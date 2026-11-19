Nữ vận động viên Rachel Apa, 24 tuổi, qua đời sau khi gục ngã gần vạch đích giải marathon New York do mắc chứng tiêu cơ vân hiếm gặp. Cha cô cho biết hai người vẫn nhắn tin động viên nhau trong suốt cuộc đua và ông không ngờ những lời trao đổi ấy lại trở thành cuộc trò chuyện cuối cùng.

Ông Steve Apa, cha của Rachel, xuất hiện trong chương trình *CBS Mornings* ngày 18/11 cùng hai người con trai Dominic và Anthony. Tại đây, ông xúc động kể lại những tin nhắn cuối cùng giữa mình và con gái trước khi cô qua đời.

Rachel Apa (bên trái); ông Steve Apa xuất hiện trên chương trình CBS Mornings.

Theo ông Steve, trong ngày diễn ra giải chạy 1/11, ông theo dõi hành trình của Rachel từ nhà thông qua iPhone và ứng dụng marathon. Nhờ đó, ông có thể cập nhật vị trí của con gái trong suốt cuộc đua.

Ở mốc 9 dặm (khoảng 14,5 km), Rachel nhắn tin cho cha: “Con cảm thấy rất tuyệt, chưa bao giờ thấy khỏe như vậy”. Ông Steve đáp lại, khuyên con chạy chậm vì đây là lần đầu tiên cô tham gia một giải marathon. Rachel còn hào hứng nói có thể sẽ thử sức tại giải Boston sau cuộc đua này.

Hai cha con sau đó trao đổi về mốc 18 dặm (khoảng 29 km), quãng đường mà nhiều vận động viên thường gặp khó khăn và phải bỏ cuộc.

“Con bé nhắn cho tôi: ‘Đau’. Tôi trả lời: ‘Con đã vượt qua mốc 18 dặm rồi, cứ chạy nhẹ nhàng thôi’. Sau đó, con bé nhắn: ‘19. Đau, đau’”, ông Steve kể lại.

Rachel Apa.

Khi được người dẫn chương trình Gayle King hỏi liệu có nhận ra con gái đang gặp nguy hiểm hay không, ông cho biết lúc đó chỉ nghĩ Rachel đang khó chịu do vận động, chứ không nghĩ tình hình nghiêm trọng.

Sau đó, Rachel tiếp tục nhắn tin “Đau”. Ông Steve nhớ rằng tin nhắn này được gửi khi con gái ở khoảng mốc 20 dặm. Đến mốc 24 dặm, ông phát hiện dấu chấm thể hiện vị trí của Rachel trên bản đồ đã dừng lại.

Ban đầu, ông cho rằng con gái có thể dừng lại để đi vệ sinh, bởi Rachel từng lo lắng về vấn đề này trong lúc thi đấu. Trong khi đó, vợ ông đang di chuyển dọc đường chạy và chờ tại mốc 25 dặm trên tổng quãng đường 26,2 dặm (khoảng 42 km).

Ông Steve gọi điện cho vợ để hỏi tình hình. Bà lập tức đi tìm con gái. Qua ứng dụng theo dõi, ông nhìn thấy xe cứu thương đưa Rachel rời khỏi đường chạy. Vợ ông được thông báo con gái đã được đưa đi cấp cứu nên sau đó cũng lên một xe cứu thương khác đến bệnh viện.

Dù vậy, ông Steve vẫn không nghĩ con gái đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Ông cho rằng Rachel có thể bị ngất hoặc mất nước, hoàn toàn không nghĩ đến một kết cục đau lòng.

Tuy nhiên, Rachel được đưa vào phẫu thuật do mắc chứng tiêu cơ vân (rhabdomyolysis), còn gọi là rhabdo. Đây là tình trạng các tế bào cơ bị phá hủy, giải phóng myoglobin, enzyme và kali vào máu, có thể dẫn đến những biến chứng đe dọa tính mạng.

Ông Steve cho biết trước đó chưa từng nghe về căn bệnh này. “Nếu biết về nguy cơ đó, có lẽ tôi đã bảo con dừng lại. Nhưng tôi chỉ khuyên con chạy chậm và cẩn thận, chứ chưa bao giờ nói con phải dừng cuộc đua”, ông chia sẻ.

Sau sự ra đi của Rachel, gia đình quyết định thành lập Quỹ Rachel Apa nhằm nâng cao nhận thức về chứng tiêu cơ vân. Chiến dịch gây quỹ trên nền tảng GoFundMe để hỗ trợ hoạt động của tổ chức đã quyên góp được gần 150.000 USD.

Dominic, anh trai Rachel, cho biết gia đình muốn thông qua quỹ để tưởng nhớ em gái và tiếp nối những giá trị mà cô để lại.