Đến Tứ Kỳ (thuộc tỉnh Hải Dương trước đây và nay thuộc TP Hải Phòng) những ngày này, bà con tất bật với những túi lưới, xô chậu, rổ lớn canh ở cửa cống bên mỗi thửa ruộng. Đó là khi mùa rươi Tứ Kỳ bắt đầu rộ.

Những người đàn ông khỏe mạnh thoăn thoắt thu lưới, đổ những mẻ rươi ken đặc vào những chiếc chậu lớn.

Những người phụ nữ Tứ Kỳ dùng các rổ vớt, rửa từng mẻ rươi cho đến khi sạch hết nhớt và bùn đất. Sau đó, đóng sẵn vào các hộp nhựa 0,5 đến 1kg sẵn sàng giao cho khách.

Những ngày này hàng năm, rươi Tứ Kỳ nổi đỏ cả vùng. Ảnh: Vân Bảo

Vào thời điểm này hàng năm, khi thủy triều từ sông Thái Bình chảy vào ngập ruộng là thời điểm rươi nổi lên đỏ cả vùng nước lớn. Khi nước rút, rươi sẽ theo con nước chảy ra sông.

Người dân thiết kế đường nước, làm cửa cống ở mỗi thửa ruộng để gạn rươi vào lưới.

Rươi Tứ Kỳ từ lâu đã được coi là món đặc sản “trời ban” và chỉ có tại vài tỉnh miền Bắc. Trong đó Rươi Tứ Kỳ thường mang một hương vị riêng mà không nơi nào có được.

Rươi Tứ Kỳ có hương vị riêng mà không nơi nào có được. Ảnh: Bảo Vân

Trung bình mỗi sào ruộng, người dân sẽ thu hoạch được khoảng 1 tạ Rươi. Mặc dù giá rươi năm nay giảm hơn so với các năm nhưng mỗi kg rươi, người dân cũng thu về độ 130.000 đến 200.000 đồng.

So với làm ruộng, làm nông nghiệp thì nghề rươi mang lại thu nhập gấp 2 đến 3 lần.

Những cánh đồng rươi Tứ Kỳ bây giờ đã được cải tạo, xây cống dẫn nước một cách quy củ.

Người dân chỉ cấy 1 vụ lúa chiêm, không bón phân hóa học, không phun thuốc bảo vệ thực vật. Việc này giữ đất tơi xốp, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho rươi. Sau khi thu hoạch, rơm được ấn xuống bùn tạo mùn, để ruộng khô, thoáng… tạo điều kiện cho rươi sinh trưởng.

Những cánh đồng lúa rươi đang hàng ngày mang lại sinh kế bền vững cho người nông dân nơi đây.