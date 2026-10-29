Nửa đêm trong vườn chuối ở TP.HCM, lộ cuộc chơi bầu cua của 6 người

Ngày 28.10, Công an phường Thuận Giao (TPHCM) cho biết đã triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua tại vườn chuối trên địa bàn, phát hiện 6 người tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Trước đó, Công an phường Thuận Giao triển khai lực lượng kiểm tra khu vực vườn chuối đối diện khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao.

Hiện trường vụ đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua ở vườn chuối tại phường Thuận Giao, TPHCM. Ảnh: Công an phường Thuận Giao

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 6 người đang đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ lắc bầu cua và 7,3 triệu đồng được xác định là số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Theo Công an phường Thuận Giao, thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 người có nhiệm vụ cảnh giới cho nhóm đánh bạc.

Các đối tượng lợi dụng đêm khuya, chọn địa điểm khuất trong vườn chuối và bố trí người cảnh giới nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng việc chủ động nắm tình hình địa bàn, Công an phường Thuận Giao đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động đánh bạc.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang hoàn tất hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.