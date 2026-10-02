Nữ tử tù bị tiêm 2 ống thuốc độc vẫn sống và ngáy ngủ

Giới chức bang Tennessee (Mỹ) không thể hoàn tất án tử hình đối với nữ tử tù Christa Pike vào ngày 30/9, khi phạm nhân vẫn sống sót sau khi được tiêm hai liều thuốc độc, thậm chí nữ phạm nhân này còn ngáy ngủ.

Christa Pike bị kết án vào năm 1996 với các tội danh giết người cấp độ một và âm mưu giết người, liên quan đến vụ sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, là bạn học của Pike.

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra vào năm 1995. Khi đó Pike mới 18 tuổi, đã cùng bạn trai Tadaryl Shipp, 17 tuổi, và một người khác dụ Slemmer đến một nhà máy bỏ hoang ở thành phố Knoxville rồi sát hại nạn nhân. Nguyên nhân được cáo trạng nêu là Pike ghen tuông và lo sợ Slemmer có ý định giành bạn trai của mình.

Vụ án từng gây chấn động dư luận bởi mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Theo các nhà điều tra, vụ việc có dấu hiệu liên quan đến một nghi thức mang màu sắc ma thuật, khi một trong những thủ phạm được cho là đã rạch lên ngực nạn nhân hình tròn với ngôi sao năm cánh ở trung tâm. Pike cũng từng kể với bạn học rằng cô đã giữ một mảnh xương sọ của nạn nhân làm “vật kỷ niệm”. Đến năm 1996, Pike bị tuyên án tử hình.

Đội ngũ luật sư của Pike sau đó gửi đơn đề nghị Thống đốc bang Tennessee Bill Lee, rồi Tòa án Tối cao Mỹ, xem xét giảm án nhưng đều không được chấp thuận.

Nữ tử tù Christa Pike được đưa đi tiêm thuốc độc, nhưng quá trình thi hành án gặp trục trặc khiến phạm nhân vẫn sống sót. Ảnh Internet.

Khoảng một giờ trước thời điểm thi hành án vào sáng 30/9, Tòa phúc thẩm liên bang Khu vực 6 bất ngờ ban hành lệnh tạm hoãn trong thời gian ngắn để xem xét các khiếu nại từ phía luật sư của Pike. Nội dung khiếu nại tập trung vào việc liệu các cấp tòa trước đó đã xem xét đầy đủ những cáo buộc cho rằng Pike từng bị xâm hại tình dục nghiêm trọng khi còn nhỏ hay chưa.

Sau đó, Văn phòng Tổng chưởng lý bang Tennessee đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ can thiệp, lập luận rằng việc thi hành án cần được tiếp tục nhằm ngăn chặn các chiến thuật kéo dài thời gian của tử tù và hạn chế thêm tổn thương đối với gia đình nạn nhân.

Vài giờ sau, Tòa án Tối cao Mỹ đã đảo ngược quyết định của tòa phúc thẩm, đồng nghĩa với việc án tử hình đối với Pike được phép tiến hành.

Tử tù vẫn ngáy sau khi được tiêm thuốc độc

Theo các phóng viên theo dõi vụ việc từ một phòng quan sát riêng, vào lúc 19 giờ 27 phút, giới chức kéo rèm che buồng thi hành án, cho thấy Pike đang bị cố định trên cáng.

Nữ tử tù vẫn còn tỉnh táo và có lúc ngẩng đầu lên hỏi các nhân viên nhà tù liệu cảm giác bất thường ở cánh tay có phải là phản ứng bình thường hay không. Các bác sĩ sau đó lần lượt tiêm cho Pike hai liều pentobarbital, một loại thuốc có tác dụng gây mê, an thần và có thể gây tử vong khi sử dụng ở liều cao, từng được sử dụng trong các vụ thi hành án tử hình.

Đến 20 giờ 26 phút, những người chứng kiến cho biết liều thuốc pentobarbital thứ hai đã được tiêm nhưng bà Pike "vẫn còn sống và ngáy", theo lời các luật sư nói trong hồ sơ nộp tòa án.

Họ cho biết bà Pike "không bị mất ý thức và tim vẫn còn đập". Trong quá trình đó, bức màn của phòng thi hành án được kéo xuống 2 lần.

Các phóng viên có mặt để theo dõi vụ thi hành án bất thành cho biết Pike vẫn phát ra tiếng ngáy, đồng thời nhiều lần than đau và liên tục cử động chân, thậm chí khiến tấm ga phủ trên cáng bị rơi xuống. Có thời điểm, rèm che buồng thi hành án được kéo lại, khiến các nhà báo chỉ còn có thể nghe thấy những âm thanh phát ra từ bên trong.

Đến 20 giờ 53 phút, hệ thống âm thanh bị tắt và các phóng viên được yêu cầu rời khỏi khu vực theo thông báo của nhà chức trách.

Một xe cấp cứu sau đó được nhìn thấy tới nhà tù, nơi Pike được đưa ra thi hành án, rồi rời khỏi cơ sở này. Hồ sơ của tòa án liên bang cho biết nữ tử tù đang được chăm sóc y tế. Các luật sư của Pike cũng xác nhận thân chủ được đưa đến bệnh viện điều trị, song họ chưa nắm được tình trạng cụ thể của bà.