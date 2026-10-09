Nữ tử tù không chết sau 2 lần tiêm thuốc độc, hành động đầu tiên khi hồi phục gây bất ngờ

Theo The Guardian, nữ tử tù Christa Pike tại bang Tennessee (Mỹ) đã có những dấu hiệu hồi phục sau khi sống sót trong vụ thi hành án tử hình bất thành hôm 30/9. Luật sư cho biết bà đã có thể đứng dậy và đi lại trong phòng bệnh, dù tình trạng thể chất và tinh thần vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Sự hồi phục này đánh dấu bước chuyển biến đáng kể sau khi Pike được cho là đã chết não vào ngày thứ Hai, trước khi tỉnh lại và bắt đầu nói chuyện vào ngày thứ Ba.

Vụ việc gây chấn động dư luận Mỹ và quốc tế, đồng thời làm dấy lên những chỉ trích mới nhằm vào án tử hình.

Nữ tử tù Christa Pike có thể đứng dậy và đi lại. Ảnh: Reuters

Stephen Ferrell, một thành viên trong nhóm luật sư của Pike, nói với BBC rằng thân chủ của ông đã có thể đi lại, nhưng tinh thần vẫn còn mơ hồ, thiếu tỉnh táo.

“Những gì tôi được biết là tình trạng thể chất của bà ấy đang có khá nhiều vấn đề. Hai cánh tay bị thương rất nặng và bà ấy gần như không thể sử dụng chúng”, Ferrell nói.

“Đây là lần đầu tiên bà ấy đứng dậy và đi lại trong ngày hôm nay, nhưng chỉ quanh phòng, không đi được xa”, ông cho biết thêm.

Pike, 50 tuổi, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhưng vẫn còn sống sau khi rời phòng thi hành án tại Tennessee ngày 30/9. Trước đó, bà đã nhận hai liều pentobarbital, một loại thuốc được sử dụng trong các vụ tiêm thuốc gây tử vong.

Sau nỗ lực thi hành án bất thành, một luật sư của Pike gọi quy trình này là “tàn nhẫn và đầy đau đớn”. Người này cho biết đã đếm được bảy chiếc kim trên cánh tay trái của Pike, trong đó có một chiếc dường như bị cong khi được rút ra.

Trong quá trình tiêm thuốc, Pike đã nhấc đầu khỏi băng ca thi hành án và nói rằng hai cánh tay của bà đang có cảm giác bỏng rát.

Ferrell cho biết nhóm luật sư đang tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý cho Pike, bởi điều này “rõ ràng là cần thiết vào thời điểm hiện tại”. Hôm thứ Tư, sau khi tỉnh lại, Pike được mô tả là “tức giận và bối rối”.

Đánh giá về trạng thái tinh thần của thân chủ, Ferrell nói: “Tôi nghĩ tình hình có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Điều tốt là bà ấy vẫn khá tỉnh táo, nhưng bà ấy cũng có phần mơ hồ. Bà ấy rất dễ mất mạch suy nghĩ và quên mất mình định làm gì”.

Ông cho biết hiện vẫn chưa thể xác định liệu Pike có hồi phục hoàn toàn hay không. “Tôi cho rằng tình trạng của bà ấy sẽ tiếp tục cải thiện, nhưng cũng có khả năng một số tổn thương sẽ tồn tại vĩnh viễn. Hiện chúng tôi vẫn chưa biết điều đó”, Ferrell nói.

Hôm thứ Tư, Randy Spivey, một luật sư khác của Pike, cho biết bà chưa thể cử động hai cánh tay, đồng thời mắc viêm phổi và có một cục máu đông. Theo nhóm luật sư, dù đang trong tình trạng sức khỏe như vậy, Pike vẫn bị hạn chế vận động, với hai chân và cánh tay phải bị cùm vào giường bệnh.

Một số chuyên gia y tế đưa ra giả thuyết rằng một phần hoặc phần lớn lượng thuốc có thể đã không đi vào tĩnh mạch mà tràn vào các mô xung quanh. Một khả năng khác là tĩnh mạch của Pike bị vỡ trong quá trình tiêm. Đây vốn là vấn đề đã được các luật sư cảnh báo từ nhiều tháng trước. Ngoài ra, cũng có khả năng thuốc gặp trục trặc hoặc nhiều yếu tố cùng xảy ra. Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến vụ thi hành án thất bại.

Vụ án khiến Christa Pike bị kết án tử hình Pike mới 18 tuổi, còn bạn trai khi đó 17 tuổi, vào thời điểm cả hai sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, một người bạn học tại chương trình Job Corps ở Knoxville, bang Tennessee, năm 1995. Theo các công tố viên, Pike lo sợ Slemmer đang tìm cách giành bạn trai của mình là Tadaryl Shipp. Cả hai đã dụ Slemmer đến một khu vực có cây cối, sau đó tra tấn và sát hại cô. Shipp bị kết tội giết người cấp độ một vào năm 1997 và nhận án tù chung thân, có khả năng được xem xét phóng thích có điều kiện. Pike chưa bao giờ phủ nhận vai trò của mình trong vụ sát hại Slemmer. Sau đó, Pike được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Tuy nhiên, do đã đủ 18 tuổi tại thời điểm phạm tội, bà bị kết án tử hình và bị giam cách ly trong khu tử tù suốt 30 năm qua. Các luật sư của Pike lập luận rằng nhóm bào chữa ban đầu đã không trình bày trước tòa những bằng chứng về việc bà từng bị lạm dụng tình dục và bạo hành thể chất trong thời thơ ấu. Theo họ, những tình tiết này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét mức độ trách nhiệm và hình phạt dành cho Pike. Thống đốc Bill Lee trước đó đã bác đề nghị ân xá của Pike. Sau vụ thi hành án bất thành, ông yêu cầu tiến hành một cuộc rà soát toàn diện, do một đơn vị độc lập thực hiện, nhằm xác định chính xác những gì đã xảy ra.