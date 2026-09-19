Nữ Vận động viên Lâm Đồng giành huy chương Vàng tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới

Hai VĐV Thiên Phụng và Lê Kim Taekwondo (Lâm Đồng) xuất sắc giành HCV nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ U50. (Ảnh: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Lâm Đồng)

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Lâm Đồng, nữ vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Lệ Kim thuộc biên chế của tỉnh và Nguyễn Thiên Phụng (TP Hồ Chí Minh) vừa giành huy chương Vàng (HCV) cho đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới 2026.

Theo thông tin, VĐV Lệ Kim và Thiên Phụng tranh tài ở nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ U50. Đây là nội dung khó, đòi hỏi độ chính xác cao trong từng động tác, đồng thời yêu cầu 2 VĐV phải phối hợp đồng bộ về nhịp độ, hướng di chuyển, thế tấn và thời điểm kết thúc bài quyền.

Tham gia thi đấu nội dung này có 27 cặp đôi tranh tài. 2 VĐV đã thi đấu xuất sắc, lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Iran để giành quyền vào chung kết.

Hai VĐV Thiên Phụng và Lê Kim Taekwondo (Lâm Đồng) vui mừng sau chiến thắng trong trận chung kết. (Ảnh: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Lâm Đồng)

Trong trận chung kết, 2 VĐV Taekwondo Lâm Đồng tiếp tục duy trì sự ổn định, thực hiện bài quyền chính xác để đánh bại cặp VĐV Charlotte Pedersen và Benjamin Harder đến từ Đan Mạch và xuất sắc giành tấm HCV.

Khoảnh khắc hai VĐV VĐV Thiên Phụng và Lê Kim Taekwondo (Lâm Đồng) được trao HCV. (Video : Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Lâm Đồng)

Ngoài ra, Taekwondo Lâm Đồng còn có VĐV Nguyễn Thị Kim Hà cùng đồng đội đã mang về chiếc huy chương Đồng cho đoàn Taekwondo Việt Nam.

Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới 2026 diễn ra từ ngày 16/9 đến 20/9, quy tụ 1.411 VĐV đến từ 83 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 42 nội dung huy chương. Đây là một trong những giải đấu danh giá và lớn nhất của Taekwondo quyền thế giới.

Hôm nay, ngày 19/9, Taekwondo Việt Nam có hy vọng giành HCV ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ U50 với bộ 3 nữ: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai. Trong đó có nữ VĐV Taekwondo Lệ Kim thuộc biên chế của tỉnh Lâm Đồng.