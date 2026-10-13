Nửa đêm đột nhập, trói cô ruột để cướp số vàng trị giá 400 triệu đồng

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Tuấn Cường (SN 1987, trú tại xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 12/10, Cường dùng xà beng cạy cửa đột nhập vào nhà bà L.T.T (cùng trú tại địa phương, là cô ruột Cường) để trộm cắp tài sản.

Cường đi lên phòng ngủ trên tầng thì thấy bà T. đang nằm ngủ. Sợ bị phát hiện, Cường nảy sinh ý định khống chế bà T để chiếm đoạt tài sản.

Cường xông vào đè lên người bà T. rồi đe dọa sẽ giết nếu bà tri hô. Do sợ hãi nên bà T. nằm im.

Lâm Tuấn Cường bị bắt. Ảnh: Tiến Tầm.

Cường nhanh chóng lột 2 chiếc vòng vàng 24K trên tay và sợi dây chuyền vàng 18K trên cổ của bà T.

Cường tiếp tục dùng dây trói tay, dùng khăn nhét vào miệng bà T. và dùng gối che mặt bà T. lại rồi mở tủ quần áo trong phòng lấy 11 chiếc nhẫn vàng 24K; 1 sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 18 K; 12 chiếc vòng simen khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 lắc tay khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 đôi bông tai 5 phân vàng 18K; các đồ trang sức bằng bạc trị giá khoảng 2 triệu đồng và 13.400.000 đồng tiền mặt. Tổng số tài sản Cường cướp được khoảng trên 400 triệu đồng.

Sau khi lấy tài sản xong Cường tẩu thoát khỏi hiện trường, còn bà T. tự cởi trói rồi điện thoại cho người thân biết và trình báo Công an xã Chợ Vàm. Cường bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.