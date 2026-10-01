Nữ tử tù Mỹ vẫn sống sót dù đã bị tiêm 2 liều thuốc độc

Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại nhà giam an ninh tối cao Riverbend ở thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ), khi các quan chức địa phương tiến hành thi hành án tử hình đối với phạm nhân Christa Gail Pike, 50 tuổi. Đây vốn được xem là vụ tử hình nữ phạm nhân đầu tiên tại bang Tennessee sau hơn 2 thế kỷ.

Tuy nhiên, buổi thi hành án vào tối 30/9 (giờ Mỹ) đã diễn ra theo kịch bản không ai ngờ tới, khi 2 liều thuốc độc pentobarbital được tiêm vào cơ thể nữ tử tù nhưng vẫn không thể lấy đi mạng sống của phạm nhân.

Diễn biến chưa từng có tiền lệ

Các phóng viên có mặt và quan sát qua tấm kính phòng thi hành án mô tả nữ tử tù vẫn giữ được sự tỉnh táo ở những phút đầu tiên. Khi thuốc bắt đầu truyền vào cơ thể, Christa liên tục cử động, thậm chí nhấc đầu lên hỏi các quản giáo về cảm giác nóng rát ở cánh tay như muốn nổ tung.

Ảnh chân dung nữ phạm nhân Christa Gail Pike. Ảnh: Sở Cải huấn bang Tennessee.

Rèm cửa ngăn cách phòng thi hành án và khu vực quan sát được kéo xuống rồi mở ra nhiều lần theo quy trình. Dù hệ thống loa truyền âm thanh sau đó bị ngắt, những người chứng kiến vẫn nghe thấy tiếng ngáy to cùng hơi thở dồn dập của phạm nhân kéo dài gần 1 giờ đồng hồ.

Trước diễn biến bất thường, các luật sư đại diện cho Christa Pike đã lập tức nộp đơn khẩn cấp lên các cấp tòa án yêu cầu can thiệp dừng cuộc tử hình. Họ cho rằng thân chủ của mình đang phải trải qua sự đau đớn không cần thiết, vi phạm quyền không bị trừng phạt dã man theo Hiến pháp Mỹ.

Ngay sau đó, một xe cấp cứu đã được điều động đến nhà tù để đưa tử tù này tới bệnh viện điều trị. Hiện tại, tình trạng sức khỏe cụ thể của Christa vẫn chưa được các cơ quan chức năng công bố chính thức.

Dù từng có những trường hợp tử tù tiêm thuốc độc vẫn sống sót do y bác sĩ không tìm thấy tĩnh mạch, việc một người vẫn thở sau khi tiếp nhận đủ 2 liều thuốc độc cực mạnh là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

"Sự cố này là trường hợp tồi tệ nhất mà chúng tôi từng thấy và không giống bất kỳ vụ thi hành án thất bại nào khác trong thời kỳ hiện đại. Hoàn toàn không có tiền lệ", bà Robin Maher, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin An ninh Hình phạt Tử hình, cho hay,

Kịch tính pháp lý trước giờ G

Ngay sau sự cố, ông Bill Lee, Thống đốc bang Tennessee, đã ban hành lệnh tạm dừng toàn bộ các cuộc thi hành án còn lại trong năm nay, đồng thời yêu cầu một đơn vị độc lập tiến hành điều tra toàn diện nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Christa Gail Pike tại một phiên xét xử ở Knoxville vào ngày 23/1/1996, 2 tháng trước thời điểm nữ phạm nhân bị kết án. Ảnh: Wpln News.

Sự cố lần này đánh dấu thất bại thứ hai trong nỗ lực thi hành án tử hình của bang Tennessee chỉ trong vòng vài tháng qua. Hồi tháng 5, giới chức tiểu bang này cũng buộc phải hủy bỏ việc tử hình bằng tiêm thuốc độc đối với phạm nhân Tony Carruthers, sau hơn 1 giờ đồng hồ loay hoay tìm tĩnh mạch bất thành.

Trước đó, các chuyên gia pháp lý và nhóm luật sư của Christa Pike đã cảnh báo về rủi ro này do tử tù có tĩnh mạch nhỏ và mắc nhiều bệnh lý nền, nhưng các cảnh báo đều bị bỏ qua.

Trước khi bước vào phòng thi hành án, số phận của nữ tử tù này cũng trải qua những bước ngoặt pháp lý nghẹt thở. Chỉ 1 giờ trước thời điểm dự kiến, Tòa phúc thẩm liên bang đã phát lệnh hoãn thi hành án để xem xét thêm các tình tiết về việc Christa từng là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục nghiêm trọng thời thơ ấu.

Tuy nhiên, Văn phòng Chưởng lý bang Tennessee đã nhanh chóng kháng án lên Tòa án Tối cao Mỹ. Với đa số phiếu từ các thẩm phán bảo thủ, Tòa án Tối cao Mỹ đã bãi bỏ lệnh hoãn và bật đèn xanh cho cuộc tử hình tiếp tục diễn ra.

Bản án gây tranh cãi suốt 3 thập kỷ

Vụ án của Christa Gail Pike từng gây rúng động dư luận Mỹ vào năm 1995, khi nữ phạm nhân cùng bạn trai dụ người bạn học 19 tuổi Colleen Slemmer vào khu vực hẻm núi để tra tấn và sát hại dã man.

Tính chất tàn bạo của vụ án thể hiện qua việc các hung thủ dùng mảnh bê tông đập vào đầu nạn nhân và khắc hình ngôi sao 5 cánh lên ngực, gieo rắc nỗi sợ hãi về các hủ tục thờ phụng quỷ dữ thời bấy giờ.

Chân dung nạn nhân Colleen Slemmer. Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp.

Đáng chú ý, vụ án gây tranh cãi trong giới pháp lý do ở thời điểm phạm tội, Christa Pike mới 18 tuổi và sau đó bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực cùng hội chứng stress sau chấn thương.

Bên cạnh đó, trong khi đồng phạm nam bị tuyên án chung thân có cơ hội xét tha bổng do chưa đủ 18 tuổi lúc gây án, Christa lại là người duy nhất nhận án tử hình.

Do đó, suốt 3 thập kỷ qua, vụ án liên tục làm dấy lên những tranh cãi gay gắt về việc áp dụng án tử hình đối với phạm nhân phạm tội ở độ tuổi quá trẻ hoặc có tiền sử bệnh tâm thần.

Sự cố thi hành án không thành công không chỉ khiến gia đình nạn nhân tiếp tục phải chờ đợi trong mệt mỏi, mà còn đặt hệ thống tư pháp bang Tennessee trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận trong nước và quốc tế.