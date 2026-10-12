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Nữ tử tù Mỹ sống sót sau 2 lần tiêm thuốc độc trở lại nhà giam

Tử tù Christa Pike đã xuất viện và trở lại nhà tù sau vụ hành quyết bằng thuốc độc bất thành hôm 30/9.

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
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Tử tù Christa Pike đã xuất viện và trở lại nhà tù sau vụ hành quyết bằng thuốc độc bất thành hôm 30/9, trong khi mẹ nạn nhân bày tỏ nỗi đau khi con gái dường như bị lãng quên giữa những tranh cãi. Luật sư của Pike tiếp tục kêu gọi thống đốc giảm án tử hình xuống tù chung thân để ngăn một lần hành quyết khác.

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PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nu-tu-tu-my-song-sot-sau-2-lan-tiem-thuoc-doc-tro-lai-nha-giam-169261011205553855.htm