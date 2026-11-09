Nữ vận động viên 28 tuổi bị đâm tử vong khi chạy bộ, nghi phạm từng làm việc tại sở cảnh sát, camera hé lộ điều bất ngờ

Một người đàn ông 27 tuổi đã bị bắt giữ và truy tố liên quan đến vụ sát hại Katie Suarez, nữ vận động viên chạy bộ 28 tuổi tại Brooklyn, thành phố New York (Mỹ). Nạn nhân bị đâm hai nhát vào cổ khi đang chạy bộ ven sông và tử vong sau 3 ngày điều trị.

Theo thông báo của Sở Cảnh sát New York (NYPD) được tạp chí PEOPLE dẫn lại, Sayed Mohassib bị bắt hôm 7/11. Người này đối mặt với các cáo buộc giết người, can thiệp vào chứng cứ vật chất và tàng trữ vũ khí trái phép.

NBC News đưa tin, Mohassib bị xác định là nghi phạm sau khi các điều tra viên rà soát hình ảnh từ camera giám sát tại khu vực xảy ra vụ tấn công. Một đoạn video được cho là ghi lại cảnh người này vứt các túi rác gần nơi ở vào tối Suarez bị sát hại.

Sayed Mohassib; Katie Suarez. Ảnh: Sayed Mohassib/Facebook;nypd.

Theo NBC News và ABC 7, các nguồn tin cảnh sát cho biết Mohassib khai với cơ quan chức năng rằng bản thân không nhớ đã tấn công Suarez. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, người này phát hiện cơ thể dính đầy máu. Hiện chưa rõ Mohassib đã có luật sư đại diện hay chưa.

Theo NBC News, ABC 7 và New York Post, công việc gần đây nhất của Mohassib là trợ lý tại một trường tiểu học ở Brooklyn. Một số học sinh cho biết người này có biểu hiện khác thường trong tuần xảy ra vụ án.

Một học sinh kể rằng Mohassib cư xử kỳ lạ, trong khi hai học sinh khác cho biết từng nhìn thấy người này nói chuyện một mình. Một em nhận xét nghi phạm có vẻ lo lắng và bất an.

Đại diện Sở Giáo dục thành phố New York xác nhận với PEOPLE rằng Mohassib là nhân viên của cơ quan này, nhưng không tiết lộ cụ thể vị trí công việc.

“An toàn của học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Cá nhân này đã bị đình chỉ công tác và chúng tôi sẽ tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động tùy thuộc vào kết quả của quá trình tố tụng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ NYPD trong quá trình điều tra theo yêu cầu”, đại diện Sở Giáo dục cho biết.

Cơ quan này cũng khẳng định đang cung cấp sự hỗ trợ và các nguồn lực cần thiết cho cộng đồng nhà trường.

Trước đó, Mohassib từng làm việc tại NYPD vào năm 2022, nhưng chỉ khoảng một tháng trước khi đề nghị chuyển sang phục vụ trong quân đội. Theo một nguồn tin cảnh sát am hiểu hồ sơ của nghi phạm, người này sau đó được cho xuất ngũ do những lo ngại liên quan đến sức khỏe tâm thần.

Đến tháng 1/2023, Mohassib tiếp tục đề nghị quay lại làm việc tại NYPD nhưng không được chấp thuận.

Theo thông tin từ NYPD, khoảng 20h15 ngày 30/10, Suarez đang chạy bộ trên lối đi ven sông thuộc khu vực Shore Parkway, Brooklyn, thì bị tấn công và đâm hai nhát vào cổ.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện NYU Langone ở Brooklyn cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong sau 3 ngày.

Suarez làm giao dịch viên tại ngân hàng TD Bank và tốt nghiệp trường Brooklyn College. Theo New York Daily News và New York Post, sau buổi chạy bộ tối hôm đó, cô dự định gặp cha mẹ. Tuy nhiên, gia đình bắt đầu lo lắng khi Suarez không xuất hiện tại địa điểm hẹn và cũng không nghe điện thoại.

Ông Joseph Kenny, Giám đốc Cục Điều tra thuộc NYPD, nhận định những thông tin ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ tấn công ngẫu nhiên.

“Đây là một người rất coi trọng gia đình, chăm chỉ làm việc và là thành viên có ích, đáng quý của xã hội. Đáng tiếc, thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra với cô ấy. Không ai khác có thể biết cô ấy sẽ chạy bộ tại địa điểm đó vào đúng thời điểm ấy”, ông Kenny cho biết.