức tuyên truyền cũng được mở rộng, kết hợp giữa hệ thống phát thanh, mạng xã hội và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng.

Phòng ngừa xã hội được triển khai song song với các biện pháp nghiệp vụ. Từ đầu năm đến nay, Công an xã Núa Ngam đã phát hiện, bắt giữ 15 vụ với 17 đối tượng phạm tội về ma túy; lập hồ sơ đưa 11 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điển hình như trong tháng 5/2026, Công an xã Núa Ngam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn xã và khu vực giáp ranh. Qua đó, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 5 vụ án ma túy. Trong đó, có 4 vụ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 vụ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 9,41g hêrôin, 94 viên ma túy tổng hợp cùng 2 xe mô tô và nhiều vật chứng có liên quan.

Đại úy Nguyễn Hà Phương, Phó Trưởng Công an xã Núa Ngam cho biết: Công an xã đã tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường quản lý người nghiện, người sau cai nghiện, người điều trị methadone; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng. Cùng với đó, Công an xã duy trì hoạt động của 18 tổ an ninh trật tự tại cơ sở và 18 tổ hòa giải ở cơ sở, tạo thêm lực lượng bám địa bàn, nắm tình hình và hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ông Lò Văn Thủy, bản Ta Lét cho biết: Qua công tác tuyên truyền, chúng tôi hiểu về tác hại của ma túy đến cuộc sống mỗi người dân, mỗi gia đình. Từ đó, chung sức cùng lực lượng chức năng đấu tranh, phòng chống ma túy. Đồng thời quan tâm, quản lý, giáo dục con em thường xuyên; nhắc nhở thanh niên tránh xa ma túy, không tụ tập và không nghe theo lời rủ rê của người lạ. Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, người dân cần kịp thời báo cho Công an xã hoặc tổ an ninh trật tự để xử lý.

Xã Núa Ngam đặt mục tiêu đạt xã không ma túy vào năm 2030. Để hoàn thành mục tiêu đó, ngay từ đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện đến từng địa bàn, từng thôn, bản. Trong đó nhấn mạnh việc huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở, gia đình, cộng đồng dân cư và người có uy tín.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Núa Ngam cho biết: Xã xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần sự phối hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của Nhân dân. Chính quyền xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an chủ động nắm chắc địa bàn, quản lý chặt các đối tượng liên quan đến ma túy; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Địa phương cũng chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở; gắn trách nhiệm của từng thôn, bản, hộ gia đình với mục tiêu xây dựng địa bàn an toàn, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng xã không ma túy.