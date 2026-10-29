Nữ võ sĩ 19 tuổi tử vong bất thường, gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, cảnh sát vào cuộc làm rõ

Theo báo Detik và hãng thông tấn ANTARA, Ayudiah qua đời ngày 28-10 tại Bệnh viện Primaya, thành phố Semarang, sau khi bị thương trong trận tứ kết hạng cân 45-50kg nữ tại Đại hội thể thao tỉnh Trung Java (Porprov) 2026 hôm 26-10.

Trong trận đấu, cô dùng tay đỡ cú đá của đối thủ, khiến ngón giữa bị thương và chảy máu. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Ayudiah được chỉ định phẫu thuật vào khoảng 18h ngày 27-10.

Giám đốc bệnh viện Aditya Nugraha cho biết ca mổ diễn ra thuận lợi, nữ võ sĩ tỉnh táo sau phẫu thuật. Đến 3h sáng 28-10, cô vẫn được ghi nhận ngủ và thở bình thường. Tuy nhiên, khoảng 5h30, nhân viên y tế phát hiện Ayudiah bất tỉnh, không còn mạch và ngừng thở.

Võ sĩ Ayudiah Rivana Tridiandinita. Ảnh: DETIK

Ngày 29-10, cảnh sát Semarang xác nhận sẽ làm việc với các bác sĩ để làm rõ nguyên nhân tử vong. Do gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng tập trung thu thập thông tin từ đội ngũ y tế và hồ sơ điều trị.

Ủy ban Thể thao quốc gia Indonesia tại Trung Java (KONI) tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra và sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin. Đến sáng 29-10, nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của nữ võ sĩ vẫn chưa được công bố.

Ayudiah Rivana Tridiandinita sinh năm 2007, là võ sĩ được đào tạo tại võ đường Naga Hitam Indonesia ở Semarang. Năm 2023, Ayudiah vô địch giải Bandung Lautan Api International Championship lần thứ tư. Cô còn giành chức vô địch Tugu Muda Championship trong giai đoạn 2022-2024, Semarang Open năm 2023 và 2024, cùng nhiều danh hiệu tại các giải khu vực.

Năm 2025, nữ võ sĩ tiếp tục được nhà trường biểu dương sau khi giành chức vô địch một giải pencak silat cấp quốc gia ở nội dung đối kháng hạng A nữ.