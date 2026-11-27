Bà Lê Thị Thủy (thứ 4 từ trái sang), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tham dự Đại hội có: GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam; bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; TS. Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và khách quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

GS.TS. Nguyễn Thị Doan (bên phải), nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam và bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Dấu mốc nhìn lại chặng đường 15 năm và mở ra giai đoạn phát triển mới

Phát biểu khai mạc Đại hội, GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, nhấn mạnh, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò then chốt trong việc sáng tạo tri thức mới và làm chủ công nghệ. Với lợi thế về tri thức, chuyên môn sâu và khả năng sáng tạo bền bỉ, đội ngũ nữ trí thức Việt Nam không chỉ tham gia nghiên cứu, giảng dạy, quản lý mà còn gánh vác sứ mệnh đưa kết quả nghiên cứu và sáng kiến khoa học vào thực tiễn đời sống.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2026 đầy biến động bởi tác động kéo dài của đại dịch, những thách thức kinh tế xã hội và yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam Lê Thị Hợp khẳng định, các cấp Hội và toàn thể hội viên đã nỗ lực vượt bậc, duy trì hoạt động ổn định và ghi dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực từ nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, chuyển giao công nghệ đến phản biện xã hội và an sinh cộng đồng.

GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III, phát biểu khai mạc Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, GS.TS. Lê Thị Hợp bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành suốt 15 năm của Chủ tịch danh dự Nguyễn Thị Doan, tâm huyết đặt nền móng của GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu, cùng sự cống hiến của toàn thể hội viên đã vun đắp nên uy tín của ngôi nhà chung nữ trí thức Việt Nam. Trước yêu cầu mới của đất nước, Hội Nữ trí thức Việt Nam phải thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa các nhà khoa học nữ với cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. GS.TS. Nguyễn Thị Hợp gửi gắm kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo ra những chuyển biến thực chất, đưa trí tuệ của phụ nữ Việt Nam đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

2 khâu đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ 2026-2031

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết trình bày tại Đại hội, tính đến năm 2026, tổ chức Hội đã phát triển rộng khắp với 8 Hội thành viên, 36 Chi hội, 2 Câu lạc bộ và các đơn vị trực thuộc, quy tụ gần 6 nghìn hội viên trên cả nước, tăng trưởng ấn tượng hơn 41% so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng nguồn nhân lực của Hội khẳng định tầm vóc trí tuệ đỉnh cao với sự hội tụ của 24 Giáo sư, 224 Phó Giáo sư, 727 Tiến sĩ cùng đông đảo thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ và chuyên gia đầu ngành uy tín.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong suốt 5 năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và chuyển giao tri thức của Hội diễn ra sôi nổi và đi vào chiều sâu. Các chuyên gia, nhà khoa học nữ của Hội đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến phản biện sắc sảo cho các dự thảo luật, nghị quyết và văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Hội đã chủ trì tổ chức thành công 3 hội nghị khoa học toàn quốc, 1 hội thảo khoa học khu vực Đông Nam Bộ với hàng trăm báo cáo giá trị. Đặc biệt, dấu ấn đối ngoại nổi bật nhất là việc Hội đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 (APNN 2024), tạo diễn đàn kết nối học thuật uy tín và giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam ra khu vực, đồng thời vinh dự được Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, động viên.

Song song với đó, công tác kết nối thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tập huấn sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tôn vinh 213 lượt nữ trí thức tiêu biểu cùng hàng loạt chương trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ và trẻ em yếu thế đã lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người nữ trí thức nhân ái, trách nhiệm.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội

Trên cơ sở kế thừa những thành quả đã đạt được, Đại hội đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và nhất trí thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa III, Điều lệ Hội sửa đổi, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội xác định phương châm hành động xuyên suốt của nhiệm kỳ mới là Kết nối tri thức, Kiến tạo giá trị, Nâng tầm hội nhập. Cùng với đó, Đại hội cũng tập trung vào 2 khâu đột phá mang tính chiến lược: Thứ nhất là đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy hội viên làm trung tâm. Thứ hai là xây dựng đội ngũ nữ trí thức chất lượng cao, phát huy vai trò tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực tư vấn, phản biện xã hội.

