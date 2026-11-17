Tốt nghiệp đại học, trở về quê hương lập nghiệp và gắn bó với công việc ở cơ sở, chị Liêng Hót Sa Rơ, sinh năm 1990, người K’Ho ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) đã chọn cách vận động người dân thay đổi cuộc sống bằng tri thức, sự chủ động và tinh thần vượt khó.

Qua thời gian thử thách, được Đảng và nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn kiêm Phó Bí thư Chi bộ thôn Đạ Long, chị đã có những hành động thiết thức, từ hướng dẫn bà con sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến khuyến khích phát triển kinh tế gia đình.

Một người trẻ tuổi, nhưng có uy tín trong buôn làng ấy đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Từ giảng đường đại học đến công việc ở thôn

Cuối tháng 10/2026, tại thôn Đạ Long, hình ảnh nữ trưởng thôn trẻ kiên nhẫn hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc.

Với những người chưa biết thao tác, chị hướng dẫn từng bước; những trường hợp lớn tuổi, chưa quen sử dụng công nghệ, chị sẵn sàng đến tận nhà hỗ trợ. Với chị Sa Rơ, chuyển đổi số không phải điều gì xa vời mà bắt đầu từ những việc thiết thực, giúp người dân giải quyết công việc thuận tiện hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Năm 2012, chị tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông. Tuy nhiên, trong điều kiện địa bàn vùng sâu như Đam Rông thời điểm đó, cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành không nhiều. Thay vì rời quê hương, chị quyết định ở lại, tham gia lao động sản xuất cùng gia đình, làm ruộng, chăm sóc gia súc và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Từ một hội viên Hội Nông dân thôn, chị tiếp tục được tín nhiệm giao làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. Công việc thường xuyên tiếp xúc với các hộ gia đình, nắm bắt hoàn cảnh và hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất giúp chị hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con. Đây cũng là khoảng thời gian chị tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, hình thành phương pháp vận động gần gũi, lấy sự chia sẻ và đồng hành làm nền tảng.

Năm 2020, chị Sa Rơ được kết nạp Đảng. Năm 2023, chị được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn 3. Đến tháng 7/2025, chị đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ thôn. Sau khi thôn 2 và thôn 3 được sắp xếp thành thôn Đạ Long vào tháng 6/2026, chị được giao làm Trưởng thôn kiêm Phó Bí thư Chi bộ.

Địa bàn rộng hơn, số lượng công việc tăng lên, trách nhiệm với cộng đồng cũng nặng nề hơn. Tuy nhiên, bằng sự am hiểu địa phương và kinh nghiệm gắn bó với người dân, chị từng bước thích ứng, chủ động phối hợp với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể triển khai nhiệm vụ.

Đưa chủ trương chuyển đổi số đến từng hộ dân

Một trong những nhiệm vụ được chị Sa Rơ chú trọng là hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, nhất là trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát huy lợi thế được đào tạo chuyên ngành công nghệ, chị cùng các đảng viên trong thôn trực tiếp hướng dẫn bà con sử dụng ứng dụng VNeID, mở tài khoản ngân hàng, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và tiếp cận dịch vụ công.

Không chỉ tuyên truyền tại các cuộc họp, chị còn đến từng hộ gia đình hỗ trợ những người không có điều kiện tham gia các buổi hướng dẫn. Đối tượng được quan tâm là người cao tuổi, phụ nữ và những hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh.

Theo chị Sa Rơ, khó khăn lớn nhất không hẳn nằm ở việc người dân thiếu điện thoại hay phương tiện tiếp cận Internet mà là tâm lý e ngại, sợ thao tác sai, sợ mất thông tin khi sử dụng các ứng dụng. Vì vậy, muốn người dân thay đổi thói quen, cán bộ cơ sở phải trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn từng bước và tạo được sự tin tưởng.

Nhờ cách làm kiên trì, đến nay khoảng 90% người dân thôn Đạ Long đã có tài khoản VNeID và tài khoản ngân hàng. Kết quả này cho thấy những tiện ích số đang từng bước đi vào đời sống, thay vì chỉ dừng lại ở nội dung tuyên truyền.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại địa phương. Theo Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 4, chị Sa Rơ thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm trong việc đưa chủ trương chuyển đổi số đến với người dân.

Từ nhận thức chuyển đổi số phải trở thành kỹ năng thiết yếu, chị chủ động hỗ trợ bà con tiếp cận các nền tảng công nghệ, từng bước hình thành thói quen ứng dụng vào học tập, lao động, sản xuất và giải quyết công việc hằng ngày.

Không chỉ trong lĩnh vực công nghệ, sự sâu sát của nữ trưởng thôn còn thể hiện qua những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh. Sau khi sắp xếp địa bàn, cơ sở y tế mới cách nơi người dân sinh sống hơn 5 km. Với người cao tuổi, người sống một mình hoặc những hộ không có phương tiện đi lại, khoảng cách này trở thành trở ngại khi cần khám, chữa bệnh.

Nắm bắt thực tế đó, chị đến từng nhà giải thích, vận động người dân chủ động chăm sóc sức khỏe; đồng thời nhờ lực lượng thanh niên hỗ trợ hoặc trực tiếp đưa những trường hợp cần thiết đến cơ sở y tế. Ban đầu, nhiều người còn ngại đi lại, chưa quen địa điểm khám chữa bệnh mới. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, vận động người này chia sẻ với người kia, số người chủ động đi khám ngày càng tăng.

“Vận động bà con thay đổi không phải ngày một ngày hai. Mình phải kiên trì, nói cho dân hiểu thì bà con mới nghe và làm theo,” chị Sa Rơ chia sẻ.

