Nữ Trưởng phòng Thuế Lạng Sơn nhận hối lộ 550 triệu đồng để doanh nghiệp rút ruột 200 tỷ đồng

Căn cứ kết quả điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn xác định: Tháng 11/2020, Đỗ Kim Nhung (SN 1979, trú tại phường Lương Văn Tri) là kế toán Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Golden Sun (viết tắt là Công ty Golden Sun) đã giới thiệu và đưa Hứa Thúy Hằng (SN 1983, trú tại phường Kỳ Lừa) là Giám đốc Công ty Golden Sun đến nhà Lộc Thị Hồng (SN 1970, trú tại phường Kỳ Lừa) là Trưởng phòng Kê khai - kế toán thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (thời gian năm 2020 - 2021, nay là Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn).

Đối tượng Lộc Thị Hồng (áo nâu) và Đỗ Kim Nhung (áo đen) - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Mục đích cuộc gặp để nhờ Hồng tạo điều kiện, giúp đỡ Công ty Golden Sun trong việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Hằng đã đưa 5 lần tiền hối lộ cho Hồng với tổng số tiền là 550 triệu đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Thị Hồng về tội Nhận hối lộ và Đỗ Kim Nhung về tội Môi giới hối lộ.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.