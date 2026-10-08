Nữ tử tù Mỹ tỉnh lại sau 2 lần tiêm thuốc độc

Nữ tử tù Christa Pike đang trong tình trạng hôn mê sau hai lần tiêm thuốc không chết. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/10, các luật sư cho biết Christa Pike đã tỉnh lại trong trạng thái “giận dữ và hoang mang”, nhiều ngày sau khi người phụ nữ sống sót qua 2 lần hành quyết bằng hình thức tiêm thuốc độc, Reuters cho biết.

Cùng ngày, một thẩm phán yêu cầu giới chức bang Tennessee bảo toàn toàn bộ bằng chứng liên quan đến vụ hành quyết bất thành, trong bối cảnh đội ngũ pháp lý của Pike chuẩn bị cho những tranh chấp có thể phát sinh nếu bang tiếp tục tìm cách thi hành án tử hình.

Bang Tennessee hiện đình chỉ các vụ thi hành án tử hình đến cuối năm theo quyết định của Thống đốc Bill Lee.

Theo Guardian, Pike, 50 tuổi, được đưa từ phòng thi hành án của bang Tennessee đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhưng vẫn còn sống vào ngày 30/9. Trước đó, giới chức đã tiêm cho bà 2 liều pentobarbital, một loại barbiturate được sử dụng trong các vụ hành quyết bằng thuốc độc.

Các luật sư cho biết Pike được tuyên bố chết não vào ngày 5/10. Đội ngũ pháp lý của bà sau đó được thông báo rằng thiết bị hỗ trợ sự sống sẽ được ngắt vào ngày 6/10.

“Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Christa đã tỉnh lại và bắt đầu nói chuyện”, luật sư Randy Spivey nói tại cuộc họp báo ngày 7/10.

Theo ông, những câu đầu tiên Pike nói sau khi tỉnh lại là: “Tôi đang ở đâu?” và “Các người là ai?”.

Tỉnh lại nhưng vẫn trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng

Pike hiện vẫn điều trị tại bệnh viện và bị còng tay vào giường, dù các nhân viên y tế được cho là đã đề nghị quản giáo tháo còng.

Các luật sư cho biết bà đang bị viêm phổi, có cục máu đông và không thể cử động cả 2 cánh tay vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng. “Cô ấy vẫn rất hoang mang về mặt nhận thức. Cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra và hỏi thăm về một số người”, luật sư Spivey nói.

Một nhân chứng thuật lại kế hoạch hành quyết Christa Pike ở Nashville, Tennessee, hôm 30/9. Ảnh: Reuters.

Pike cũng hỏi về đội ngũ pháp lý và gia đình của nạn nhân trong vụ án khiến bà bị tuyên án tử hình. “Tôi nghĩ lúc này cô ấy đang giận dữ và bối rối trước mọi chuyện”, ông Spivey nói.

Luật sư này cho biết chưa thể xác định Pike có khả năng phục hồi chức năng ở cánh tay hay không. Ông mô tả bàn tay của nữ tù nhân “trông giống như một chiếc găng tay phẫu thuật đang bị bơm căng phồng lên”.

Đội ngũ pháp lý của Pike cho biết bà vẫn bị khống chế và bị còng cả 2 chân và cánh tay phải dù đang nằm trên giường bệnh.

Theo luật sư Spivey, nhân viên y tế đã đề nghị tháo còng nhưng Sở Cải huấn Tennessee từ chối. Các luật sư cho biết sẽ tiếp tục đề nghị tòa can thiệp để yêu cầu tháo còng cho Pike.

Thẩm phán yêu cầu giữ toàn bộ bằng chứng

Thông tin mới về tình trạng của Pike được công bố sau một phiên điều trần căng thẳng tại Nashville.

Thẩm phán I’Ashea Myles yêu cầu bang Tennessee bảo toàn “bất cứ thứ gì có trong căn phòng đó” vào thời điểm diễn ra vụ hành quyết bất thành một tuần trước, theo CNN.

