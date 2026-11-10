Nữ tỷ phú 70 tuổi đứng sau siêu tháp 108 tầng tại Hà Nội là ai?

Bà là Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG – người phụ nữ đứng sau siêu dự án Tháp Tài chính 108 tầng tại Hà Nội.

Ở tuổi 70, bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG vẫn xuất hiện tại các sự kiện kinh tế lớn, bắt tay đối tác nước ngoài và theo sát một trong những dự án tham vọng nhất trong lịch sử bất động sản Việt Nam: Thành phố thông minh Bắc Hà Nội và tòa Tháp Tài chính cao 108 tầng, với chiều cao dự kiến lên tới 639 mét.

Nếu hoàn thành đúng thiết kế, tòa tháp này sẽ trở thành công trình cao nhất Việt Nam, vượt qua cả Landmark 81 (TP.HCM) với độ cao hiện tại khoảng 461 mét. Không chỉ phá kỷ lục trong nước, tòa tháp còn được kỳ vọng vươn tầm châu Á, góp mặt vào danh sách các tòa nhà chọc trời hàng đầu khu vực.

Bà là Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG – người phụ nữ đứng sau siêu dự án Tháp Tài chính 108 tầng tại Hà Nội.

Sinh năm 1955 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nga tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với chuyên ngành kinh tế. Bà Nguyễn Thị Nga hiện là Chủ tịch Tập đoàn BRG, một trong những tập đoàn tư nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, khách sạn, sân golf và bán lẻ.

Hiện tại, đã ngoài 70 tuổi, nữ doanh nhân vẫn thường xuyên xuất hiện tại các diễn đàn kinh tế lớn, gặp gỡ đối tác quốc tế và theo sát nhiều dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

Tháp Tài chính 108 tầng là điểm nhấn trung tâm của đại dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, nằm tại khu vực xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, ngay chân cầu Nhật Tân, cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 10 km.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4,2 tỷ USD, là sự kết hợp giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Theo thiết kế, khu đô thị có quy mô gần 272 ha, với hàng loạt tiện ích hiện đại từ trung tâm tài chính, khách sạn, trung tâm thương mại, đến công viên, trường học, bệnh viện và khu nhà ở. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là tòa tháp cao 108 tầng – biểu tượng của công nghệ, bền vững và kết nối quốc tế.

Tháp Tài chính 108 tầng là điểm nhấn trung tâm của đại dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao kỷ lục, tòa tháp 108 tầng còn sở hữu kiến trúc độc đáo và tầm nhìn thẩm mỹ táo bạo. Được thiết kế bởi Skidmore, Owings & Merrill – đơn vị đứng sau những tòa tháp nổi tiếng như Burj Khalifa (Dubai), Willis Tower (Chicago), công trình mang đậm hơi thở hiện đại, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và công nghệ.

Phần đỉnh tháp là một “phòng mặt trăng” (Lunarium), một quả cầu ánh sáng mô phỏng chu kỳ mặt trăng, thay đổi theo từng giờ. Không gian này không chỉ là điểm quan sát thành phố từ độ cao gần 640 mét mà còn mang giá trị biểu tượng mạnh mẽ, thể hiện sự gắn kết giữa tự nhiên và phát triển đô thị thông minh.

Theo công bố của chủ đầu tư, toàn bộ dự án sẽ áp dụng hệ thống CityOS – tích hợp 6 nhóm giải pháp công nghệ về năng lượng, giao thông, sức khỏe, giáo dục, quản lý đô thị và phong cách sống. Mục tiêu lớn là biến nơi đây trở thành thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới, đồng thời là “trái tim công nghệ” của Thủ đô trong tương lai.

Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao kỷ lục, tòa tháp 108 tầng còn sở hữu kiến trúc độc đáo và tầm nhìn thẩm mỹ táo bạo.

Bà Nguyễn Thị Nga không phải cái tên xa lạ trong giới tài chính - bất động sản Việt Nam. Với hơn 30 năm trong thương trường, bà là người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn BRG – tập đoàn sở hữu hệ sinh thái đa ngành từ ngân hàng (SeABank), sân golf, khách sạn (Hilton, Sheraton), đến bán lẻ và phát triển đô thị.

Đáng chú ý, BRG cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong liên kết quốc tế về quy hoạch đô thị. Với dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, BRG và Sumitomo không chỉ đầu tư tài chính mà còn đưa công nghệ Nhật Bản và tư duy quy hoạch tiên tiến vào từng chi tiết thiết kế, từ hệ thống giao thông ngầm đến quy chuẩn về năng lượng sạch và đô thị bền vững.