GS.TS. Nguyễn Thị Doan (thú 6 từ phải qua), nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam; bà Lê Thị Thủy (thứ 6 từ trái qua), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng các đại biểu dự Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 69 ủy viên tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và uy tín khoa học để gánh vác trọng trách dẫn dắt phong trào trong chặng đường mới. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa IV đã tín nhiệm bầu GS.TS. Lê Thị Hợp tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm đồng bộ từ củng cố tổ chức, phát triển đội ngũ kế cận đến hiện đại hóa quản trị và xây dựng văn hóa cống hiến, Đại hội đã thông qua hệ thống chỉ tiêu cụ thể đầy quyết tâm cho giai đoạn 2026-2031. Theo đó, Hội phấn đấu tăng từ 15 đến 20% số lượng hội viên so với đầu nhiệm kỳ, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đồng bộ về tổ chức và hội viên, hình thành mạng lưới chuyên gia nữ theo các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời tổ chức ít nhất 2 hội nghị khoa học quốc gia và khoảng 30 hội thảo, diễn đàn, tọa đàm cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Kỳ vọng đội ngũ nữ trí thức dẫn dắt đổi mới sáng tạo và thúc đẩy bình đẳng giới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả toàn diện mà Hội Nữ trí thức Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc, bà Lê Thị Thủy đánh giá cao sự phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn chất lượng của đội ngũ hội viên Hội Nữ trí thức Việt Nam, coi đây là nguồn lực trí tuệ vô giá đóng góp trực tiếp vào sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Đại hội

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam ghi nhận 3 thành tựu nổi bật của Hội Nữ trí thức Việt Nam trong nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: việc xây dựng tổ chức vững mạnh với lực lượng chuyên gia hùng hậu, đổi mới phương thức hoạt động gắn kết hiệu quả giữa nhà khoa học với doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thể hiện rõ nét trách nhiệm xã hội qua các hoạt động phản biện chính sách, chăm lo đời sống cộng đồng.

Hướng tới nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang mở ra những vận hội lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới, Chủ tịch Lê Thị Thủy đề nghị Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới tập trung thực hiện 5 định hướng trọng tâm.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho Hội Nữ trí thức Việt Nam

Thứ nhất, Hội và các hội viên cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước bằng việc quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, cùng các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và quy định pháp luật về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, nữ trí thức, đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hoạt động của Hội phải bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh để chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; xác định rõ mục tiêu, giải pháp, sản phẩm và kết quả cụ thể, lấy hiệu quả thực chất cùng đóng góp cho phong trào phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và đất nước làm thước đo.

Thứ hai, Hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết, kết nối và phát huy sức sáng tạo của nữ trí thức; mở rộng mạng lưới trong và ngoài nước; chú trọng phát hiện, thu hút, bồi dưỡng nữ trí thức trẻ và lực lượng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ mới để tạo nguồn kế cận lâu dài, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng của các nhà khoa học nữ đầu ngành, hỗ trợ mỗi hội viên phát triển và cống hiến nhiều hơn.

Hội Nữ trí thức Việt Nam nhận Bằng khen của Bộ Khoa học - Công nghệ

PGS.TS. Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, nhận Bằng khen của Bộ Khoa học - Công nghệ

Thứ ba, đội ngũ nữ trí thức cần phát huy vai trò tiên phong trong nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động đề xuất các giải pháp mang tầm chiến lược và thiết thực cho đời sống người dân, nhất là trong y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp để đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu tinh hoa khoa học thế giới và nâng cao vị thế của nữ trí thức Việt Nam.

Thứ tư, Hội cần phát huy thế mạnh trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội và hoàn thiện chính sách, pháp luật; chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới và phát triển đội ngũ nữ trí thức, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sâu hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Thứ năm, các tổ chức Hội thành viên cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong phong trào phụ nữ và công tác Hội; phối hợp chặt chẽ với Hội phụ nữ các cấp trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, vận dụng chuyên môn sâu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp tri thức nữ lan tỏa thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng và đất nước.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khoá IV ra mắt Đại hội

Tin tưởng vào năng lực và bản lĩnh của 69 ủy viên Ban Chấp hành khóa IV vừa được Đại hội tín nhiệm bầu chọn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đề nghị tập thể lãnh đạo khóa mới phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, khẩn trương ban hành quy chế làm việc và chương trình hành động toàn khóa để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Lê Thị Thủy khẳng định Hội LHPN Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nữ trí thức Việt Nam phát huy tối đa thế mạnh, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong và đóng góp xứng đáng vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hùng cường của dân tộc.