Đội ngũ pháp lý của Pike cáo buộc giới chức Tennessee đã “giấu kín” bằng chứng liên quan vụ việc.

Luật sư Luke Ihnen cho rằng những vật dụng tại phòng thi hành án có thể trở thành bằng chứng quan trọng trong các tranh chấp pháp lý của Pike, đặc biệt nếu bang tìm cách thực hiện lại án tử hình đối với bà.

“Phía nhà nước không hề cam kết bà Pike sẽ không bị thi hành án tử hình trong tương lai. Những bằng chứng chúng tôi đang nỗ lực bảo tồn lúc này rất quan trọng đối với bất kỳ phản đối pháp lý nào mà bà có thể đưa ra sau này”, ông Ihnen nói.

Theo luật sư, không thể loại trừ khả năng bang tiếp tục tìm cách thi hành án tử hình đối với Pike. Đội ngũ pháp lý của Pike từng cảnh báo về kịch bản này từ tháng 1.

Nữ tử tù Christa Pike trong phiên tòa ở Nashville vào năm 2012. Ảnh: Reuters.

Pike được xem là trường hợp duy nhất sống sót sau khi bị tiêm thuốc độc trong một vụ hành quyết tại Mỹ. Trong lần thi hành án ngày 30/9, giới chức Tennessee đã tiêm cho bà một lượng lớn thuốc an thần nhưng không thể khiến bà tử vong.

Những người chứng kiến vụ việc kể lại rằng Pike bắt đầu thở dốc, đứt quãng sau mũi tiêm đầu tiên. Sau khi mũi tiêm thứ hai cũng không thể khiến bà tử vong, Pike được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ hành quyết bất thành đã gây chấn động dư luận Mỹ và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, đồng thời đặt ra những câu hỏi pháp lý mới về tình trạng của Pike cũng như khả năng bang Tennessee tiếp tục thực hiện án tử hình đối với bà.

Pike có thể thoát án tử?

Luật sư Stephen Ross Johnson nhận định tình trạng sức khỏe của Christa Pike, kết hợp với sự cố trong lần hành quyết vừa qua, có thể khiến Tennessee khó tiếp tục bảo vệ phương pháp tiêm thuốc độc, theo BBC.

Bang có thể cân nhắc phương thức khác, nhưng việc này sẽ đòi hỏi thêm nhiều thủ tục pháp lý, trong đó có sự phê chuẩn của thống đốc và có thể cả cơ quan lập pháp.

Sau khi Pike sống sót, một số chính trị gia Tennessee đã kêu gọi khôi phục các hình thức hành quyết khác. Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn đề xuất đưa ghế điện trở lại, trong khi Hạ nghị sĩ Tim Burchett cho biết đã đệ trình dự luật khôi phục hình thức treo cổ.

Tuy nhiên, Giáo sư luật Chris Slobogin tại Đại học Vanderbilt cho rằng Pike có thể không phải đối mặt với bất kỳ phương thức hành quyết nào nếu tình trạng sức khỏe khiến bà không còn đủ năng lực tâm thần để hiểu lý do bị xử tử.

Các chuyên gia cũng đặt khả năng Pike bị tổn thương não sau vụ hành quyết bất thành. Tennessee hiện tạm dừng thi hành án tử hình. Vì vậy, luật sư Johnson cho rằng nhiều khả năng sẽ có một khoảng trì hoãn đáng kể để bang đánh giá vụ việc và tình trạng sức khỏe của Pike.

Một lựa chọn khác là thống đốc giảm án cho Pike, đặc biệt nếu cuộc điều tra phát hiện sai sót trong quá trình hành quyết.

Tiền lệ tại Alabama cho thấy điều này có thể xảy ra. Tử tù Doyle Hamm từng được hủy kế hoạch hành quyết sau khi nhân viên nhà tù mất hơn 2 giờ nhưng không thể thiết lập đường truyền tĩnh mạch. Bang sau đó từ bỏ việc hành quyết Hamm theo một thỏa thuận pháp lý, trong đó tình trạng sức khỏe của ông là một yếu tố được xem xét.