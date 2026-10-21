Nửa đội hình MU muốn 'tháo chạy'?

Manchester United đang gặp vấn đề nội bộ? Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Phil Brown, một số cầu thủ Manchester United cảm thấy không còn được chào đón và nghi ngờ ban lãnh đạo đang cố tình nhắm vào nhóm nhận đãi ngộ cao để ép họ rời câu lạc bộ. Dù thông tin chưa được kiểm chứng chính thức, nguồn tin khẳng định có tới "một nửa đội hình MU không còn muốn ở lại".

Nguồn tin cũng tiết lộ nhiều hậu vệ đã bày tỏ nguyện vọng ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua sau khi được thông báo sẽ bị thay thế trong vòng một năm tới. Đáng chú ý, nhóm cầu thủ này hiện kiên quyết từ chối nén đau thi đấu khi gặp chấn thương vì lo ngại rủi ro làm ảnh hưởng đến cơ hội chuyển nhượng trong tương lai.

Thông tin trên xuất hiện giữa chuỗi căng thẳng kéo dài tại Old Trafford. Vào tháng 3/2025, đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe từng công khai gọi một số cầu thủ là "nhận lương quá mức".

Mới đây, trung vệ Lisandro Martinez cũng thẳng thắn chỉ trích chính sách mua sắm hè của Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox sau trận thua 0-2 Atletico Madrid. Sky Sports sau đó tiết lộ Martinez từng muốn chuyển sang khoác áo chính đội bóng Tây Ban Nha trong mùa hè.

Hàng thủ của Manchester United đang chịu tổn thất nặng nề khi hàng loạt trụ cột gồm Luke Shaw, Martinez, Noussair Mazraoui và Matthijs de Ligt đều dính chấn thương. Sau chuỗi trận đáng thất vọng tại Premier League, thầy trò Michael Carrick đang chuẩn bị cho cuộc chạm trán Como tại lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League, diễn ra vào đêm 21/10.

Ai có thể thay Carrick tại Manchester United? Phong độ sa sút của Manchester United khiến người hâm mộ liên tục đề xuất những ứng viên có thể thay Michael Carrick dẫn dắt ''Quỷ đỏ''.