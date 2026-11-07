Nữ võ sĩ Trung Quốc vô địch MMA áp lực vì chưa có bạn trai ở tuổi 37

Zhang Weili là võ sĩ MMA nổi tiếng Trung Quốc. Ảnh: @zhangweilimma/Instagram.

Cuối tháng 10, Zhang Weili (sinh năm 1989), nữ võ sĩ võ thuật tổng hợp (MMA), chia sẻ về những khó khăn trong việc tìm kiếm bạn trai trong cuộc phỏng vấn với influencer Trung Quốc Papi Jiang.

Theo Đài truyền hình Giang Tây, nhờ sự nổi tiếng của Zhang tại Trung Quốc, cuộc phỏng vấn đã thu hút tổng cộng 230.000 lượt thích và hơn 10.000 bình luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Zhang tiết lộ điều khiến gia đình cô phàn nàn nhiều nhất là việc cô vẫn chưa có bạn trai.

"Kể từ đầu năm nay, gia đình ngày càng thúc giục tôi kết hôn. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều trang web hẹn hò. Tuy nhiên, khi muốn xem thêm thông tin cá nhân của những người đàn ông trên đó, các nền tảng lại yêu cầu tôi đăng ký bằng tên thật. Vì vậy, tôi đành từ bỏ", Zhang chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Nữ võ sĩ áp lực khi bị gia đình giục kết hôn. Ảnh: Weibo.

"Tôi cũng mong tìm được tình yêu, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp được người phù hợp", cô nói thêm.

Theo Zhang, mẫu bạn trai lý tưởng của cô là người có tính cách tốt, dễ trò chuyện và ngoại hình khiến cô cảm thấy thu hút. Nữ võ sĩ tiết lộ đến nay chưa có người đàn ông Trung Quốc nào chủ động theo đuổi cô. Từng có một người nước ngoài bày tỏ tình cảm, nhưng người này đã ngừng theo đuổi sau khi bị cô từ chối.

"Nếu anh ấy ngừng theo đuổi chỉ vì tôi từ chối, tôi sẽ nghĩ rằng tình cảm của anh ấy chưa đủ mãnh liệt. Một lý do khác khiến tôi từ chối là những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa", Zhang giải thích.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng chu cấp cho người bạn đời tương lai nếu anh ấy không có nhiều tham vọng trong sự nghiệp hay không, Zhang lập tức đáp: "Tôi sẽ nuôi anh ấy".

Cô giải thích bản thân không giỏi xử lý những công việc sinh hoạt hàng ngày và hy vọng tìm được một người đàn ông có những thế mạnh có thể bổ sung cho mình.

"Đối với tôi, tìm bạn trai còn khó hơn thi đấu một trận MMA, bởi mọi người trên mạng thường đùa rằng họ sợ bị bạo lực gia đình", Zhang nói.

Zhang (găng tay đỏ) trong trận thi đấu ở sự kiện UFC 300 tại T-Mobile Arena ở Las Vegas (Mỹ) năm 2024. Ảnh: Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports.

Sinh ra tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, Zhang bắt đầu học võ từ năm 12 tuổi. Cô trở nên nổi tiếng vào năm 2019 khi trở thành võ sĩ đầu tiên của Trung Quốc giành chức vô địch UFC. Ba năm sau, cô tiếp tục giành lại danh hiệu này.

Tính đến tháng 6 năm nay, Zhang đứng đầu bảng xếp hạng hạng cân strawweight (hạng rơm) nữ của UFC.

Sau khi theo dõi cuộc phỏng vấn, nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự bất ngờ trước tính cách của nữ võ sĩ.

"Xem xong cuộc phỏng vấn, tôi nhận ra Zhang dịu dàng, sâu sắc và cuốn hút hơn những gì tôi từng nghĩ. Hy vọng cô ấy sớm tìm được một nửa phù hợp", một người bình luận.

Một người khác đồng tình: "Trái với hình dung của công chúng, thực ra trong tâm hồn cô ấy vẫn có nét hồn nhiên của một cô gái nhỏ".

Zhang không phải nữ vận động viên Trung Quốc duy nhất gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn trai. Gong Lijiao, vận động viên giành huy chương vàng môn đẩy tạ tại Olympic Tokyo 2021, cũng từng chia sẻ với truyền thông Trung Quốc vào năm ngoái rằng cô dự định giảm ít nhất 25 kg và "trở nên xinh đẹp hơn" để hướng tới việc kết hôn.