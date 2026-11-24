Theo tạp chí People, cảnh sát bang Wisconsin (Mỹ) vừa bắt giữ Benjamin Carpenter (45 tuổi) để điều tra liên quan đến cái chết của vợ là Erica A. Carpenter (40 tuổi), xảy ra hồi tháng 10/2024.

Trước đó, ngày 13/10/2024, Erica được cho là bị ngã tại tầng hầm ngôi nhà của hai vợ chồng ở thành phố West Allis. Người phụ nữ qua đời một ngày sau đó.

Theo thông báo của Sở Cảnh sát West Allis, Benjamin bị bắt giữ vào đầu tháng 11/2026, sau hơn 2 năm kể từ khi vợ tử vong.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều tình tiết đáng ngờ, bao gồm những tin nhắn giữa hai vợ chồng trước khi xảy ra vụ việc và thông tin liên quan đến mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân của Benjamin.

Nữ vận động viên Erica A. Carpenter. ↵

Theo hồ sơ tố tụng hình sự mà People tiếp cận được, cơ quan điều tra cáo buộc Benjamin đã lên kế hoạch gây ra cái chết của vợ.

Đáng chú ý, ngày 18/9/2024, chưa đầy một tháng trước khi qua đời, Erica từng nhắn tin chất vấn chồng về những dấu hiệu bất thường trong nước uống.

"Anh đã làm cái quái gì với nước uống của tôi trong mấy ngày qua?", Erica viết.

Khi Benjamin hỏi lại: "Nước uống của em sao?", người vợ tiếp tục khẳng định đã ít nhất hai lần phát hiện chất lạ dạng bột trong nước uống của mình.

Các điều tra viên còn phát hiện lịch sử tìm kiếm Google được cho là liên quan đến tài khoản Gmail của Benjamin. Trong đó, ngày 19/9/2024, tài khoản này xuất hiện lượt tìm kiếm với nội dung "Chứng kiến người mình yêu qua đời".

Một tình tiết khác được cơ quan điều tra làm rõ là mối quan hệ giữa Benjamin và một phụ nữ có tên viết tắt AMV.

Theo hồ sơ vụ án, người phụ nữ này đã đến một cửa hàng trang sức chỉ vài ngày sau khi Erica qua đời. Cũng tại cửa hàng trên, Benjamin được xác định đã chi 3.754,74 USD để mua một chiếc vòng tay, ba ngày sau lễ tang của vợ.

Erica Carpenter ((phải) và Benjamin Carpenter.

Làm việc với cảnh sát, người quản lý cửa hàng cho biết Benjamin từng nói vợ cũ qua đời do biến chứng sau khi tiêm vaccine cúm. Người này cũng khai rằng Benjamin đang tìm mua nhẫn đính hôn cho bạn gái mới.

Erica Carpenter từng làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và là một vận động viên chạy marathon được biết đến tại địa phương.

Theo ABC 7 Chicago, năm 2020, khi giải marathon đầu tiên mà Erica dự định tham gia bị hủy do đại dịch COVID-19, cô đã tự thiết kế một cung đường riêng và hoàn thành cuộc chạy vào tháng 4 cùng năm.

Năm 2023, Erica tiếp tục tham gia Chicago Marathon nhằm gây quỹ cho Organization for Autism Research, tổ chức hỗ trợ nghiên cứu về chứng tự kỷ.

Sau khi vợ qua đời, Benjamin từng lập một trang gây quỹ trên nền tảng GoFundMe để quyên góp tiền tưởng nhớ Erica. Tuy nhiên, trang này sau đó đã bị gỡ bỏ.

Hiện Benjamin đã bị bắt giữ liên quan đến cái chết của vợ. Những tình tiết nêu trong hồ sơ vẫn là nội dung cáo buộc và điều tra, chưa phải kết luận cuối cùng của tòa án.