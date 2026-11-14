Nửa đêm tưởng vợ đi công tác về sớm lên giường ngủ chung, hôm sau nhìn người nằm bên cạnh tôi hoảng hốt

Vợ tôi báo phải đi công tác qua đêm, dự kiến sáng hôm sau mới về. Tối hôm ấy, tôi có uống chút rượu với bạn bè nên khi về đến nhà đã khá mệt, vừa nằm xuống giường là gần như ngủ thiếp đi.

Khoảng 11 giờ đêm, tôi mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa phòng, sau đó có người nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh. Nghĩ vợ đã về sớm hơn dự định, tôi cũng chẳng buồn quay người lại, chỉ lẩm bẩm: “Em về sớm thế, anh say quá, chúc em ngủ ngon”.

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Không thấy người bên cạnh đáp lời, tôi cũng không để tâm, kéo chăn rồi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi quay sang nhìn người nằm cạnh và giật mình hết hồn. Người đó không phải vợ tôi mà chính là cậu con trai 7 tuổi của mình.

Tôi vội gọi con dậy, ngạc nhiên hỏi: “Sao con lại ngủ ở đây? Mẹ đâu rồi?”.

Thằng bé dụi mắt, nhỏ giọng trả lời rằng mẹ đi công tác chưa về. Hóa ra, người lặng lẽ chui vào chăn ngủ cùng tôi đêm qua chính là con trai, chứ không phải vợ tôi như tôi vẫn nghĩ.

Tôi hỏi tại sao con lại sang phòng bố ngủ. Nghe câu trả lời của con, tôi vừa bất ngờ vừa thấy thương.

Thằng bé nói rằng đã chờ mãi mới có dịp mẹ đi vắng để sang ngủ với bố. Con mới được bố mẹ cho ngủ riêng khoảng một tháng nay, nhưng vẫn chưa quen. Trước đây, con luôn được ngủ cùng bố mẹ, nên khi phải nằm một mình trong phòng, con thường cảm thấy sợ hãi.

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Vợ tôi là người khá nghiêm khắc. Cô ấy cho rằng con đã 7 tuổi thì nên tập tự ngủ, vì vậy không cho con sang phòng bố mẹ nằm chung nữa. Dù nhiều đêm sợ hãi, con cũng không dám nói ra vì sợ mẹ trách mắng.

Đêm qua, biết mẹ đi công tác, con mới nghĩ đây là cơ hội để được ngủ cùng bố như trước. Tuy nhiên, thằng bé không dám sang ngay từ đầu vì sợ tôi không đồng ý. Con cứ chờ đến tận khuya, khi nghĩ bố đã ngủ say, mới rón rén mở cửa, leo lên giường nằm cạnh tôi.

Nghe con kể, tôi không biết nên trách hay nên thương. Hóa ra, đằng sau việc con đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình lúc nửa đêm là nỗi nhớ những ngày còn được ngủ cùng bố mẹ và cả sự lo lắng mà một đứa trẻ 7 tuổi chưa biết cách nói ra.

Tôi không ngờ con vẫn chưa quen với việc ngủ riêng đến vậy, lại còn phải lén lút chờ mẹ đi vắng mới dám sang tìm bố.

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Tôi hiểu vợ muốn rèn cho con tính tự lập, nhưng sau chuyện này, tôi cũng nghĩ rằng có lẽ chúng tôi cần quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của con. Với một đứa trẻ mới chỉ ngủ riêng được một tháng, việc cảm thấy sợ hãi hay nhớ bố mẹ cũng là điều dễ hiểu.

Tâm sự từ độc giả hoangcuong...

Làm thế nào để giúp trẻ yên tâm khi ngủ riêng phòng?

Ngủ riêng là một bước quan trọng giúp trẻ hình thành tính tự lập, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có thể thích nghi ngay lập tức. Với những bé đã quen ngủ cùng bố mẹ trong nhiều năm, việc đột ngột phải nằm một mình trong căn phòng tối có thể khiến trẻ lo lắng, sợ hãi và nhớ cảm giác được bố mẹ ở bên. Vì vậy, thay vì ép con phải tự ngủ ngay hoặc trách mắng khi con lén sang phòng bố mẹ, cha mẹ nên kiên nhẫn giúp con cảm thấy an toàn.

- Chuẩn bị tâm lý cho con từ trước: Cha mẹ nên giải thích nhẹ nhàng rằng ngủ riêng là một bước trưởng thành, không có nghĩa là bố mẹ không còn yêu thương hay muốn ở gần con. Hãy cho trẻ thời gian làm quen, tránh đột ngột yêu cầu con chuyển sang phòng riêng khi chưa được chuẩn bị.

- Tạo không gian ngủ khiến con cảm thấy an toàn: Cho trẻ tự chọn chăn, gối, thú bông hoặc cách trang trí phòng theo sở thích. Một chiếc đèn ngủ có ánh sáng dịu, cánh cửa mở hé hoặc món đồ quen thuộc bên cạnh cũng có thể giúp trẻ bớt sợ hãi.

- Duy trì thói quen trước giờ đi ngủ: Cha mẹ có thể cùng con đọc truyện, trò chuyện, nghe nhạc nhẹ hoặc ôm con chúc ngủ ngon mỗi tối. Những hoạt động quen thuộc giúp trẻ thư giãn, giảm lo lắng và hiểu rằng dù ngủ riêng, con vẫn nhận được sự quan tâm của bố mẹ.

- Tập ngủ riêng từng bước: Nếu trẻ quá sợ khi phải nằm một mình, cha mẹ có thể ngồi cạnh giường cho đến khi con bình tĩnh, sau đó dần rút ngắn thời gian ở bên. Khi trẻ đã quen hơn, cha mẹ có thể chuyển sang ngồi gần cửa phòng và nhắc con rằng mình vẫn ở ngay bên cạnh. Không nên nóng vội đòi hỏi trẻ phải thích nghi chỉ sau một vài đêm.

- Lắng nghe thay vì trách mắng: Khi con nói sợ bóng tối, sợ ở một mình hoặc muốn sang ngủ cùng bố mẹ, hãy hỏi cụ thể điều gì khiến con lo lắng. Đừng chế giễu nỗi sợ của trẻ là trẻ con hay yếu đuối. Khi cảm xúc được thừa nhận, trẻ thường dễ hợp tác và tự tin hơn.

- Khuyến khích, không gây áp lực: Hãy ghi nhận những tiến bộ nhỏ, chẳng hạn con tự nằm trên giường, ngủ được lâu hơn trong phòng riêng hoặc chủ động thực hiện thói quen trước giờ ngủ. Tránh đe dọa, phạt hoặc so sánh con với những đứa trẻ khác vì điều đó có thể khiến trẻ càng lo lắng và giấu kín cảm xúc.

Điều quan trọng là ngủ riêng không đồng nghĩa với việc trẻ phải tự đối mặt với nỗi sợ một mình. Cha mẹ có thể thống nhất nguyên tắc ngủ riêng nhưng vẫn dành cho con sự gần gũi, an ủi và hỗ trợ phù hợp. Nếu trẻ liên tục hoảng sợ, mất ngủ kéo dài hoặc lo lắng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt ban ngày, cha mẹ nên trao đổi với bác sĩ nhi khoa hoặc chuyên gia tâm lý trẻ em để tìm nguyên nhân và cách hỗ trợ.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giúp trẻ ngủ một mình, mà còn giúp con hiểu rằng dù có không gian riêng, con vẫn luôn được yêu thương và có thể tìm đến bố mẹ khi cần.