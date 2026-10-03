Nữ tử tù Mỹ sống sót sau 2 lần tiêm thuốc hành quyết, hé lộ chi tiết bất thường

Theo Reuters, Pike được đưa tới bệnh viện ở Nashville để được điều trị tích cực sau sự cố xảy ra tối 30/9 tại nhà tù Riverbend Maximum Security Institution. Luật sư của Pike cho biết bà vẫn còn sống vào ngày 1/10, nhưng chưa thể xác định tiên lượng sức khỏe.

“Christa hiện vẫn còn sống”, luật sư Randall Spivey, người trực tiếp chứng kiến cuộc hành quyết, nói với báo giới.

Nữ tử tù Christa Pike (Ảnh: BBC).

Hai lần tiêm thuốc nhưng không tử vong

Pike là người phụ nữ đầu tiên được lên lịch hành quyết tại Tennessee trong hơn 200 năm. Tuy nhiên, quy trình đã thất bại sau khi các nhân viên nhà tù thực hiện hai lần tiêm thuốc hành quyết. Tennessee sử dụng quy trình tiêm một loại thuốc duy nhất là pentobarbital, một loại barbiturate mạnh, từ năm 2024.

Theo luật sư của Pike, các nhân viên dường như đã đưa thuốc vào cơ thể bà qua hai ống tiêm, nhưng thuốc có thể không đi trực tiếp vào mạch máu. Sau lần tiêm thứ hai, Pike than đau ở cánh tay và nói cảm giác như cánh tay “sắp nổ tung”.

Cánh tay phải của bà được mô tả chuyển sang màu tím, trong khi vùng da tại vị trí tiêm xuất hiện tình trạng phồng rộp. Các luật sư cho rằng thuốc có thể đã đi vào mô ở cánh tay thay vì vào đúng mạch máu.

Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình (Death Penalty Information Center), đây dường như là trường hợp đầu tiên được biết đến trong thời kỳ hiện đại tại Mỹ mà một người vẫn sống sau khi thuốc hành quyết đã được đưa vào cơ thể.

Những lần hành quyết bằng tiêm thuốc thất bại trước đây thường xảy ra do nhân viên không thể thiết lập đường truyền tĩnh mạch ngay từ đầu. Trường hợp của Pike đặc biệt ở chỗ thuốc đã được tiêm nhưng không khiến bà tử vong.

Thống đốc Bill Lee cho biết ông không rõ chính xác điều gì đã xảy ra trong quá trình hành quyết. Sau sự cố, ông quyết định đình chỉ tất cả các vụ hành quyết theo lịch tại Tennessee trong phần còn lại của năm 2026 và yêu cầu một bên thứ ba tiến hành đánh giá độc lập.

“Đó là một bi kịch và khiến tôi vô cùng bất an khi điều đó xảy ra tại bang này”, ông Lee nói.

Trước đó, chính quyền Tennessee đã bác đơn xin giảm án của Pike từ tử hình xuống tù chung thân. Các luật sư của bà tiếp tục đề nghị chuyển án sau cuộc hành quyết bất thành, đồng thời mô tả những gì thân chủ trải qua là một hình thức “tra tấn bằng hóa chất”.

Pike từng phản đối việc hành quyết bằng tiêm thuốc do có vấn đề về máu. Các luật sư của bà trước đó cũng đề nghị bang cân nhắc những phương thức khác như treo cổ hoặc xử bắn, nhưng không được chấp thuận.

Vẫn bình tĩnh trong phòng hành quyết

Theo luật sư Spivey, Pike vẫn hợp tác với các nhân viên nhà tù trong khoảng một giờ họ cố gắng thiết lập đường truyền tĩnh mạch.

Luật sư cho biết Pike thậm chí hướng dẫn nhân viên cách tìm vị trí thuận lợi hơn để tiếp cận tĩnh mạch của mình. Ông mô tả nữ tử tù “tử tế, hợp tác và bình tĩnh” trong suốt quá trình.

Ngay cả sau khi liều thuốc đầu tiên được tiêm, Pike vẫn trò chuyện với cố vấn tinh thần và các nhân viên hành quyết.

Vấn đề nguồn gốc số thuốc được sử dụng trong cuộc hành quyết cũng chưa được công khai. Theo Reuters, các hệ thống nhà tù Mỹ thường phải sử dụng những nhà thuốc pha chế quy mô nhỏ do các hãng dược phẩm lớn ở châu Âu bị hạn chế bán thuốc phục vụ hành quyết.

Vụ án khiến Pike nhận án tử hình Pike bị kết án tử hình vì vai trò trong vụ sát hại Colleen Slemmer, một nữ sinh 19 tuổi, vào năm 1995. Khi đó Pike mới 18 tuổi. Theo hồ sơ vụ án được Reuters dẫn lại, Pike cùng bạn trai 17 tuổi là Tadaryl Shipp và một người khác đã dụ Slemmer, bạn học tại trung tâm đào tạo nghề Job Corps ở Knoxville, vào khu vực có cây cối. Nạn nhân sau đó bị tra tấn và sát hại. Pike và Shipp thừa nhận liên quan đến vụ án và đều bị kết tội giết người cấp độ một. Nếu cuộc hành quyết diễn ra theo kế hoạch, Pike sẽ là người phụ nữ đầu tiên bị hành quyết tại Tennessee trong hơn hai thế kỷ. Tuy nhiên, sau sự cố ngày 30/9, kế hoạch này đã không thể hoàn tất. Reuters cho biết Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk cũng lên tiếng về vụ việc, cho rằng việc một cuộc hành quyết thất bại nhiều lần gây ra đau đớn kéo dài về thể chất và tinh thần là điều đáng lên án.