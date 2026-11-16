Nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới kiện bạn gái cũ

Lucy Guo từng là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới theo bình chọn của Forbes. Ảnh: @guoforit/IG.

Lucy Guo, nhà đồng sáng lập Scale AI và là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới năm 2025 theo bình chọn của Forbes, đang tìm cách thu thập dữ liệu từ Instagram để chuẩn bị khởi kiện bạn gái cũ Wallis Day.

Tranh chấp bắt nguồn từ loạt bài đăng của Day. Nữ diễn viên Batwoman cáo buộc Guo lấy tài sản trị giá hàng trăm nghìn USD và ngăn lực lượng cấp cứu vào nhà khi có người nguy kịch. Guo phủ nhận, gọi những tuyên bố này là sai sự thật, South China Morning Post (SCMP) đưa tin.

Lucy Guo yêu cầu Meta cung cấp dữ liệu

Trước khi khởi kiện, nữ doanh nhân 32 tuổi nộp yêu cầu pháp lý lên tòa án liên bang ở San Francisco (Mỹ), đề nghị Meta cung cấp dữ liệu liên quan đến story trên Instagram mà Day đăng tải hồi tháng 5.

Theo hồ sơ tòa án được The San Francisco Standard công bố ngày 6/11, Guo nộp trát yêu cầu Meta cung cấp 18 nhóm dữ liệu. Những thông tin này bao gồm thời điểm story được đăng và gỡ xuống, số lượt xem, lượt thích, chia sẻ, đăng lại, danh sách người có thể xem nội dung và vị trí của họ. Guo cũng muốn biết số lượng người theo dõi tài khoản của cả 2 trước và sau khi bài đăng xuất hiện.

Động thái này nhằm xác định mức độ lan truyền của những cáo buộc mà Day đưa ra trên mạng xã hội. Theo giáo sư luật Eric Goldman thuộc Đại học Santa Clara, được The San Francisco Standard dẫn lời, dữ liệu vị trí người xem có thể giúp Guo xác định số lượng người tại Anh tiếp cận bài đăng. Đây là yếu tố có ý nghĩa nếu cô lựa chọn theo đuổi vụ kiện tại quốc gia này.

Luật sư của Guo tại hãng Kinsella Holley Iser Kump Steinsapir mô tả các yêu cầu dữ liệu là có phạm vi giới hạn và phục vụ trực tiếp cho vụ việc. Meta chưa đưa ra bình luận về yêu cầu này.

Lucy Guo chuẩn bị khởi kiện bạn gái cũ Wallis Day tội phỉ báng tại Anh. Ảnh: @guoforit, @wallisday/IG.

Tranh chấp bắt đầu sau khi Guo và Day kết thúc mối quan hệ kéo dài khoảng 6 tháng. Theo hồ sơ do Guo nộp, 2 người hẹn hò từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026. Guo tự nhận là người chủ động chấm dứt quan hệ. Sau đó, Day đăng tải loạt story trên Instagram chỉ trích bạn gái cũ.

Trong một bài đăng được trích lại từ hồ sơ tòa án, Day cáo buộc Guo lấy tài sản trị giá hàng trăm nghìn USD nhằm gây sức ép, buộc cô ký thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA). Nữ diễn viên cho biết từ chối ký.

Cáo buộc gây chú ý nhất liên quan đến một tình huống khẩn cấp tại nhà riêng của Guo. Day viết rằng bạn gái cũ không cho lực lượng cấp cứu vào nhà khi có người gặp tình huống nguy hiểm. Cô còn gọi Guo là người ái kỷ trong bài đăng.

Theo hồ sơ, loạt story của Day xuất hiện sau khi Guo chia sẻ ca khúc Done With Your Ex trên Instagram. Nữ doanh nhân cho biết cùng cộng sự thực hiện bài hát vào đúng đêm chia tay người yêu cũ. Bài đăng không nêu tên Day, nhưng nữ diễn viên sau đó công khai phản ứng.

Guo bác bỏ những cáo buộc trên. Trong bản tuyên thệ gửi tòa, cô mô tả bài đăng của Day là “đầy rẫy những điều sai sự thật” và khẳng định chưa từng ngăn lực lượng cấp cứu vào nhà để hỗ trợ bất kỳ ai.

Guo cho biết vụ kiện phỉ báng dự kiến tại Anh tập trung vào tuyên bố liên quan đến việc cô từ chối cho lực lượng cấp cứu vào nhà. Theo hồ sơ, Guo cũng cáo buộc Day từng tìm cách yêu cầu cô trả hàng trăm nghìn USD sau khi chia tay nhưng không thành công.

Đây là lời trình bày từ phía Guo, trong khi Day chưa đưa ra phản hồi chính thức với The San Francisco Standard. Vụ việc hiện vẫn ở giai đoạn thu thập thông tin và chuẩn bị cho khả năng khởi kiện.

Chuyện tình của nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Lucy Guo, sinh năm 1994, là doanh nhân công nghệ người Mỹ và nhà đồng sáng lập Scale AI - công ty chuyên cung cấp dữ liệu phục vụ huấn luyện trí tuệ nhân tạo. Cô cùng Alexandr Wang thành lập doanh nghiệp năm 2016. Guo rời công ty sau khoảng 2 năm, sau bất đồng với người đồng sáng lập, nhưng vẫn giữ cổ phần. Đây cũng là nguồn tài sản lớn nhất của cô.

Theo Forbes, Guo từng giữ danh hiệu nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới từ tháng 4 đến tháng 12/2025, trước khi danh hiệu này thay đổi. Tạp chí ước tính tài sản của cô hiện ở mức 1,5 tỷ USD.

Ngoài Scale AI, Guo còn sáng lập Passes, nền tảng cho phép nhà sáng tạo nội dung cung cấp dịch vụ đăng ký trả phí và kết nối với người hâm mộ. Cô cũng xây dựng hình ảnh cá nhân gắn với hoạt động kinh doanh, âm nhạc và đời sống tiệc tùng. Guo từng chia sẻ về công việc DJ, tham gia biểu diễn tại Ultra Miami và xuất hiện trong các sự kiện công nghệ, giải trí.

Trong cuộc phỏng vấn với Fortune năm 2024, Guo nói rằng có thể vừa điều hành doanh nghiệp vừa dành thời gian cho sở thích cá nhân. Hình ảnh một nữ doanh nhân công nghệ thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc ở Miami khiến cô được truyền thông gọi là “billionaire party girl” (tạm dịch: “nữ tỷ phú tiệc tùng”).

Lucy Guo xây dựng hình tượng "tỷ phú tiệc tùng". Ảnh: @guoforit/IG.

Trong khi đó, Wallis Day (32 tuổi) là diễn viên người Anh từng tham gia các series Krypton và Batwoman. Cô đảm nhận vai Nyssa-Vex trong Krypton, trước khi thay Ruby Rose đóng Kate Kane trong mùa thứ 2 của Batwoman năm 2021. Năm 2025, Day góp mặt trong phim hành động giả tưởng Red Sonja.

Mối quan hệ giữa 2 người từng được công khai qua những lần xuất hiện cùng nhau tại sự kiện. Họ tham dự One Drop Gala ở Los Angeles vào tháng 11/2025, trước khi chia tay 3 tháng.

Hiện nay, tranh chấp giữa Guo và Day không chỉ xoay quanh những lời cáo buộc trên mạng xã hội mà còn đặt ra câu hỏi về phạm vi dữ liệu cá nhân mà một nền tảng như Instagram có thể phải cung cấp trong quá trình chuẩn bị kiện tụng.