Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự lễ ký kết chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị ung thư.

Trao đổi với VietTimes sáng 28/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông báo Việt Nam và Ấn Độ vừa ký kết thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học và thuốc hóa dược điều trị ung thư, từng bước làm chủ công nghệ sản xuất dược phẩm có hàm lượng công nghệ cao tại Việt Nam.

Điều này rất có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam có thể sản xuất, hoàn thiện sản phẩm trong nước nhưng vẫn phụ thuộc vào dược chất, nguyên liệu, bán thành phẩm và công nghệ cốt lõi từ nước ngoài.

Đại diện phía Việt Nam là Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm) – một doanh nghiệp nhà nước, đã ký kết, trao 8 văn kiện hợp tác với Tập đoàn Hetero Labs tại Hyderabad (Ấn Độ).

Trước đó, Vinapharm và Hetero đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) vào tháng 5/2026 tại Mumbai (Ấn Độ), dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tháng 9/2026, Vinapharm tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác với Camber Pharmaceuticals (Hoa Kỳ), công ty con của Hetero tại New York.

Hướng tới sản xuất thuốc công nghệ cao trong nước

Theo nội dung hợp tác, Việt Nam và Ấn Độ tập trung vào chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học và thuốc hóa dược điều trị ung thư. Hai bên đang hoàn thiện phương án chuyển giao công nghệ chiết rót, đóng lọ và hoàn thiện sản phẩm đối với thuốc sinh học.

Với thuốc hóa dược điều trị ung thư, hai bên phấn đấu chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai những lô sản xuất thử đầu tiên tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2027. Tiếp đó, các bên nghiên cứu mở rộng hợp tác sang sản xuất dược chất sinh học và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Đây là hướng hợp tác đáng chú ý bởi thuốc sinh học và thuốc điều trị ung thư thuộc nhóm dược phẩm có yêu cầu cao về công nghệ, đầu tư, nhân lực và kiểm soát chất lượng. Nâng cao năng lực sản xuất trong nước đối với những nhóm thuốc này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn cung mà còn tạo tiền đề giảm phụ thuộc vào thuốc thành phẩm nhập khẩu.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá việc hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất và từng bước làm chủ công nghệ dược phẩm tại Việt Nam, tạo dựng những giá trị bền vững cho cả hai bên và trên hết, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh của hai nước.

Thứ trưởng yêu cầu các bên cụ thể hóa thỏa thuận bằng kết quả thực chất, gắn với tiến độ triển khai, năng lực công nghệ được hình thành và sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị ưu tiên những sản phẩm đã có điều kiện kỹ thuật và khả năng tiếp nhận chuyển giao; xây dựng lộ trình chuyển giao công nghệ thuốc sinh học bài bản, phù hợp với năng lực tiếp nhận và yêu cầu quản lý chất lượng của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (thứ 4 từ bên phải sang) chứng kiến lễ ký kết.

Tự chủ thuốc công nghệ cao là yêu cầu chiến lược

Việt Nam đã có nền tảng sản xuất dược phẩm trong nước, nhưng nâng năng lực sản xuất các thuốc có hàm lượng công nghệ cao vẫn là thách thức. Với thuốc sinh học và thuốc điều trị ung thư, yêu cầu về công nghệ, vốn đầu tư, nhân lực chuyên sâu và kiểm soát chất lượng đều cao hơn đáng kể so với nhiều nhóm thuốc thông thường.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% nhu cầu sử dụng và 70% giá trị thị trường vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu này, bên cạnh mở rộng sản xuất thuốc thông thường, Việt Nam cần nâng cao năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ đối với các nhóm thuốc có giá trị cao.

Tự chủ dược phẩm không thể chỉ đo bằng tỷ lệ thuốc sản xuất trong nước. Một sản phẩm được hoàn thiện tại Việt Nam nhưng vẫn phụ thuộc vào nguyên liệu, bán thành phẩm và công nghệ nhập khẩu ở những khâu then chốt thì khó chủ động nguồn cung, đặc biệt sẽ tác động đến an ninh thuốc và khả năng bảo đảm điều trị liên tục cho người bệnh.

Để tiến xa hơn, Việt Nam cần đầu tư đồng bộ vào nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực chuyên sâu, nâng cao năng lực kiểm nghiệm và quản lý chất lượng; đồng thời có chính sách khuyến khích các tập đoàn quốc tế chuyển giao công nghệ sâu hơn, từng bước đưa hoạt động sản xuất dược chất và nguyên liệu về trong nước.

Vì thế, hợp tác Việt Nam – Ấn Độ trong sản xuất thuốc sinh học và thuốc điều trị ung thư góp phần đưa công nghiệp dược Việt Nam giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, đặc biệt là mang lại hy vọng cho bệnh nhân ung thư được sử dụng thuốc tốt với giá cả phù hợp.