Nêu gương trong phát triển kinh tế, vượt khó cùng cộng đồng

Theo chị Sa Rơ, muốn vận động người dân phát triển kinh tế, trước hết cán bộ phải làm gương bằng chính cách tổ chức cuộc sống và lao động sản xuất của gia đình mình. Hiện gia đình chị có 5 sào càphê, 1 sào ruộng, kết hợp chăn nuôi gà, vịt và trồng rau để cải thiện thu nhập. Ngoài ra, chị cùng một số phụ nữ trong thôn tham gia nấu ăn phục vụ khách tham quan Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tìm kiếm thêm nguồn thu từ hoạt động du lịch địa phương.

Từ thực tế sản xuất của gia đình, chị chia sẻ kinh nghiệm, vận động các hộ tận dụng diện tích đất hiện có, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng lao động. Thay vì trông chờ vào những mô hình đầu tư lớn, chị khuyến khích người dân bắt đầu từ những việc vừa sức, lấy hiệu quả thực tế làm động lực để mở rộng sản xuất.

Đến nay, khoảng 80% số hộ trong thôn đã chủ động hơn trong phát triển sinh kế. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ. Đây là vấn đề chị xác định cần tiếp tục kiên trì vận động, bởi muốn thoát nghèo bền vững, mỗi gia đình phải thay đổi nhận thức, chủ động tìm hướng phát triển phù hợp.

Bản thân chị cũng từng trải qua những khó khăn trong sản xuất. Trận lũ cuối năm 2025 đã cuốn trôi phần lớn diện tích cà phê của gia đình khi đang vào vụ thu hoạch, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế. Dù vậy, chị vẫn động viên gia đình và bà con cùng vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Sau thiên tai, chị còn cùng người dân địa phương quyên góp hơn 1 tấn gạo và tiền mặt hỗ trợ những khu vực chịu thiệt hại nặng hơn. Với chị, sự sẻ chia trong lúc khó khăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự gắn kết giữa những người cùng sống trong cộng đồng.

Khơi dậy khát vọng học tập từ cộng đồng

Trong những dự định sắp tới, chị Sa Rơ ấp ủ xây dựng một thư viện cộng đồng tại thôn Đạ Long, tạo không gian để người dân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, có điều kiện tiếp cận sách báo, kiến thức và những phương pháp làm ăn mới.

Theo chị, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, muốn thay đổi cuộc sống lâu dài không thể chỉ dựa vào nguồn vốn hỗ trợ hay những mô hình sản xuất triển khai trong thời gian ngắn. Điều quan trọng hơn là giúp người dân thay đổi nhận thức, biết học hỏi, tiếp nhận thông tin và vận dụng kiến thức vào thực tế. Khi có thêm hiểu biết, người dân sẽ chủ động hơn trong lựa chọn hướng sản xuất, chăm sóc gia đình và tìm kiếm cơ hội cải thiện thu nhập.

Chị dự định kết hợp hoạt động đọc sách, trao đổi kiến thức với các mô hình sinh kế phù hợp, qua đó tạo thêm việc làm cho những người chưa có nguồn thu nhập ổn định. Đây cũng là cách để việc học tập không chỉ dừng lại ở trường lớp mà trở thành nhu cầu thường xuyên trong mỗi gia đình, cộng đồng.

Ông Trần Phú Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4, đánh giá chị Liêng Hót Sa Rơ là cán bộ nữ trẻ, người dân tộc thiểu số có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Điểm nổi bật ở chị là tinh thần gần dân, trọng dân, hiểu dân; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình, lắng nghe ý kiến và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh tại cộng đồng.

Theo ông Trần Phú Vinh, trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở cơ sở, chị Sa Rơ thể hiện rõ phương châm cán bộ đi trước, người dân theo sau, nói đi đôi với làm, hướng dẫn bằng những hành động cụ thể. Đặc biệt, việc tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng các tiện ích số đã góp phần thu hẹp khoảng cách số ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Là nữ trưởng thôn duy nhất tại xã Đam Rông 4, chị còn có lợi thế trong việc gần gũi, chia sẻ và vận động phụ nữ, các gia đình tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống. Hình ảnh nữ cán bộ trẻ năng động, tự tin, trách nhiệm cũng tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng, nhất là đối với phụ nữ và thế hệ trẻ.

Thường trực Đảng ủy xã mong muốn chị tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác Đảng, công tác dân vận, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ cơ sở, thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Theo Đảng bộ xã Đam Rông 4, toàn xã hiện có 476 đảng viên, trong đó 307 đảng viên là người dân tộc thiểu số; tỷ lệ đảng viên nữ chiếm hơn 62%. Riêng Chi bộ thôn Đạ Long có 38 đảng viên, trong đó 36 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Từ những việc làm bình dị, thiết thực của chị Liêng Hót Sa Rơ có thể thấy, hiệu quả của các chủ trương, chính sách không chỉ được đo bằng số lượng chương trình hay nguồn lực hỗ trợ được triển khai mà còn thể hiện ở sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Khi đội ngũ cán bộ cơ sở, những người có uy tín và lực lượng nòng cốt tại buôn làng thực sự gần dân, hiểu dân, nêu gương và kiên trì vận động, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước sẽ có thêm điều kiện đi vào cuộc sống.

Với chị Sa Rơ, điều quan trọng nhất không phải vận động được bao nhiêu cuộc họp hay triển khai bao nhiêu phong trào, mà là khi mỗi người dân biết chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm và tự tìm được hướng đi để cải thiện cuộc sống. Bởi có tri thức, có kiến thức và tinh thần tự lực, người dân mới có thêm cơ hội vươn lên, từng bước thoát nghèo bền vững./.