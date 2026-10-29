Nửa đêm, người dân phát hiện cảnh tượng 'nổi da gà' trong nhà

Một con trăn dài khoảng 4,5 mét bất ngờ xuất hiện tại một ngôi nhà 2 tầng ở Đông Jakarta, Indonesia, khiến người dân hoảng sợ. Bốn nhân viên cứu hỏa sau đó được điều động đến hiện trường để giải cứu con vật.

Sự việc xảy ra ngày 3/9, sau khi người dân vừa kết thúc buổi cầu nguyện lúc bình minh. Họ bất ngờ phát hiện một con trăn lớn đang trườn qua các khe thông gió của ngôi nhà 2 tầng.

Con vật sau đó cuộn chặt cơ thể quanh khu vực cửa sổ và mắc kẹt trong những khe hở giữa các viên gạch. Lo sợ tự xử lý có thể khiến cả người lẫn rắn gặp nguy hiểm, người dân đã nhanh chóng liên hệ lực lượng cứu hộ.

Đoạn clip chia sẻ trên Newsflare cho thấy 4 nhân viên cứu hỏa thuộc khu vực Ciracas có mặt tại hiện trường và bắt đầu chiến dịch giải cứu. Hình ảnh được ghi lại cho thấy thân con trăn kéo dài trên bức tường bên ngoài ngôi nhà, trong khi một phần cơ thể vẫn nằm sâu bên trong hệ thống thông gió ở tầng hai.

Hình ảnh con trăn khổng lồ bò vào nhà dân. Ảnh cắt từ clip Newsflare.

Các nhân viên phải hết sức thận trọng khi từng bước kéo con vật ra khỏi khe hẹp. Một người đặt chân lên phần tường gạch, trong khi đồng đội giữ vị trí trên lan can để hỗ trợ quá trình đưa con trăn ra ngoài.

Sau khi được kéo khỏi khu vực thông gió, con trăn tiếp tục gây khó khăn khi quấn chặt thân quanh lan can cầu thang. Các nhân viên cứu hỏa phải dừng lại, từng bước gỡ những vòng cuộn của nó trước khi khống chế hoàn toàn.

Đoạn video khác cho thấy các nhân viên giữ phần đầu và thân con vật khi đưa nó xuống an toàn. Toàn bộ chiến dịch kéo dài khoảng 7 phút và không ghi nhận người nào bị thương.

Con vật được xác định là trăn lưới, loài rắn không có nọc độc, phân bố tự nhiên tại các khu rừng nhiệt đới, vùng đất ngập nước và nhiều môi trường sống khác ở Indonesia. Đây là một trong những loài rắn dài nhất thế giới.

Trăn lưới là loài săn mồi phục kích, sử dụng cơ thể khỏe mạnh để siết chặt con mồi trước khi nuốt trọn. Chúng có khả năng leo trèo tốt và đôi khi xuất hiện gần khu dân cư để tìm nơi trú ẩn hoặc nguồn thức ăn.

Đáng chú ý, Indonesia cũng là nơi ghi nhận một trong những cá thể trăn lưới dài nhất từng được đo đạc xác thực. Theo Guinness World Records, một con trăn lưới cái được phát hiện tại Sulawesi vào tháng 1/2026 có chiều dài 7,22 mét.