Nữ trưởng thôn gieo khát vọng đổi thay ở buôn làng

Chị Liêng Hot Sa Rơ (ở giữa) cùng phụ nữ trong thôn phát động người dân tiết kiệm gây quỹ

Mang kiến thức về với buôn làng

Sau khi được bà con tín nhiệm giữ vai trò Trưởng thôn Đạ Long, xã Đam Rông 4, chị Liêng Hót Sa Rơ (SN 1990) càng ý thức rõ trách nhiệm của mình với cộng đồng. Địa bàn thôn sau sắp xếp rộng hơn, công việc cũng nhiều hơn. Trong đó, một trong những việc chị quan tâm là hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, nhất là thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại.

Với kiến thức được học và khả năng tiếp cận công nghệ, chị Sa Rơ khá thuận lợi khi hướng dẫn bà con. Chị tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông năm 2012. Tuy nhiên, ở vùng sâu như Đam Rông khi đó, tìm được công việc đúng chuyên môn không dễ. Chị quyết định ở lại quê nhà, làm ruộng, chăm sóc gia súc, tham gia Hội Nông dân thôn rồi đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Những công việc ấy giúp chị có thêm trải nghiệm, hiểu hoàn cảnh từng hộ và những khó khăn trong đời sống của bà con. Năm 2020, chị Sa Rơ được kết nạp Đảng. Năm 2023, chị được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn 3. Đến tháng 7/2025, chị đảm nhận thêm cương vị Bí thư Chi bộ thôn. Sau khi thôn 2 và thôn 3 sáp nhập thành thôn Đạ Long vào tháng 6/2026, chị tiếp tục được giao làm Trưởng thôn kiêm Phó Bí thư Chi bộ.

Chị Sa Rơ gửi gắm ý kiến, nguyện vọng của người dân đến chính quyền

Khi chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, Sa Rơ cùng các đảng viên hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, mở tài khoản ngân hàng và thực hiện thủ tục trực tuyến. Với những người không thể tham gia các buổi hướng dẫn, chị đến tận nhà hỗ trợ. Đến nay, khoảng 90% người dân trong thôn đã có tài khoản VNeID và tài khoản ngân hàng.

Từ thực tiễn cuộc sống, chị Sa Rơ nhận thấy muốn người dân thay đổi trước hết phải khơi dậy tinh thần chủ động phát triển kinh tế. Bên cạnh làm gương từ gia đình, chị tích cực vận động bà con chuyển đổi cây trồng phù hợp. Đến nay, khoảng 80% số hộ trong thôn đã chủ động phát triển sinh kế.

Gieo khát vọng học tập, đổi mới

Với chị Liêng Hot Sa Rơ, vận động người dân không thể chỉ dừng ở việc phổ biến chủ trương hay hướng dẫn một lần. Chị chọn cách gần gũi, kiên trì giải thích để bà con hiểu và tự giác thực hiện. Sau khi sắp xếp thôn, cơ sở y tế mới cách nơi người dân sinh sống hơn 5 km. Nhận thấy người già, hộ neo đơn gặp khó khăn khi đi lại, chị đến từng nhà vận động, nhờ thanh niên hỗ trợ hoặc trực tiếp đưa người dân đi khám khi cần. “Ban đầu, người dân ngại lắm. Sau một thời gian, người này nói người kia, thế là mọi người cũng đến khám. Đặc biệt, vận động bà con thay đổi không phải ngày một ngày hai. Mình phải kiên trì, nói cho dân hiểu thì bà con mới nghe và làm theo”, chị Sa Rơ chia sẻ.

Chị cũng đang ấp ủ dự định xây dựng thư viện cộng đồng, tạo không gian đọc sách và tiếp cận kiến thức cho người dân. Chị muốn kết hợp hoạt động này với các mô hình sinh kế để tạo thêm việc làm cho những người chưa có thu nhập ổn định trên địa bàn. Với chị, sách và kiến thức có thể giúp người dân mở rộng hiểu biết, thay đổi cách nghĩ và tìm ra hướng đi phù hợp hơn cho cuộc sống.

Chị Sa Rơ (hàng đầu, thứ 4 từ phải qua) cùng với Chi ủy Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn Đạ Long

Ông Trần Phú Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4 đánh giá, chị Liêng Hót Sa Rơ là cán bộ nữ, trẻ người dân tộc thiểu số có trình độ, tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi với Nhân dân. Điểm đáng ghi nhận ở chị Sa Rơ là tinh thần cán bộ đi trước, người dân theo sau; nói đi đôi với làm, hướng dẫn bằng hành động cụ thể. Là nữ trưởng thôn duy nhất ở Đam Rông 4, chị có lợi thế trong việc gần gũi, chia sẻ và vận động phụ nữ, các gia đình tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Với chị Sa Rơ, những việc đang làm đều hướng đến mục tiêu giúp bà con có thêm kiến thức và cơ hội phát triển. Chị tin rằng, khi người dân chủ động học tập, biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống, buôn làng sẽ có thêm động lực đổi thay.