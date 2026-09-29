Nữ Triều Tiên đánh bại Trung Quốc, giành vé vào chung kết ASIAD 2026

Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ nữ Triều Tiên và Trung Quốc.

Nữ Triều Tiên nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép và kiểm soát bóng tới 70% trong khoảng 30 phút đầu trận. Trước sức tấn công của đối thủ, Trung Quốc phải lùi sâu đội hình để phòng ngự.

Dù kiểm soát thế trận, Triều Tiên chưa thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Xiao Zitong. Sau phút 32, Trung Quốc dần lấy lại thế cân bằng nhưng những cơ hội đáng chú ý vẫn thuộc về Triều Tiên. Trong cả hiệp 1, đội bóng nữ Trung Quốc không có pha dứt điểm thực sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Yu Son Gum. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, Triều Tiên tiếp tục nắm thế chủ động. Phút 53, từ một tình huống tổ chức tấn công của đội bóng áo đỏ, hậu vệ Yao Wei phá bóng phản lưới nhà, giúp Triều Tiên vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, Trung Quốc đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng các pha phối hợp tấn công thiếu hiệu quả và không tạo được cơ hội rõ rệt.

Đến phút 79, từ tình huống lộn xộn trước khung thành Trung Quốc, bóng được trả ra tuyến hai để Myong Yu Jong tung cú sút xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Khoảng thời gian còn lại, Triều Tiên tiếp tục tấn công nhưng không ghi thêm bàn. Thắng chung cuộc 2-0, nữ Triều Tiên trở thành đội đầu tiên giành quyền vào chung kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026.