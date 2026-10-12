Nữ tử tù Mỹ sống sót sau 2 lần tiêm thuốc độc trở lại nhà giam

Một viên sủi có hàm lượng chất bảo quản cao gấp 20 lần mức cho phép, gần 20 tấn bánh kẹo được “khoác áo” hàng ngoại, hơn 10.000 tấn thịt lợn liên quan đến việc sử dụng chất cấm tạo nạc. Những con số khiến dư luận không khỏi giật mình, bởi phía sau mỗi vụ việc không chỉ là câu chuyện gian lận trong sản xuất, kinh doanh mà còn là nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.