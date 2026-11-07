Nữ vương đẹp nhất 'Tây du ký' Chu Lâm: Chuyện tình phía sau màn ảnh và cuộc sống tuổi 74

Ở tuổi 74, diễn viên Chu Lâm, người từng gây ấn tượng sâu sắc với vai Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc trong bộ phim kinh điển "Tây du ký" năm 1986 bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, thông tin bà ly hôn người chồng hiện tại để tái hôn với một đạo diễn lớn tuổi trong giới giải trí đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ngày 4/11, nhiều trang truyền thông Trung Quốc đăng tải thông tin về nghi vấn này, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đặc biệt, câu chuyện một lần nữa khiến công chúng nhắc đến mối tình đầy tiếc nuối giữa Nữ vương và Đường Tăng trong "Tây du ký".

Tuy nhiên, Chu Lâm đã lên tiếng bác bỏ những đồn đoán trên. Nữ diễn viên khẳng định cuộc sống hôn nhân hiện tại vẫn bình thường, không có chuyện ly hôn hay kết hôn lần nữa như những thông tin đang lan truyền.

Chu Lâm được nhiều khán giả xem là mỹ nhân đẹp nhất của bộ phim kinh điển "Tây du ký".

Thực tế, chuyện tình cảm giữa Chu Lâm và nhân vật Đường Tăng trên màn ảnh từng nhiều lần bị truyền thông khai thác. Năm 2004, trong chương trình "Nghệ thuật cuộc sống", khi gặp lại các diễn viên của bộ phim, bà từng xúc động nói với Từ Thiếu Hoa: "Từ ngày chia tay ở Nữ Nhi quốc, 20 năm rồi, Ngự đệ ca ca vẫn khỏe chứ?".

Câu nói giàu cảm xúc này khiến nhiều khán giả bồi hồi, nhưng cũng bị một số trang báo diễn giải thành chuyện Chu Lâm chờ đợi bạn diễn suốt 20 năm. Trước những suy đoán đó, nữ diễn viên từng giải thích rằng bà chỉ thực sự nhập tâm vào câu chuyện tình cảm của nhân vật khi diễn xuất, hoàn toàn không đồng nghĩa với chuyện tình cảm ngoài đời.

Sinh năm 1952 tại Bắc Kinh, Chu Lâm từng theo học ngành y trước khi bén duyên với nghệ thuật. Năm 1980, nhờ nền tảng kiến thức y học, bà được mời tham gia bộ phim "Kẻ phản bội". Sau đó, bà tiếp tục theo học diễn xuất và dần khẳng định vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ.

Bên cạnh vai Nữ vương trong "Tây du kí", Chu Lâm còn ghi dấu ấn qua bộ phim truyền hình "Khải hoàn trong đêm", giúp bà giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại giải Kim Ưng truyền hình lần thứ 5.

Bước ngoặt mang tên "Tây du ký"

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Chu Lâm đến vào năm 1985, khi bà được đạo diễn Dương Khiết lựa chọn vào vai Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc trong bộ phim kinh điển "Tây du ký".

Thời điểm đó, Chu Lâm không phải gương mặt quá nổi bật giữa nhiều ứng viên. Sở hữu vóc dáng mảnh mai, làn da ngăm và đường nét không quá sắc sảo theo quan niệm thẩm mỹ đương thời, nữ diễn viên ban đầu chưa thực sự gây ấn tượng. Tuy nhiên, sau khi được hóa trang và khoác lên mình trang phục của bậc đế vương, Chu Lâm khiến đạo diễn Dương Khiết bất ngờ bởi thần thái sang trọng, khí chất thanh tao và vẻ đẹp đầy cuốn hút.

Vai diễn Nữ vương này nhanh chóng đưa tên tuổi Chu Lâm đến gần hơn với công chúng. Qua diễn xuất tinh tế của bà, nhân vật hiện lên với vẻ đẹp vừa quyền quý, dịu dàng, vừa chất chứa những rung động tình cảm sâu kín. Hình ảnh một nữ vương đem lòng yêu Đường Tăng nhưng không thể giữ chân người mình thương đã trở thành dấu ấn khó phai trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của Chu Lâm, câu chuyện tình cảm giữa Đường Tăng và Nữ vương trong bản phim truyền hình đã có sự điều chỉnh so với nguyên tác. Nếu trong tiểu thuyết, Đường Tăng gần như không có bất kỳ rung động nào trước tình cảm của nữ vương, thì trên màn ảnh, nhân vật này được xây dựng với nhiều sắc thái cảm xúc hơn. Trước tấm chân tình cùng vẻ đẹp của người phụ nữ đứng đầu Tây Lương quốc, Đường Tăng ít nhiều có sự dao động, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giữ vững con đường tu hành.

Sự thay đổi tinh tế trong kịch bản, kết hợp với diễn xuất giàu cảm xúc của Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa, đã tạo nên một trong những chuyện tình dang dở đáng nhớ nhất màn ảnh Hoa ngữ. Những ánh mắt lưu luyến, những khoảnh khắc ngập ngừng giữa hai nhân vật khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Thậm chí, sự ăn ý trên màn ảnh còn làm dấy lên nhiều đồn đoán về chuyện "phim giả tình thật" giữa hai diễn viên.

Dẫu vậy, vượt lên trên những lời đồn đoán, vai diễn Nữ vương Nữ Nhi quốc vẫn là dấu son trong sự nghiệp của Chu Lâm, giúp bà trở thành một trong những gương mặt kinh điển gắn liền với ký ức của khán giả yêu mến "Tây du ký".

Từ mỹ nhân "Tây du ký" đến cuộc sống bình yên ở tuổi 74

Nữ diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi kết hôn với ông Vương Khải Vinh vào năm 2005, khi bà 53 tuổi. Chồng bà không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Hai người lựa chọn cuộc sống kín tiếng, không tổ chức đám cưới rình rang và quyết định không sinh con.

Diễn viên Chu Lâm về già có đam mê chụp ảnh. Ảnh: Sina.

Hiện tại, ở tuổi 74, Chu Lâm đã hạn chế hoạt động nghệ thuật, thỉnh thoảng tham gia các chương trình đọc thơ và sự kiện văn hóa.

Hơn 40 năm sau khi "Tây du ký" lên sóng, hình ảnh Nữ vương dịu dàng, sâu sắc cùng câu nói "Ngự đệ ca ca" vẫn là ký ức khó quên với nhiều thế hệ người xem. Với Chu Lâm, đó có lẽ cũng là vai diễn để đời, nhưng chuyện tình của nhân vật và cuộc sống riêng của nữ diễn viên vẫn luôn là hai câu chuyện hoàn toàn khác biệt.

Những năm gần đây, Chu Lâm dần rút lui khỏi các hoạt động phim ảnh, dành phần lớn thời gian tận hưởng cuộc sống bình yên bên những sở thích riêng. Bà duy trì thói quen đọc sách, tập luyện thể thao, tham quan bảo tàng và thỉnh thoảng tham gia các hoạt động nghệ thuật, giao lưu cùng bạn bè. Dù đã bước sang tuổi 74, nữ diễn viên vẫn giữ được phong thái thanh lịch, nhẹ nhàng cùng vẻ ngoài cuốn hút.

Tùng Lâm (t/h)