Nữ võ sĩ pencak silat 19 tuổi đột ngột qua đời sau ca phẫu thuật, cảnh sát vào cuộc điều tra

Ayudiah gặp chấn thương khi tham dự Đại hội Thể thao cấp tỉnh Trung Java 2026, được tổ chức tại thành phố Semarang, Indonesia.

Chiều 26/10, cô đại diện thành phố Semarang thi đấu trận tứ kết hạng cân 45-50 kg nữ với võ sĩ đến từ huyện Batang.

Ngay trong hiệp đầu tiên, Ayudiah dùng tay đỡ cú đá của đối thủ, khiến ngón giữa bị thương và chảy máu. Trọng tài lập tức cho dừng trận đấu để nhân viên y tế tiến hành sơ cứu.

Theo huấn luyện viên Nurfaqih, ngón tay của nữ võ sĩ bị lệch khớp. Kết quả chụp X-quang ban đầu chưa ghi nhận dấu hiệu gãy xương. Tuy nhiên, thông tin được bệnh viện và ban tổ chức cung cấp sau đó mô tả đây là chấn thương gãy xương ngón giữa.

Võ sĩ Ayudiah Rivana Tridiandinita. Ảnh: Detik

Ayudiah được đưa đến Bệnh viện Primaya gần khu vực nhà thi đấu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ quyết định phẫu thuật và tiến hành ca mổ vào khoảng 18h ngày 27/10.

Giám đốc Bệnh viện Primaya, bác sĩ Aditya Nugraha, cho biết đây không phải ca đại phẫu. Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nữ võ sĩ tỉnh táo sau khi kết thúc ca mổ rồi được chuyển về phòng bệnh để theo dõi.

Khoảng 19h30, gia đình thông báo với ban huấn luyện rằng ca phẫu thuật đã hoàn tất và tình trạng của Ayudiah ổn định. Đến 23h, nhân viên y tế tiếp tục chăm sóc và cho bệnh nhân sử dụng thuốc.

Khoảng 3h sáng 28/10, nữ võ sĩ được ghi nhận đang ngủ, nhịp thở vẫn bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 5h30, khi nhân viên bệnh viện đến đánh thức, họ phát hiện Ayudiah bất tỉnh, không còn mạch và ngừng thở.

“Chúng tôi cũng hết sức bất ngờ khi sáng hôm đó bệnh nhân không còn thở và không có mạch”, bác sĩ Aditya Nugraha cho biết.

Ngày 29/10, cảnh sát Semarang thông báo sẽ làm việc với các bác sĩ tại Bệnh viện Primaya để làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của nữ vận động viên.

Gia đình Ayudiah đã từ chối việc khám nghiệm tử thi. Vì vậy, cảnh sát tập trung thu thập hồ sơ điều trị và lấy thông tin từ đội ngũ y tế để phục vụ quá trình xác minh.

Ủy ban Thể thao quốc gia Indonesia tại Trung Java tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra. Cơ quan này cũng khẳng định sẵn sàng phối hợp và cung cấp những thông tin liên quan đến vụ việc.