Chiều muộn trên sàn tập Taekwondo của Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Y Bình vẫn miệt mài hoàn thiện những bài tập kỹ thuật. Các động tác đá cao, xoay người, nhào lộn được cô thực hiện dứt khoát, chính xác. Với Bình, mỗi giờ luyện tập là một lần thử thách, tôi luyện thể lực, kỹ thuật và ý chí.

Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Y Bình giành huy chương vàng nội dung quyền sáng tạo đồng đội môn Taekwondo tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan, năm 2025.

Nguyễn Thị Y Bình sinh năm 2002 tại xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp. Với niềm đam mê võ thuật, cô được gia đình cho học võ Taekwondo tại các lò võ ở địa phương từ năm 11 tuổi. Năm 2015, Bình được tuyển chọn vào Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II.

Trong môi trường Quân đội, Bình nhanh chóng thích nghi với nền nếp, kỷ luật huấn luyện; chủ động học hỏi, trau dồi chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Năm 2016, cô giành huy chương vàng Giải Taekwondo trẻ 3 miền. Thành tích đầu tiên ấy trở thành động lực để nữ vận động viên trẻ kiên trì theo đuổi con đường thể thao thành tích cao.

Chia sẻ về bí quyết nâng cao chuyên môn, Bình cho biết: "Ở nội dung quyền Taekwondo đỉnh cao, các bài quyền sáng tạo đòi hỏi vận động viên phải thực hiện những kỹ thuật đá cao, nhào lộn trên không với độ khó lớn. Đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định thành tích. Vì vậy, tôi đặc biệt chú trọng các bài tập khó, tích cực tiếp thu hướng dẫn của ban huấn luyện, kiến thức từ những đợt tập huấn quốc tế. Bên cạnh đó, tôi còn duy trì chạy bộ 3.000m mỗi ngày, rèn sức bật, khả năng di chuyển và các động tác bay lộn để nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật".

Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Y Bình thi đấu nội dung đôi nam nữ sáng tạo tại Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới ở Hàn Quốc, năm 2026.

Từ năm 2016 đến nay, Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Y Bình đã giành 37 huy chương các loại tại những giải đấu trong nước và quốc tế. Đặc biệt, năm 2024, cô đoạt huy chương vàng Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới tổ chức tại Hồng Công (Trung Quốc). Với thành tích xuất sắc này, Bình được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Năm 2025, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi giành huy chương vàng nội dung quyền sáng tạo đồng đội môn Taekwondo tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) ở Thái Lan, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Nhớ lại hành trình chinh phục tấm huy chương tại SEA Games 33, Bình kể, trong quá trình chuẩn bị, chấn thương viêm gân tay bất ngờ tái phát, ảnh hưởng lớn đến tập luyện và chuyên môn. Có thời điểm, cơn đau khiến Bình chỉ có thể tập nhẹ. Nhưng nghĩ đến mục tiêu thi đấu, danh dự quân nhân và sự tin tưởng của ban huấn luyện, đồng đội, Bình tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa. Cô kiên trì điều trị, điều chỉnh cường độ tập luyện, quyết tâm vượt qua chấn thương để bước vào giải đấu với tinh thần cao nhất.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 7 cùng Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Y Bình (thứ hai, từ trái sang) và đồng đội tại Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, năm 2026.

Với những đóng góp nổi bật, Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Y Bình đã 4 lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao thành tích cao. Tháng 10-2026, Bình tiếp tục được Bộ Quốc phòng tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, năm 2026. “Đằng sau những tấm huy chương và thành tích trên các đấu trường là sự đồng hành thầm lặng của gia đình, đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ luôn là điểm tựa vững chắc, âm thầm hy sinh, động viên tôi trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu”, Bình xúc động tâm sự.

Tại Trung tâm, chúng tôi tình cờ gặp cô Nguyễn Thị Tuyết Mai-mẹ của Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Y Bình, cũng đến cổ vũ con gái tập luyện. Cô Mai chia sẻ: “Mỗi khi con gặp áp lực thành tích, thất bại hoặc chấn thương, tôi luôn cố gắng ở bên chăm sóc, sẻ chia, động viên. Hoàn cảnh còn khó khăn nên những lần lên đơn vị thăm con, tôi thường chỉ mang theo chút quà quê, một ít món ăn dinh dưỡng cùng lời nhắn nhủ giản dị, qua đó kịp thời động viên cháu yên tâm tập luyện, vững vàng vượt khó, quyết tâm mang vinh quang về cho Quân đội và quê hương”.

Trung tá Trương Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II đánh giá: Đồng chí Nguyễn Thị Y Bình luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng đội trong tập luyện, cuộc sống và tham gia tích cực các phong trào do Hội Phụ nữ Trung tâm phát động, đồng thời là tấm gương tiêu biểu về nghị lực, ý chí và khát vọng vươn lên. Thành tích của Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Y Bình không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn góp phần khẳng định chất lượng huấn luyện, đào tạo vận động viên của Trung tâm, đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Quân đội bản lĩnh, tài năng trên đấu trường thể thao trong nước và quốc tế.