Nữ trưởng thôn người Cadong xin trả tiền trợ cấp để tiếp tục cống hiến cho bản làng

Chị Hồ Thị Phương Loan (sinh năm 1994, đồng bào Cadong, thôn Ngọc Tu, xã Trà Tân) xin trả lại 213 triệu đồng đã nhận theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP để tiếp tục làm nhiệm vụ ở thôn Ngọc Tu với vị trí trưởng thôn.

Chị Hồ Thị Phương Loan, Trưởng thôn Ngọc Tu, xã Trà Tân. Ảnh: DIỄM LỆ

Chị Loan cho biết, chị là người con của bản làng, tốt nghiệp đại học ngành công tác xã hội và bắt đầu công tác từ tháng 11/2018. Trước khi nghỉ việc theo chế độ, chị đảm giữ chức Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Trà Giác.

Khi nghỉ việc, chị nhận được số tiền trợ cấp 213 triệu đồng nhưng giữ nguyên không đụng đến, vì vẫn mong muốn được tiếp tục làm việc, đóng góp cho bản làng.

"Tôi giữ nguyên số tiền đã nhận vì nếu được đi làm lại thì sẽ trả lại. Cơ hội đến khi các thôn thực hiện sắp xếp trên địa bàn xã và chọn người có đủ trình độ theo quy định. Lúc đó, tôi đề đạt nguyện vọng và được Đảng ủy, UBND xã đồng ý. Tôi rất mừng vì tiếp tục được gắn bó với bà con, đóng góp vào sự phát triển quê hương", chị Loan chia sẻ.

[VIDEO] - Chị Hồ Thị Phương Loan chia sẻ về quyết định trả lại tiền chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP để tiếp tục làm Trưởng thôn Ngọc Tu:

Ngày 11/8/2026, Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến ký quyết định thu hồi kinh phí thực hiện chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đối với trường hợp của chị Loan. Sau đó, chị tiếp tục công tác với vị trí Trưởng thôn Ngọc Tu.

Theo ông Chiến, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thôn trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại cơ sở, nên vai trò của đội ngũ cán bộ thôn ngày càng quan trọng.

Chị Loan được đào tạo bài bản, nhiệt tình, năng nổ, đặc biệt là người con của bản làng nên am hiểu sâu sắc về phong tục, tập quán của đồng bào, thuận lợi trong công tác vận động quần chúng. Qua hơn 3 tháng công tác, chị đã sâu sát từng hộ dân, kịp thời tổng hợp, phản ánh những vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần triển khai các nhiệm vụ ở thôn Ngọc Tu.

"Chúng tôi xác định các đồng chí trưởng thôn trẻ, nhiệt huyết và có năng lực thực tiễn như chị Loan là nguồn lực quý của địa phương. Chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để chị phát huy năng lực công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của xã trong thời gian đến", ông Chiến cho biết.