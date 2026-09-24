Nữ y tá quê Hưng Yên xinh như hoa, diện bikini nóng bỏng, khoe vòng eo 57cm

Cô y tá quê Hưng Yên này sinh năm 1998, lấn sân sang hoạt động nghệ thuật và được biết đến với vai trò ca sĩ.

Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng vóc dáng vô cùng nóng bỏng, gợi cảm.

Trên mạng xã hội, mỹ nhân Hưng Yên thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh diện bikini đầy quyến rũ, thu hút nhiều lượt yêu thích từ khán giả.

Người đẹp 9X sở hữu vòng eo 57 cm "trứ danh", khiến dân tình trầm trồ bởi hình thể như "búp bê sống".

Mỹ nhân gốc Hưng Yên ưa chuộng diện bikini 2 mảnh, giúp khoe trong đường nét hình thể gợi cảm.

Làn da trắng sáng, mịn màng cũng là một trong những điểm cộng giúp người đẹp 9X được tỏa sáng mỗi lần khoe hình thể.

Ở tuổi U30, mỹ nhân Hưng Yên được nhận xét ngày càng "lên hương" sắc vóc, ở độ đẹp căng tràn sức sống.

Juky San tên thật là Trần Thị Dung, nổi tiếng từ một hiện tượng mạng chuyên cover nhiều ca khúc như "Cầu hôn", "Yêu em dại khờ", "Em dạo này"...

Năm 2019, Juky San tham gia chương trình "Giọng hát Việt", chọn về đội huấn luyện viên Tuấn Hưng. Dù không đi đến vòng cuối, nhưng nữ ca sĩ đã để lại dấu ấn bởi nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào.

Juky San cũng từng tham gia nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như "Em xinh say hi", "The Masked Singer"...

Mặc dù có năng khiếu nghệ thuật, song ít ai biết rằng Juky San là một "tay ngang" lấn sân. Cô từng học ngành y tá răng hàm mặt tại trường Cao đẳng Quân y 2, có thời gian làm phụ tá nha khoa.

Gia đình Juky San làm nghề may rèm cửa, sau đó mẹ cô chuyển sang bán xôi. Thậm chí, nữ ca sĩ từng có ý tưởng mở xe bánh mì trước cổng trường.

Mỹ nhân Hưng Yên có nhiều năm gắn bó với bộ môn gym, yoga, đạp xe... để giữ dáng đẹp, eo thon cùng sức khỏe dẻo dai.

Nhờ thói quen tập luyện và sinh hoạt khoa học, người đẹp sinh năm 1998 luôn giữ được vóc dáng chuẩn chỉnh, vòng eo cực phẩm.

Gần đây, Juky San còn gây chú ý khi thử sức với mốt da nâu và nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ.