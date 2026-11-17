Nữ vệ sĩ Trung Quốc mở cửa xe limousine đón Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khi bà đến tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến vào ngày 16/11/2026. Ảnh: CCTV

Sự xuất hiện của nữ vệ sĩ Trung Quốc Xu Jin bên cạnh Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khi bà đến Thâm Quyến ngày 16/11 để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) một lần nữa thu hút sự chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), đoạn video được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội và truyền thông ghi lại cảnh một nữ nhân viên an ninh luôn theo sát Tổng thống Mexicobà Sheinbaum khi bà xuống máy bay, đi qua thảm đỏ và lên xe công vụ. Cô cũng trực tiếp mở cửa chiếc xe Hongqi màu đen để bà Sheinbaum lên xe, sau đó ngồi ở ghế hành khách phía trước. Nữ vệ sĩ mặc đồng phục cảnh đốc cấp một của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc, với tác phong nghiêm nghị và cảnh giác.

SCMP cho biết nữ vệ sĩ này là Xu Jin, thuộc lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an Trung Quốc. Trong một phóng sự của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) năm 2020, cô từng xuất hiện với tư cách thành viên đội bảo vệ khách nước ngoài. Tuy nhiên, phía Trung Quốc chưa chính thức xác nhận danh tính của nữ vệ sĩ trong lần xuất hiện tại APEC lần này.

Vệ sĩ Xu Jin từng thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội vào tháng 12/2025, khi tham gia bảo vệ bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong chuyến thăm Trung Quốc. Trước đó, cô cũng được cho là từng tham gia bảo vệ bà Asma al-Assad, phu nhân cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2023, và cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra vào tháng 2/2025.

Nữ vệ sĩ Xu Jin (giữa) khi nhận nhiệm vụ bảo vệ bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên phải), trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2025. Ảnh: thestandard

Theo truyền thông Malaysia, nữ vệ sĩ được biết đến trên mạng với tên Yan Yuexia, được cho là sinh ra tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Cô bắt đầu học võ từ năm 6 tuổi và từng được đào tạo võ thuật tại Thiếu Lâm Tự. Năm 2015, cô được tuyển chọn vào lực lượng vệ sĩ tinh nhuệ chuyên bảo vệ các lãnh đạo và khách nước ngoài cấp cao.

Do tính chất đặc thù của công việc, thông tin cá nhân và quá trình công tác của nữ vệ sĩ này ít được công khai. Sự chú ý dành cho cô trong các chuyến thăm cấp cao phần nào cho thấy vai trò của lực lượng bảo vệ chuyên trách trong công tác bảo đảm an ninh cho các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc.

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, trong hai ngày 18–19/11/2026. Đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai sự kiện này, sau các năm 2001 tại Thượng Hải và 2014 tại Bắc Kinh, đồng thời là lần đầu tiên sau 12 năm nước này đảm nhận vai trò chủ nhà.

Với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng phát triển thịnh vượng”, APEC 2026 tập trung vào ba ưu tiên: mở cửa, đổi mới sáng tạo và hợp tác. Các nền kinh tế thành viên dự kiến thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, kết nối khu vực, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Ban Thư ký APEC, kinh tế khu vực được dự báo tăng trưởng 3,4% trong năm 2026, cao hơn mức 3,2% của năm trước, song lạm phát cũng có thể tăng từ 2,4% lên 3,2%.