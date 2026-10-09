Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

Khoảng 18h ngày 8/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố Nobel Văn chương 2026 thuộc về nữ văn sĩ Anne Carson. Theo tuyên bố của Viện Hàn lâm, bà được vinh danh “vì những tác phẩm táo bạo và sáng tạo, thông qua cuộc đối thoại dí dỏm với truyền thống cổ điển, đã tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại”.

Anne Carson, 76 tuổi, sinh tại Toronto (Canada), là nhà thơ, nhà văn, dịch giả và học giả văn học cổ điển. Các tác phẩm của bà thường kết hợp thơ, văn xuôi, đối thoại và dịch thuật, tạo nên phong cách khó xếp vào một thể loại cố định.

Nữ tác giả Canada Anne Carson. Ảnh: Don J. Usner

Trong sự nghiệp, Carson đã xuất bản hơn 20 tác phẩm, trong đó có Eros the Bittersweet (1986), Autobiography of Red (1998), Men in the Off Hours (2000) và The Beauty of the Husband (2001). Autobiography of Red là một trong những tác phẩm nổi bật, lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp và được thể hiện dưới dạng tiểu thuyết bằng thơ.

Bà Carson được đào tạo về văn học cổ điển tại Đại học Toronto và từng giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Canada và Mỹ. Các sáng tác của bà thường khai thác chất liệu từ văn học cổ điển, đồng thời kết hợp với những hình thức biểu đạt đương đại.

Theo Reuters, Carson bất ngờ khi nhận được thông báo về giải thưởng trong lúc đang ở Iceland. Thư ký thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển Ingrid Carlberg cho biết, Carson chỉ kịp nói rằng bà đang ở Iceland và “lắng nghe tiếng gió”.

Nobel Văn chương 2026 trị giá 12 triệu krona Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD). Anne Carson trở thành nhà văn Canada thứ hai nhận giải thưởng này, sau Alice Munro, người được vinh danh năm 2013.