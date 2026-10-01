Nửa đêm tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Một người đi xe máy qua đoạn đường sắt Jamtara, bang Jharkhand, Ấn Độ đã trải qua phen hoảng hốt khi phát hiện một con rắn chui vào động cơ xe giữa đêm.

Theo hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, con rắn cuộn mình quanh các bộ phận của chiếc xe máy, khiến chủ xe và những người xung quanh không khỏi lo lắng. Người dân địa phương ban đầu tìm cách xua con vật ra ngoài bằng cách dùng gậy tác động vào xe và đổ nước vào khu vực động cơ. Tuy nhiên, những biện pháp này không mang lại kết quả.

Trước tình huống này, mọi người quyết định gọi một người bắt rắn chuyên nghiệp đến hỗ trợ. Việc đưa con rắn ra khỏi chiếc xe không hề đơn giản. Người bắt rắn phải mất khoảng hai giờ để khống chế và gỡ con vật khỏi các bộ phận của xe. Cuối cùng, con rắn được đưa ra ngoài an toàn và sau đó được thả trở lại môi trường tự nhiên.

Khi đang dừng xe, người đàn ông bất ngờ nhìn thấy đầu con rắn thò ra từ khu vực động cơ. Ảnh cắt từ clip Newsflare.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi những tình huống rắn chui vào phương tiện có thể gây nguy hiểm cho cả người và động vật. Các chuyên gia thường khuyến cáo người dân không nên tự ý tiếp cận hoặc dùng vật dụng tác động vào rắn, đặc biệt với những loài có nọc độc, mà nên tìm đến người có chuyên môn để xử lý.

Rắn chui vào xe máy thường do tìm kiếm nơi trú ẩn kín, tối và ấm, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi thời tiết thay đổi. Khoang động cơ có nhiều khe hẹp, ít bị con người tác động nên có thể trở thành nơi ẩn náu của rắn. Ngoài ra, xe máy có thể thu hút rắn nếu khu vực xung quanh có chuột hoặc các loài động vật nhỏ làm nguồn thức ăn.