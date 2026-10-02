Nữ vô địch Giải leo núi 'Bước chân trên mây' mùa 2: Những trải nghiệm chân thực của hàng trăm nhà báo sau mỗi mùa giải đã tạo nên một làn sóng truyền thông mạnh mẽ

“Đập tan” định kiến khi đặt chân lên những con đường dốc đứng

Nhớ lại những ngày đầu đến với giải leo núi Bước chân trên mây do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp tổ chức, nhà báo Trần Thu Trang trải lòng rằng chị vốn không mấy thiện cảm với bộ môn trekking. Trước đó, dù đã từng chiêm ngưỡng vô số hình ảnh đẹp về thiên nhiên Tây Bắc qua báo chí hay các sản phẩm truyền thông của đồng nghiệp, chị vẫn chưa thực sự bị cuốn hút bởi những chuyến đi bộ đường dài trên địa hình phức tạp. Tuy nhiên, mọi định kiến dường như lập tức tan biến khi chị trực tiếp đặt những bước chân đầu tiên trên con đường dốc đứng của mùa giải thứ Nhất.

Lần đầu tiên tham gia một giải leo núi được thiết kế riêng cho giới truyền thông, nữ nhà báo không khỏi ngỡ ngàng trước công tác tổ chức chỉn chu, chuyên nghiệp và sự tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết của Ban Tổ chức - Báo Pháp luật Việt Nam.

Tham gia Bước chân trên mây, giữa không gian bao la của đại ngàn, chị lần đầu được tạm gác lại những căng thẳng thường nhật, hoàn toàn ngắt kết nối với “deadline” hay những chỉ đạo thông tin dồn dập. Chuyến đi ấy đã mang lại một khoảng nghỉ cần thiết, giúp chị lấy lại trạng thái cân bằng.

Cảm giác khi trở về sau hành trình chinh phục không chỉ là sự thư thái về thể chất mà còn là một tâm thế hoàn toàn mới, giúp chị bắt đầu quan sát và nhìn nhận các vấn đề xã hội bằng một góc nhìn sâu sắc, đa chiều hơn.

Đến mùa giải thứ Hai, chị đã tích lũy cho mình ít nhiều kinh nghiệm và có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Địa hình hiểm trở kết hợp cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn đã đẩy độ khó của giải đấu lên một nấc thang mới. Chị hóm hỉnh nhớ lại trải nghiệm lần đầu tiên gặp phải cảnh “tắc đường” trên dốc núi – một khung cảnh vừa lạ lẫm nhưng lại gợi nhớ đến nhịp sống đi làm hằng ngày nơi đô thị.

Thế nhưng, mọi nhọc nhằn, mồ hôi và cả sự mệt mỏi đè nặng lên đôi chân dường như lập tức tan biến khi bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ hiện ra trước mắt. Bức tranh tuyệt mỹ với biển mây bồng bềnh cuộn trào ngay dưới chân, hòa cùng ánh bình minh rực rỡ chiếu sáng cả không gian trùng điệp đã mang lại cho nữ nhà báo những cảm xúc nghẹn ngào trước sự vĩ đại của tự nhiên.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ xuất phát, hành trình thiên nhiên ấy không chỉ đưa chị đến với ngôi vị Quán quân bảng nữ một cách thuyết phục, mà còn khắc sâu vào tâm trí một tình yêu mãnh liệt đối với núi rừng vùng cao.

Các vận động viên vô địch nam nữ mùa 2 chụp ảnh kỷ niệm.

Kỳ vọng bứt phá tại mùa giải mới

Trở về từ những chuyến đi thực tế, nhà báo Trần Thu Trang luôn hào hứng chia sẻ những câu chuyện, khoảnh khắc đáng nhớ của mình với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Chị tin tưởng rằng, chính những trải nghiệm chân thực của hàng trăm nhà báo sau mỗi mùa giải đã tạo nên một làn sóng truyền thông mạnh mẽ và hiệu quả.

Hàng loạt bài viết, hình ảnh, thước phim sống động được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng không chỉ đơn thuần phản ánh một giải đấu thể thao, mà còn trực tiếp giới thiệu, quảng bá hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng nét văn hóa bản địa độc đáo của Tây Bắc đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhờ đó, ngành du lịch tại các địa phương nơi giải đấu đi qua đã có những bước chuyển mình và khởi sắc rõ rệt.

Bên cạnh giá trị quảng bá du lịch, “Bước chân trên mây” còn đóng vai trò là nhịp cầu bền chặt kết nối những người làm báo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Sau những chặng đường đua vất vả, mỗi dịp quây quần bên nhau lại là cơ hội để các nhà báo cùng chia sẻ về mọi góc cạnh trong công việc, cuộc sống và tiếp thêm năng lượng tích cực cho hành trình tác nghiệp phía trước.

Hướng tới mùa giải thứ 3 với cung đường thi đấu chính là con đường đá cổ PaVi – tuyến đường lịch sử kết nối giữa Lai Châu và Lào Cai, nhà báo Trần Thu Trang không giấu nổi sự háo hức. Nữ Đương kim Vô địch mùa 2 kỳ vọng mùa giải năm nay, khi quy mô được mở rộng cho các vận động viên ngoài lĩnh vực báo chí trên toàn quốc, sẽ tiếp tục mang đến những góc nhìn mới lạ, những thử thách bứt phá và nhiều sự bất ngờ lớn, viết tiếp những kỷ niệm đẹp trên con đường chinh phục các đỉnh cao.