Nữ VĐV Cadong giúp Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng bảo vệ ngôi vô địch bóng chuyền toàn quốc

Hồ Thị Kim Dung được vinh danh VĐV xuất sắc nhất giải bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ "sơn nữ" đến tay đập đa năng

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao Trà My, Hồ Thị Kim Dung, cô gái người Cadong, đến với bóng chuyền một cách rất tự nhiên. Những buổi chiều thời học THCS nhìn các anh lớn giăng lưới chơi bóng trong sân trường đã nhen nhóm trong cô niềm đam mê mãnh liệt.

Từ những trận bóng trong trường, Dung được phát hiện năng khiếu, tham gia các giải cấp xã, cấp huyện, rồi thi đấu ở cấp tỉnh, quốc gia. “Hồi đó mình cứ nghĩ chơi cho vui thôi”, Dung nhớ lại.

Cô gái Cadong xinh xắn, cao 1,64m luôn nổi bật trên sân bóng chuyền. Ảnh do nhân vật cung cấp

Dù gia đình phản đối vì sợ con gái theo nghiệp thể thao vất vả, Kim Dung vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ và trúng tuyển vào ngành Huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.

Bước vào môi trường luyện tập, thi đấu chuyên nghiệp, Dung mới nhận ra kỹ thuật của mình còn nhiều hạn chế. Với bản tính siêng năng và sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, nữ VĐV tập trung quan sát, tự rút kinh nghiệm để sửa từng động tác đập bóng, chắn bóng.

Đến năm thứ ba đại học, cô hoàn thiện 80 - 90% kỹ thuật và trở thành mảnh ghép không thể thiếu của đội bóng.

Mỗi cú vươn mình đập bóng của nữ VĐV số 8 ấy luôn khiến hàng chắn đối thủ chao đảo. Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm 2023, trong quá trình chuẩn bị cho Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc, Dung bị lật cổ chân khi chỉ còn khoảng một tháng trước ngày thi đấu. Sau hai tuần nghỉ dưỡng, cô trở lại tập luyện hăng say. Kết quả, đội bóng chuyền nữ Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng vẫn lội ngược dòng kịch tính để giành chức vô địch.

Năm 2026, Dung tiếp tục cùng đội trở lại thi đấu tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI. Ở trận chung kết, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng thắng Đại học Quốc gia Hà Nội với tỷ số 2-0, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch. Với phong độ thi đấu chói sáng, lối đập bóng uy lực và khả năng phòng thủ toàn diện, Kim Dung được trao danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải bóng chuyền nữ.

Theo Dung, danh hiệu ấy không khiến cô quá bất ngờ. Với cô, điều quan trọng hơn vẫn là kết quả chung của toàn đội.

Đội bóng chuyền nữ Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng bảo vệ thành công ngôi vô địch Thể thao sinh viên toàn quốc năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trên sân, nữ đội trưởng có thể thi đấu ở nhiều vị trí, đặc biệt là vị trí số 3 và số 4, đồng thời có khả năng hỗ trợ chuyền hai khi đội cần.

“Đầu tàu” của đội bóng

Huấn luyện viên trưởng Lê Huy Hà, giảng viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, đồng hành với Dung từ những ngày đầu cô bước vào đại học. Theo ông Hà, điểm đáng chú ý ở Dung không chỉ nằm ở khả năng ghi điểm mà còn ở sự tiến bộ về kỹ thuật và vai trò dẫn dắt đồng đội.

Với tư cách là đội trưởng, Hồ Thị Kim Dung luôn gương mẫu, nhiệt tình trong quá trình tập luyện, tạo động lực cho các thành viên trong đội. Khi thi đấu, em là đầu tàu dẫn dắt đội bóng, là người ghi điểm nhiều nhất và luôn thúc đẩy tinh thần của đồng đội. Kim Dung có thể phát bóng đa dạng, chuyền hai khi cần và đảm nhiệm nhiều vị trí tấn công như số 4, đánh nhanh, đánh chồng, đánh trung bình và đánh sau đầu..., còn chắn bóng tốt nữa. Em luôn được đánh giá là một trong những vận động viên toàn diện nhất của giải”. Huấn luyện viên trưởng Lê Huy Hà

Hồ Thị Kim Dung duy trì phong độ ổn định qua các mùa giải. Ảnh do nhân vật cung cấp

HLV trưởng Hà cũng cho biết khi mới vào trường, Dung có sức bật tốt nhưng còn hạn chế về kỹ thuật, đặc biệt là bước vào đà, vị trí bật nhảy và đập bóng. Sau quá trình tập luyện, cô bắt đầu tiến bộ rõ rệt từ mùa giải năm 2023 rồi duy trì phong độ cho đến nay.

Để chuẩn bị cho giải năm nay, Dung dành khoảng một tháng tập trung cao độ cùng đội. Ngoài tập luyện chung, cô dành thời gian tập cá nhân nhưng luôn chú ý giữ sức. Chế độ sinh hoạt cũng được điều chỉnh: ăn đủ ba bữa, không ăn khuya và không sử dụng đồ có cồn...

Dù liên tiếp gặt hái những thành tích lớn, tay đập người Cadong vẫn khiêm tốn: “Mình muốn trở thành cô giáo để truyền đạt lại những kiến thức, kỹ năng bóng chuyền đã học cho các em, các cháu. Nếu quê hương vùng cao cần, mình cũng sẵn sàng trở về đóng góp cho phong trào thể thao địa phương”.