Nữ VĐV Đức Emma Aicher giành chiến thắng World Cup trượt tuyết đầu tiên

Emma Aicher có màn trình diễn nổi bật tại chặng mở màn nội dung slalom nữ của World Cup trượt tuyết mùa giải 2026-2027. Nữ vận động viên 23 tuổi hoàn thành hai lượt thi với tổng thời gian 1 phút 52,62 giây, qua đó giành vị trí cao nhất trên bục chiến thắng.

Ở lượt đầu tiên, Aicher đã tạo lợi thế 0,36 giây so với các đối thủ. Bước vào lượt thi thứ hai, cô tiếp tục duy trì sự ổn định, hạn chế sai sót và bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu.

Chiến thắng này giúp tay trượt tuyết người Đức lần đầu tiên giành danh hiệu ở nội dung slalom thuộc hệ thống World Cup.

Màn trình diễn vô cùng ấn tượng của Emma Aicher. Ảnh: Reuters

Lara Colturi của Albania về nhì với thành tích chậm hơn Aicher 0,43 giây. Vận động viên người Áo Katharina Truppe xếp thứ ba, kém người chiến thắng 0,50 giây.

Đáng chú ý, Truppe đã vươn từ vị trí thứ năm sau lượt đầu lên nhóm ba người dẫn đầu nhờ màn thể hiện ấn tượng ở lượt thi cuối.

Với Aicher, chiến thắng tại Levi càng có ý nghĩa khi diễn ra chỉ một ngày sau sinh nhật lần thứ 23 của cô. Nữ vận động viên gọi đây là món quà sinh nhật đặc biệt, đồng thời cho biết sự hiện diện của gia đình trên khán đài giúp cô có thêm niềm vui khi thi đấu.

Trước đó, Aicher đã có những thành tích đáng chú ý ở các nội dung tốc độ như downhill và super-G. Cô cũng từng giành nhiều chiến thắng World Cup ở hai nội dung này.

Tuy nhiên, slalom là thử thách khác biệt, đòi hỏi vận động viên phải liên tục đổi hướng qua những cổng trượt được bố trí sát nhau với tốc độ cao. Vì vậy, chiến thắng tại Levi đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của cô.

Chiến thắng ở Levi giúp Aicher có thêm cơ hội cạnh tranh tại nội dung slalom trong mùa giải mới. Ảnh: Reuters

Cuộc đua năm nay diễn ra khi Mikaela Shiffrin, nữ vận động viên thống trị nội dung slalom trong nhiều mùa giải, không tham dự chặng Levi. Tay trượt tuyết người Mỹ từng giành chiến thắng tại đây nhiều lần và dự kiến bắt đầu chiến dịch slalom mùa này ở chặng Killington vào cuối tháng 11.

Chiến thắng ở Levi giúp Aicher có thêm cơ hội cạnh tranh tại nội dung slalom trong mùa giải mới. Sau khi từng về nhì bảng xếp hạng tổng World Cup mùa trước, nữ vận động viên Đức đang cho thấy khả năng thi đấu tốt ở nhiều nội dung khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào các đường đua tốc độ.